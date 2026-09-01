Los cepillos de dientes eléctricos apenas han cambiado en los últimos 20 años, así que Dyson lo ha repensado de arriba abajo

Si hablamos de Dyson, es inevitable pensar en aspiradores, pero la firma británica hace tiempo que ha abierto su espectro más allá de la limpieza y el cuidado del aire. Diversificar su cartera de productos es una buena manera de buscar vías alternativas a un mercado, el de los aspiradores, que hace tiempo que habla chino. Y vaya si lo está haciendo.

Sin ir más lejos, ha logrado convertir algo tan mundano como un secador en algo aspiracional y ese es solo la punta del iceberg de su cartera de cuidado de cabello que ahora extiende al cuerpo con un nuevo cepillo de dientes que no se parece a ningún otro: es irrigador y esconde una cámara con IA. Para Dyson la innovación es un área esencial, como nos contaba Will Kerr, VP de nuevos productos, y allí se encuentran en una encrucijada: encontrar el equilibrio de cuándo algo es suficientemente bueno. Pues bien, tras seis años de desarrollo, el Dyson CameraJet ya es una realidad.

Un cepillo de dientes e irrigador dos en uno. Aunque estéticamente se da un aire a un cepillo de dientes eléctrico normal, ese anillo grueso bajo el cabezal y el tamaño de la base delata que estamos ante algo más. Si vas un poco más al detalle, verás que justo bajo las cerdas hay una lente recubierta por un capuchón de plástico estratégicamente colocado para más discreción.

La topografía del cabezal del cepillo tiene un diseño que busca alcanzar mayor proporción de superficie dental y hay dos tipos de cerdas. El irrigador "escupe" a presión 0,1 mililitros por jet, que almacena en un mínimo depósito antigravedad de apenas 12,5 mililitros. Con ese tamaño, este cepillo no está para desperdiciar agua y de hecho no lo hace: la culpa la tiene la cámara. En pocas palabras: no dispara a ciegas. ¿Que se queda sin agua? Lo pones en la base, le das al botón y en tres segundos está listo para volver a la carga.

¿Por qué ponerle una cámara? Las cámaras de los mejores aspiradores sirven para detectar la suciedad y salvando las distancias, con el Dyson CameraJet pasa parecido. Su lente macro de 100.000 píxeles tiene un algoritmo de aprendizaje automático de IA y tres misiones: ver los espacios interdentales, eliminar la placa y mejorar el rendimiento de la limpieza. Así, identifica los espacios interdentales para activar la irrigación justo donde sea necesario.

La pregunta del millón: la privacidad. Rich Bacon, Head of new product development de Dyson, nos contó su posición al respecto: "entendemos la privacidad de la gente y los recelos que pueda provocar tener una cámara en el cuarto de baño". Así que Dyson explica que no hay ningún tipo de almacenamiento: ni en el propio dispositivo, ni en el teléfono móvil, ni en la nube. La cámara solo está activa durante la visualización en tiempo real o la irrigación automática y siempre que está encendida, se ilumina un LED de color blanco. La razón de ser es ver lo invisible, el caos que pasa dentro de la boca cuando te cepillas: spoiler, nos cepillamos regular.

Te lavas los dientes peor de lo que piensas. Pequeña confesión: soy un poquito maniática de la higiene dental y en cuanto como algo, corro a ejecutar mi ritual de limpieza. Y ni aún así: mi dentista es capaz de decirme al momento qué zonas me lavo mejor y a cuáles no destino tanto tiempo. Gracias a la conectividad Wi-Fi y Bluetooth y desde la app, este cepillo de dientes ofrece feedback de tu lavado de dientes y la posibilidad de hacerte streaming del lavado. Sí, has leído bien: ver en vivo y en directo cómo de bien (o de mal) te lavas los dientes.

Yo a veces abro la boca y me miro en el espejo, pero en la pantalla del móvil es otra historia. Además, viene con guías de limpieza, vídeos explicativos, información sobre el cepillado y la limpieza interdental, mapas de cobertura y comentarios personalizados. También cuenta con opciones de personalización en función de tus gustos y necesidades.

Un cepillo tecnológicamente prodigioso. El cepillo cuenta además con un track de presión para no pasarnos apretando, una cúpula que envuelve la lente para mejorar su campo de visión y probablemente, lo más interesante desde el punto de vista ingenieril: el sistema de irrigador cónico y su depósito, cuyo interior es de silicona y que contiene una bomba de diafragma y una cámara de presión. A grandes rasgos, se infla o se desingla para lanzar agua a presión. Además es antigravedad, de modo que mantiene su rendimiento independientemente de la postura del cepillo y no se derrama el agua.

Una persona, un cepillo. La letra pequeña de este cepillo de dientes es que pese a que puedes intercambiar el cabezal por otro, porque se ha deteriorado o porque prefieres el sensible, no sirve para que lo use otra persona. La explicación es higiénica: el posible intercambio de fluidos. Como profundiza Rich Bacon, "al llevar el conducto para el líquido, no queremos asumir ningún riesgo de contaminación cruzada o de higiene... por eso recomendamos que sea de uso individual".

Precio y disponibilidad. El cepillo de dientes eléctrico de Dyson está disponible desde hoy 1 de septiembre a un precio oficial de 479 euros y en dos colores, Ceramic Ultra Blue y Ceramic Pink. El kit viene con el cepillo de dientes, la base de carga, la pasta de dientes y el enjuague bucal de Dyson, que la empresa británica recomienda usar para evitar la espuma que forman otras marcas, que pueden obstaculizar la labor de la cámara y producir obstrucciones.





En Xataka | "Lanzamos nuestro primer robot hace 20 años y seguimos intentando perfeccionarlo": Will Kerr, VP de nuevos productos de Dyson



