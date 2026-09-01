POCO F9 Ultra: sigue la presentación de los nuevos monstruos de Xiaomi en directo

POCO ha empezado septiembre por todo lo alto. La compañía bajo el paraguas de Xiaomi nos ha convocado hoy para desvelar los POCO F9, una serie de terminales que, salvo sorpresas, estará compuesta por dos modelos: el POCO F9 Pro y el POCO F9 Ultra. Y como no podría ser de otra manera, podrás seguir la conferencia en vivo y en directo con nosotros.

La presentación de los POCO F9 Pro y POCO F9 Ultra tendrá lugar hoy, 1 de septiembre, a las 14:00 hora peninsular española. Podrás seguirla en vivo y en directo con nuestros comentarios a través de nuestro canal de YouTube. Los horarios según regiones son los siguientes:

España : 14:00 (13:00 en Canarias).

: 14:00 (13:00 en Canarias). México: 11:00 AM

11:00 AM Colombia : 12:00 AM.

: 12:00 AM. Venezuela : 1:00 PM.

: 1:00 PM. Argentina, Chile: 2:00 PM.

En directo

Qué esperamos ver

No esperamos grande sorpresas en este lanzamiento, por lo que esperamos justo lo prometido: los dos dispositivos de la serie POCO F9. Estos terminales han sido, históricamente, grandes exponentes del concepto "cholloteléfono", es decir, móviles que ofrecen especificaciones propias de la gama alta a un precio contenido. Esta por ver qué habrá conseguido Xiaomi y cuál es el precio de esos teléfonos en plena crisis de componentes.

De momento, lo que la empresa ha confirmado en sus perfiles sociales es que el POCO F9 Ultra vendrá con un Snapdragon 8 Elite Gen 5, 185 Hz de tasa de refresco en la pantalla, un brillo pico de 10.000 nits, una cámara principal de 200 megapíxeles y 8.050 mAh de batería con carga rápida de 100W. ¿El precio? Desconocido, al menos por el momento.

El modelo Pro, seguramente, tenga algunos componentes más "modestos" (dentro de la modestia de la que sueñen presumir estos terminales, dicho sea de paso). En cualquier caso, ambos parecen compartir el sonido firmado por Bose, una colaboración que la compañía inauguró la generación pasada. Saldremos de dudas en apenas unos minutos.

En Xataka | Sigue la presentación de los POCO F9 en directo



