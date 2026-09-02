Claude Fable 5.1: lista de novedades de la nueva versión del modelo de Inteligencia Artificial de Anthropic

Vamos a decirte cuáles son las novedades de Claude Fable 5.1, la nueva versión del modelo de inteligencia artificial más avanzado de Anthropic. Llega apenas tres meses después del lanzamiento de Fable 5, y sus novedades no son tanto de potencia bruta como del precio, el gasto en tokens, que baja cerca de un 25%. También hay mejor precisión apra evitar el bloqueo de consultas legítimas.

Aquí, debes saber que Claude organiza sus modelos con distintos nombres. El modelo general que está disponible para todos es el Opus. Por encima suyo están los Mythos y Fable, son el mismo modelo, pero Mythos es solo para organizaciones y Fable tiene acceso general. Los Fable son, por lo tanto, más potentes que los Opus genéricos y suelen requerir créditos de pago para usarse.

Novedades de Claude Fable 5.1

Mejor rendimiento en programación y razonamiento : Según Anthropic, Fable 5.1 marca un nuevo estándar en programación, trabajo de conocimiento y tareas de larga duración. En los distintos bancos de pruebas donde se ha probado supera ampliamente los resultados de su predecesor. También supera a Fable 5, a Opus 5 y a GPT-5.6 Sol de OpenAI en varios bancos de pruebas.

: Según Anthropic, Fable 5.1 marca un nuevo estándar en programación, trabajo de conocimiento y tareas de larga duración. En los distintos bancos de pruebas donde se ha probado supera ampliamente los resultados de su predecesor. También supera a Fable 5, a Opus 5 y a GPT-5.6 Sol de OpenAI en varios bancos de pruebas. Igual o mejor resultado por mucho menos coste : El gran aliciente de esta versión es que se ha reducido el coste de las consultas. Con niveles de esfuerzo Bajo o Medio, Fable 5.1 logra resultados similares o mejores que Fable 5 a un coste mucho menor.

: El gran aliciente de esta versión es que se ha reducido el coste de las consultas. Con niveles de esfuerzo Bajo o Medio, Fable 5.1 logra resultados similares o mejores que Fable 5 a un coste mucho menor. Un 25% más barato (hasta un 45% en tareas agénticas): El precio base para usarlo no cambia ($10 por millón de tokens de entrada y $50 de salida). Sin embargo, el ahorro viene de las lecturas de caché, que cuestan un 75% menos, a 0,25 dólares por millón de tokens. Según Anthropic, esto reduce el coste total en torno a un 25% en cargas típicas y hasta un 45% en trabajo muy agéntico.

Evita atajos yendo a la raíz de los problemas : Anthropic afirma que esta nueva versión corrige las causas que hay detrás de los errores de software en lugar de aplicar parches. En sus pruebas, consiguió encontrar las causas de fallos poco frecuentes que ingenieros y otros modelos no habían conseguido explicar. Vamos, que en vez de buscar soluciones rápidas analizando software es capaz de decir por qué se producen los errores.

: Anthropic afirma que esta nueva versión corrige las causas que hay detrás de los errores de software en lugar de aplicar parches. En sus pruebas, consiguió encontrar las causas de fallos poco frecuentes que ingenieros y otros modelos no habían conseguido explicar. Vamos, que en vez de buscar soluciones rápidas analizando software es capaz de decir por qué se producen los errores. Salvaguardas de ciberseguridad más precisas : La empresa apunta a que los usuarios de Claude Code verán una media de en torno a un 60% menos de intervenciones por sesión de las salvaguardas de ciberseguridad. Fable 5.1 ya puede usarse para identificar vulnerabilidades de software (trabajo defensivo), pero no para desarrollar exploits.

: La empresa apunta a que los usuarios de Claude Code verán una media de en torno a un 60% menos de intervenciones por sesión de las salvaguardas de ciberseguridad. Fable 5.1 ya puede usarse para identificar vulnerabilidades de software (trabajo defensivo), pero no para desarrollar exploits. Menos falsos positivos en biología : Se ha mejorado Claude en biología, con salvaguardas que se activan un 85% menos ante consultas benignas de biología elemental y preguntas médicas. Eso sí, cuando preguntas por investigación y desarrollo en ciencias de la vida te sigue dirigiendo a los modelos Opus.

: Se ha mejorado Claude en biología, con salvaguardas que se activan un 85% menos ante consultas benignas de biología elemental y preguntas médicas. Eso sí, cuando preguntas por investigación y desarrollo en ciencias de la vida te sigue dirigiendo a los modelos Opus. Marca de agua invisible en el texto : Para cumplir con el Código de Buenas Prácticas de la Ley de IA de la UE, Fable 5.1 incorpora una marca de agua invisible en el texto generado, y Anthropic está desplegando una API de detección en versión preliminar privada, disponible por ahora para organizaciones habilitadas según exige la ley europea. Vamos, que la calidad del texto no se ve afectada, pero habrá herramientas para que se pueda saber si algo está escrito por una IA.

: Para cumplir con el Código de Buenas Prácticas de la Ley de IA de la UE, Fable 5.1 incorpora una marca de agua invisible en el texto generado, y Anthropic está desplegando una API de detección en versión preliminar privada, disponible por ahora para organizaciones habilitadas según exige la ley europea. Vamos, que la calidad del texto no se ve afectada, pero habrá herramientas para que se pueda saber si algo está escrito por una IA. Nueva privacidad para empresas (EFS) : Las Enterprise Frontier Safeguards ofrecen a los clientes empresariales una privacidad equivalente a la retención cero de datos, almacenando la información en su propia infraestructura en la nube en lugar de en la de Anthropic. Esto empezará a llegar en otoño.

: Las Enterprise Frontier Safeguards ofrecen a los clientes empresariales una privacidad equivalente a la retención cero de datos, almacenando la información en su propia infraestructura en la nube en lugar de en la de Anthropic. Esto empezará a llegar en otoño. Mecanismos anti-destilación : Para dificultar la extracción de sus capacidades, las nuevas cuentas de API creadas a partir de ahora ya no podrán editar manualmente el contexto previo de Claude conservando el registro de su razonamiento.

: Para dificultar la extracción de sus capacidades, las nuevas cuentas de API creadas a partir de ahora ya no podrán editar manualmente el contexto previo de Claude conservando el registro de su razonamiento. Disponibilidad: Fable 5.1 está disponible desde el mismo día en todas las plataformas.

En Xataka Basics | Cómo evitar que la IA te de siempre la razón por defecto y así conseguir que Claude, Gemini y ChatGPT tengan menos alucinaciones