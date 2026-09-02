Estuve dos semanas usando el Galaxy Z Fold8 y tengo claro todo lo que espero del iPhone plegable

Como cada verano, Samsung ha lanzado nuevos móviles plegables, pero este año había un cambio sustancial; ya no eran dos modelos, sino tres, y había uno con un formato totalmente nuevo. El Galaxy Z Fold8 estrenó el conocido como formato pasaporte, justamente el formato que tendrá el anticipadísimo iPhone plegable (siempre según filtraciones).

Después de haber estado probando el Samsung Galaxy Z Fold8 durante varias semanas, se convirtió en mi plegable favorito. El formato me parece todo un acierto ya que reúne lo mejor del Flip y el Fold: compacto cuando está cerrado, pero no demasiado; amplio cuando está abierto, pero mucho mejor que un Fold clásico para ver vídeos. Mientras lo probaba no dejaba de preguntarme qué haría Apple con su propio plegable, y poco a poco fui construyendo mi lista de deseos particular. Esto es todo lo que espero del iPhone plegable.

Un diseño exquisito

Samsung lleva mucho tiempo en esto de los plegables y ha logrado alcanzar la excelencia en lo que a diseño se refiere. En este sentido, Apple tiene el listón muy alto y espero que, como mínimo, iguale a Samsung.

Espero un móvil ligero, que sea muy delgado cuando esté abierto y con una bisagra que se sienta sólida, pero a la vez permita una apertura suave. Samsung apuesta por un diseño de esquinas y bordes muy rectos. Visualmente queda genial, pero al quedar tan "pegado" hace que abrirlo pueda ser un poco más engorroso. En los iPhone tenemos aristas más redondeadas y espero que en el iPhone plegable mantengan ese estilo.

Aunque me encantó, hay cosas en el diseño del Fold8 que me parecen mejorables, sobre todo lo mucho que sobresale la cámara y como eso hace que el móvil se tambalee al tenerlo sobre la mesa. Si el móvil es muy delgado, algo debe sobresalir, pero espero que Apple ponga un módulo de cámara horizontal (similar a la joroba del iPhone Air) para que tenga más estabilidad.

Otro punto mejorable es la colocación de los altavoces. En el Fold8 están arriba y abajo, pero cuando lo abrimos se quedan a un lado, haciendo que el efecto estéreo quede descompensado. Espero que Apple solucione esto y también el tema de los botones que en el Fold eran diminutos y hasta costaba pulsarlos a veces. Se habla de que el iPhone Fold no tendrá FaceID, sino TouchID y sinceramente espero que no sea así porque el lector de huellas en el botón lateral del Fold8 no es cómodo.

Por último, hay un aspecto por el que tengo bastante curiosidad y son los accesorios que va a anunciar Apple, concretamente las fundas. Un plegable no se puede proteger igual que un móvil normal y hasta ahora hemos visto fundas que sólo cubren la parte trasera, pero estaría bien que Apple ofreciera alguna protección más fiable.

El mismo formato de pantallas

Samsung ha ido mejorando el pliegue con cada generación y en el Fold8 han conseguido minimizarlo mucho, pero no eliminarlo por completo. ¿Me gustaría que el pliegue desapareciera totalmente? Obvio que sí. ¿Es realista? Para nada.

Las filtraciones dicen que es Samsung quien está fabricando las pantallas del iPhone plegable, por lo que es de suponer que tendremos un pliegue como el del Fold8. También espero que tenga recubrimiento antirreflejos para reducir esa apariencia plasticosa del panel interior.

En cuanto al formato de sus pantallas, las del Fold8 me parecieron las mejores que había probado hasta ahora en un plegable. Espero que Apple mantenga su plegable en unas dimensiones y formatos muy similares, con una pantalla exterior sea totalmente funcional cuando está cerrado y un panel interior amplio para consumo multimedia.

