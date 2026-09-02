Las tecnológicas chinas se enfrentan al Pentágono en su propia casa

Varias grandes compañías de tecnología, automoción y biotecnología de China han decidido responder a la presión de EEUU. En 2024 Hesai Technology, que se dedica a la fabricación de sensores LiDAR, y DJI, que produce drones, llevaron al Pentágono ante los tribunales estadounidenses. El Departamento de Defensa de EEUU las había incluido en la lista negra de empresas vinculadas al ejército chino, y estas dos compañías estaban decididas a demostrar que esa acusación no estaba fundada para proteger su reputación y sus intereses comerciales.

Desde entonces muchas otras empresas chinas, como Baidu, BYD, NIO o Tencent, entre otras, han amenazado al Pentágono con proceder de la misma manera, aunque presumiblemente todavía no han presentado una demanda. No obstante, algunas sí lo han hecho. Y es que durante los últimos tres meses Alibaba, WuXi AppTec (se dedica a la biotecnología) y CXMT han presentado una demanda formal ante un tribunal de EEUU. Esta última lo ha hecho hace tan solo cinco días.

Con toda probabilidad esta nueva oleada de litigios que se está produciendo en 2026 aún no ha concluido. Y es que el éxito que por el momento está consiguiendo WuXi podría animar a otras compañías chinas a apostar por su misma estrategia. El pasado 7 de agosto el juez federal James Boasberg concedió a esta empresa una medida cautelar que impide provisionalmente al Departamento de Defensa aplicar su bloqueo mientras perdure el litigio.

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CXMT está decidida a defender sus intereses

CXMT (ChangXin Memory Technologies), el mayor fabricante chino de chips de memoria DRAM, tramitó su demanda al Departamento de Defensa de EEUU el pasado 28 de agosto. Esta compañía reclama que su inclusión en la lista negra del Pentágono no está justificada debido a que sus chips de memoria cumplen los estándares JEDEC que, a grandes rasgos, definen qué requisitos tienen que satisfacer las memorias. Además, asegura que la acusación del Departamento de Defensa se sostiene sobre el anuncio de un distribuidor no autorizado que describió sus productos erróneamente como "de grado militar".

CXMT es una compañía esencial en el intento del Gobierno chino de alcanzar la independencia tecnológica

CXMT es una compañía esencial en el intento del Gobierno chino de alcanzar la independencia tecnológica. De ella depende en gran medida que China consiga minimizar su dependencia de las memorias que fabrican las empresas surcoreanas SK hynix y Samsung, y la estadounidense Micron. CXMT sostiene que desde que el Pentágono la incluyó en su lista negra en enero de 2025 su reputación y su capacidad comercial en EEUU se han visto seriamente dañadas.

Mark Shi, un abogado especializado en cumplimiento normativo que trabaja en el bufete Co-Effort Law Firm de Shanghái (China), defiende que las resoluciones judiciales que han obtenido otras compañías de tecnología chinas, como Hesai, DJI o WuXi, demuestran que los jueces estadounidenses están dispuestos a analizar minuciosamente la inclusión de las empresas chinas en la lista negra del Pentágono. Y, en consecuencia, a tomar medidas cautelares provisionales que favorecen a las compañías demandantes si procede.

El conflicto que están librando CXMT y el Departamento de Defensa de EEUU pondrá a prueba, según Shi, si la vinculación de una compañía con el Ministerio de Industria de China justifica su inclusión en la lista negra. Si finalmente CXMT saliese airosa y el Pentágono tuviese que deshacer su designación sentaría un precedente que con toda probabilidad beneficiaría a otras empresas chinas en el futuro. No obstante, el resultado de este litigio ahora mismo está abierto y probablemente a la institución judicial estadounidense no va a resultarle fácil mantenerse al margen de los grupos de presión que exigen mano dura con China.

Imagen | David B. Gleason

Más información | SCMP

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