Dependemos del GPS para conducir, cultivar y mover mercancías. El Sol acaba de recordarnos lo frágil que es

El sistema GPS nos parece algo eterno e infalible, pero el Sol de vez en cuando nos recuerda que no es así. Un nuevo estudio sobre la gran tormenta geomagnética den oviembre de 2025 ha desvelado que la señal GPS sufrió perturbaciones en gran parte de EEUU y se llegaron a generar errores horizontales de más de 10 metros en algunas zonas. No es la primera vez que una tormenta solar afecta al GPS; lo novedoso es que la magnitud de dichas perturbaciones fue esta vez muy distinta a la habitual.

Interferencias solares. Las señales GPS tienen que atravesar la ionosfera antes de llegar al receptor. Durante una tormenta geomagnética, las partículas procedentes del Sol pueden alterar de forma notable la distribución de electrones en esa región y crear interferencias que distorsionan las ondas de radio. El fenómeno se conoce como scintillation: la señal cambia rápidamente de intensidad y el receptor empieza a tener más problemas para calcular con precisión dónde está. En noviembre de 2025 esos problemas coincidieron con los defectos de la precisión que se midió en los sistemas GPS en tierra.

Lo raro es dónde ocurrió. El fenómeno de scintillation es relativamente habitual cerca del ecuador y de las regione spolares. Las latitudes medias, donde se encuentra buena parte de EEUU continental, suelen ser mucho más tranquilas. Sin embargo, los investigaddores encontraron perturbaciones fuertes entre aproximadamente los 80 y 120 grados de longitud oeste y una banda todavía más extensa que era totalmente anómala. Se habían observado episodios similares en latitudes medias, pero normalmente de forma muy localizada. En esta ocasión aparecieron simultáneamente a lo largo de miles de kilómetros.

Diez metros pueden ser muchísimos metros. Para alguien que esté siguiendo una ruta en el móvil, un error de este tipo puede significar aparecer en cierto instante en la calle equivocada. El problema real es que el sistema GNSS (Global Navigation Satellite System) ha sido la base para crear a su vez sistemas que necesitan mucha más precisión. Hay ejemplos claros como el de la agricultura automatizada, la maquinaria guiada por satélite, el transporte y ciertos sistemas autónomos. Los propios autores del estudio señalan que desviaciones de uno o dos metros ya pueden resultar problemáticas para algunas de esas aplicaciones, así que podemos imaginar lo que suponen 10 metros. Aunque hay tecnologías como RTK que corrigen parte de los errores, necesitan una señal fiable como punto de partida.

Tuvimos suerte. La tormenta solar de mayo de 2024 afectó precisamente a agricultores estadounidenses que usaban navegación de precisión y se estima que provocó alrededor de 500 millones de dólares en pérdidas en el sector. La de noviembre de 2025 pudo haber sido más benigna por una sencilla cuestión de calendario: ocurrió fuera de una parte crítica de la temporada agrícola estadounidense. De haberse producido en otro momento del año, afirman los investigadores, sus consecuencias para la agricultura y el transporte podrían haber sido mucho mayores.

Hubo un tiempo en que diez metros nos habrían parecido un lujo. Durante los años noventa, EEUU degradaba deliberadamente la señal GPS civil mediante la llamada Selective Availability, que podía introducir errores de hasta unos 100 metros. Bill Clinton ordenó desactivarla en mayo de 2000 y la precisión para los usuarios civiles mejoró aproximadamente diez veces. Aquello contribuyó a abrir la puerta a la navegación y a las aplicaciones comerciales que hoy damos por hechas. La paradoja es que ahora hemos construido tractores, vehículos y sistemas logísticos para los que un error de unos pocos metros vuelve a ser enorme.

El GPS como infraestructura invisible. Este tipo de problemas nos hacen darnos cuenta más que nunca de cómo el GPS se ha convertido en un sevicio cotidiano y básico con el que todos contamos. No ya solo para poder llegar a destino en nuestro coche, sino en todo tipo de industrias que dependen de este sistema para funcionar correctamente. La ESA estima que alrededor del 10% del PIB europeo está habilitado de alguna manera por el GNSS, y eso hace que cualquier perturbación pueda causar problemas serios. Creemos que el sistema GPS va a funcionar siempre de forma súper precisa, pero el Sol nos demuestra de vez en cuando que él tiene otros planes.

Imagen | NASA

En Xataka | La ciencia creía que las tormentas geomagnéticas tenían un límite. Un error de cálculo llevaba décadas ocultando la verdad



