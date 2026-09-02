Anthropic acaba de lanzar Fable 5.1, su modelo de IA más potente. Hay un problema: no se atreve a dejarnos utilizarlo entero

Anthropic acaba de presentar Claude Fable 5.1, que sobre el papel es su modelo más capaz hasta la fecha. En la evaluación independiente de Artificial Analysis alcanza 66 puntos, por delante de los 63 de Opus 5 o los 61 de GPT-5.6 Soly Grok 4.6. Hay mejoras sensibles y algunas espectaculares en benchmarks de programación, investigación científica y tareas agénticas prolongadas, pero cuidado: hay varios elementos que condicionan ese rendimiento.

Un modelo, dos puertas de entrada. Anthropic explica en su documentación que Fable 5.1 y Mythos 5.1 pertenecen a la misma clase de modelo pero tienen distintos niveles de salvaguardas. Fable 5.1 es la versión disponible de forma general, mientras que Mythos, como de costumbre, se reserva a socios y organizaciones de confianza porque ofrece capacidades especialmente sensibles en el ámbito de la ciberseguridad.

La era de los modelos capados. Ya no estamos tan solo ante una fase en la que las empresas de IA desarrollan varios modellos: lo que Anthropic hace aquí es algo parecido a lo que hace la industria automovilística: fabrica un coche equipado con todo, pero al que capa artificialmente para que si queremos usar ciertos extras, los paguemos. En Fable 5.1 y Mythos 5.1 ocurre algo parecido, pero la diferencia es simplemente lo que cada modelo nos permite hacer con el mismo núcleo de capacidades.

Benchmarks con letra pequeña. Cuando Artificial Analysis evaluó Fable 5.1 lo hizo teniendo que trabajar con el sistema de fallback de Anthropic que ya estaba presente en Fable 5: si una consulta es considerada "peligrosa", se salta a un modelo menos capaz, que en aquel caso era Claude Opus 4.8. Y en ese análisis el 4% de los tokens de salida de su Intelligence Index procedían de ese "modo seguro". El resultado de 66 puntos obtenido finalmente podría haber sido incluso mayor.

Cada vez hay que explicarle menos cosas. Alex Albert, de Anthropic, resume su experiencia de una forma reveladora: puede darle unas pocas frases vagas y desordenadas y Fable 5.1 suele completar por sí solo lo que falta. Esa capacidad es precisamente lo que hace mejores a los agentes: necesitan menos instrucciones intermedias para llegar al objetivo y no necesitan prompts ultradetallados y larguísimos.

Fable 5.1 dibujó realmente bien el SVG del pelícano en bici de Simon Willinson, pero el coste asusta: 3,3 dólares.

Una IA con más "gusto". Ethan Mollick, que tuvo acceso anticipado al modelo, sostiene que la mejora más clara aparece en trabajos largos que requieren “juicio y gusto”. Es una observación curiosa porque apunta a cómo los agentes pueden ahora trabajar durante horas con una idea clara de qué merece la pena hacer, cuándo una solución es suficientemente buena o cuándo conviene cambiar de estrategia. Por lo tanto, teóricamente necesita también menos supervisión. La prueba del pelícano SVG de Simon Willinson también fue un éxito (con esfuerzo de razonamiento máximo), aunque el coste fue enorme, 3,3 dólares.

Es más barato... Anthropic mantiene el precio base de Fable 5 (10/50 dólares por millón de tokens de entrada/salida), pero ha reducido un 75% el coste de las lecturas de caché de un dólar a 0,75 dólares. Eso es teóricamente importante porque los agentes de IA que trabajan durante mucho tiempo reutilizan constantemente el mismo contexto y se benefician de sa rebaja. Según Anthropic eso implica ahorros del 25% en cargas habituales y de hasta el 45% en trabajos agénticos.

En la métrica de coste por tarea de Artificial Analysis Fable 5.1 es de lejos el modelo más caro del mundo. Fuente: Artificial Analysis.

...pero no lo es. Sin embargo las pruebas de Artificial Analysis demostraron que al final eso no supone una rebaja real en el coste por tarea. La razón es simple: Fable 5.1 piensa y escribe muchísimo (para dar las mejores respuestas posibles), y eso hace que el consumo por tarea suba de forma notable. El coste medio de tarea en Fable 5.1 y nivel de razonamiento "Max" es de 3,76 dólares, un 20% más que Fable 5 por esa sencilla razón: genera 1,7 veces más tokens de salida.

Cautela. El lanzamiento llega justo después de que la empresa haya detallado incidentes preocupantes en evaluaciones de seguridad. También tuvieron problemas de reward hacking que llevaron a detener temporalmente algunos tipos de entrenamiento y endurecer sus controles. Con Mythos 5.1 y Fable 5.1 esa diferenciación de capacidades confirma esa tensión que se vive ahora mismo entorno a la seguridad de estos modelos de IA.

Imagen | Xataka con Magnific

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