Todas mis esperanzas están en el software

Que un móvil se abra y se cierre está bien, pero sin un software que se adapte y saque partido de sus dos formatos, de poco sirve. Si Apple tiene una ventaja es el control total del software y espero que la expriman al máximo.

En el Fold8 había muchas apps adaptadas, pero otras simplemente eran versiones ampliadas de la versión normal. Apple tiene iOS y iPadOS, por lo que ya tiene parte del trabajo hecho, sólo le queda "fusionarlos" para que convivan en un mismo dispositivo. Al estar cerrado sería como el iOS que ya conocemos, pero al abrirlo podríamos disfrutar de funciones como la pantalla dividida de los iPad.

Con todo, espero que el software del iPhone plegable sea mucho más que un híbrido entre iOS y iPadOS. Espero ver características diferenciales, con apps que no sólo se adapten a la pantalla grande, sino que ofrezcan más funcionalidades aprovechando el formato grande.

Teleobjetivo antes que ultra-angular

El Galaxy Z Fold8 lleva doble cámara con una lente principal y un ultra angular. Todo apunta a que Apple va a seguir los mismos pasos y creo que es un error. Personalmente, prefiero mil veces un teleobjetivo antes que un angular. Es más, preferiría una única cámara, con muy buena resolución que nos permitiera hacer zoom mediante recortes, antes que un sistema de cámara doble con un angular flojo.

Tengo claro que la cámara del iPhone plegable va a ser la peor de todas las que anuncien el próximo 9 de septiembre. Lo vimos con el iPhone Air y lo hemos visto numerosos plegables de Samsung: ser ultradelgado o tener un diseño plegable significa hacer sacrificios en materia de fotografía. Sólo espero que el sacrificio no sea muy grande y nos den una cámara principal al nivel que un móvil de su categoría se merece.

Potencia sin concesiones

Donde espero que Apple no haga ningún sacrificio es en el rendimiento. Con el iPhone Air metieron el A19 Pro, que es el mismo chip que llevaban los iPhone 17 Pro (con un núcleo menos en la GPU, todo sea dicho). Espero que con el iPhone plegable tengamos el chip de nueva generación sin recortes notables.

La gestión de la temperatura es un punto crítico en móviles tan delgados en los que no cabe un sistema de refrigeración en condiciones. Con el iPhone Air ya vimos como el calor subía, pero espero que Apple haya solucionado este problema. Con el Galaxy Z Fold8 quedé bastante satisfecha con este punto, se calentaba más que un móvil "normal", pero noté bastante mejora con respecto al Fold7.

Una autonomía de nivel

Ya sabemos que cuando Apple hace móviles ultradelgados la batería sufre un recorte importante. Sin embargo, aquí tendremos el equivalente a dos móviles (más o menos), por lo que hay más espacio para meter una batería que nos dé mucho tiempo de uso.

Hay filtraciones que apuntan a que la autonomía estará al nivel del iPhone 17 Pro Max y espero con todas mis fuerzas que así sea. El Fold8 no tiene una autonomía interminable, ni mucho menos, pero me dio de sobra para pasar días enteros sin visitar el enchufe. Es lo mínimo que espero de la apuesta de Apple.

Un precio que no me provoque un infarto

El Galaxy Z Fold8 ya ha alcanzado la barrera de los 2.000 euros (bueno, se queda a 1 céntimo de distancia), que ya es una auténtica barbaridad, pero es que se habla de que el iPhone plegable superará por bastante ese límite. Las cifras que se barajan están en torno a los 2.200 o 2.300 euros para la versión base.

Está claro que los móviles plegables son caros. Su desarrollo es mucho más complejo, tienen más piezas, más pantallas, la bisagra... Pero creo que 2.000 euros ya está bien. Sin embargo, en plena crisis de componentes, con los precios por las nubes, no tengo demasiadas esperanzas. En poco más de una semana saldremos de dudas.

Imágenes | Amparo Babiloni, Xataka

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