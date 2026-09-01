Los abejorros no se automedican por egoísmo. Lo hacen para salvar a la colonia

Los humanos somos el animal que más se automedica. No hay discusión al respecto. Pero, desde luego, cada vez hay más evidencias de que no somos una minoría en lo que respecta a tomar medicaciones no pautadas por un profesional. Muchísimos animales han descubierto las propiedades curativas de las plantas y las emplean para combatir enfermedades o desinfectar heridas. Ahora, además, sabemos que hay algunos que incluso saben detectar qué medicación necesitan para cada infección. Al menos ese parece ser el caso de los abejorros, según un estudio publicado por científicos de las Universidades de Lovaina y Valladolid.

No todas las infecciones son iguales. Estos científicos comprobaron que los abejorros de la especie Bombus terrestris recurren a la quercetina cuando están infectados con un hongo patógeno en concreto. Sin embargo, al infectarse con una bacteria no ocurre lo mismo.

Flores mecánicas. Se llegó a esta conclusión de una forma muy curiosa. Se introdujo a 18 colonias de abejorros en una cámara de vuelo y se les dividió en tres grupos durante dos semanas. Los del primer grupo se expusieron al hongo Ascosphaera apis, los del segundo se infectaron con las bacteria Serratia marcescens y los del tercer grupo se alimentaron con polen y agua azucarada estéril, sin ningún patógeno en la ecuación.

Por otro lado, en la cámara de vuelo había ocho flores robóticas, capaces de liberar microdosis de néctar al contacto con los abejorros. La mitad liberaban agua azucarada simple, mientras que en la otra mitad había agua azucarada con una pequeña cantidad de quercetina, una sustancia antimicrobiana presente en el néctar y el polen de algunas plantas.

Distintos colores. Había flores mecánicas de dos colores. La mitad eran amarillas y la otra mitad azules, pero había de ambos colores tanto con quercetina como sin ella. Así, se aseguraban que la elección de los abejorros no tenía nada que ver con el color.

Los resultados. Curiosamente, los abejorros infectados con el hongo recurrían mayormente a las flores con quercetina, mientras que el resto, tanto con bacteria como sanas, no mostraron esa preferencia. Esto sugiere que los abejorros no solo detectan que están enfermos. También se automedican de un modo distinto dependiendo del patógeno que les está afectando.

Automedicación social. Algo curioso es que la quercetina puede tratar también las infecciones bacterianas, por lo que sería útil contra Serratia marcescens. No obstante, hay una gran diferencia entre los dos patógenos elegidos para el estudio. El hongo afecta a las larvas, mientras que la bacteria solo enferma a los abejorros forrajeadores adultos. Los autores del estudio creen que los abejorros recurren a la automedicación cuando esta puede evitar que una enfermedad se expanda por el resto de la colonia. Básicamente, salvan a las crías para perpetuar la colonia, mientras que para los abejorros infectados por la bacteria la automedicación solo serviría para salvarse a sí mismos. Prefieren no gastar ese recurso en dicho caso.

La próxima vez que te quieras tomar el antibiótico que te sobró de aquella faringitis para tratar una gripe, recuerda que los abejorros no solo distinguen entre patógenos. También saben optar por la automedicación que será mejor para salvar a su colonia. Deja de intentar matar virus con antibióticos y protege a la humanidad de las bacterias resistentes.

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