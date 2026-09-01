Nintendo Switch 2 por menos de 390 euros, móviles POCO o Samsung muy rebajados y más: las mejores ofertas de la nueva promo de AliExpress

Comenzamos mes de septiembre y lo hacemos con una nueva promo de AliExpress llamada Choice Day: Día de envío local. Vamos a encontrar un montón de dispositivos de todo tipo con envío desde España, lo que quiere decir que no tendremos que pagar aranceles extra por nuestro pedido. Como de costumbre, tenemos un buen montón de códigos de descuento que se irán acabando a medida que vayan siendo usados.

Descuento compra mínima cupón 1 2 euros 18 euros ESFS02 6 euros 45 euros ESFS06 12 euros 18 euros ESFS12 18 euros 149 euros ESFS18 30 euros 239 euros ESFS30 45 euros 359 euros ESFS45 60 euros 479 euros ESFS60

Tanto la promo como los cupones de descuento solo estarán disponibles hasta el próximo 7 de septiembre a las 23:59 horas. Como esto acaba de comenzar, tenemos un buen montón de móviles, tablets, relojes y más para elegir. Para facilitaros un poco la tarea, os hemos seleccionado cinco ofertas que nos parecen especialmente destacables:

Nintendo Switch 2 por 386,89 euros con el cupón 'ESFS30', una gran oportunidad ahora que su precio ha subido hasta casi los 500 euros.

por 386,89 euros con el cupón 'ESFS30', una gran oportunidad ahora que su precio ha subido hasta casi los 500 euros. POCO F8 Pro 5G por 377,94 euros con el cupón 'ESFS30', un móvil con una gran relación calidad-precio.

por 377,94 euros con el cupón 'ESFS30', un móvil con una gran relación calidad-precio. Xiaomi Pad 8 por 259,47 euros con el cupón 'ESFS30', una tablet económica ideal para la vuelta al cole.

por 259,47 euros con el cupón 'ESFS30', una tablet económica ideal para la vuelta al cole. Samsung Galaxy A57 por 315,95 euros con el cupón 'ESFS30', uno de los mejores Galaxy A hasta la fecha.

por 315,95 euros con el cupón 'ESFS30', uno de los mejores Galaxy A hasta la fecha. Garmin Forerunner 255 por 142,10 euros con el cupón 'ESFS18', un reloj deportivo resistente y con buena autonomía.

Nintendo Switch 2

La consola híbrida de la compañía japonesa, la Nintendo Switch 2, ha subido de precio hoy hasta los 499,99 euros en España. Como en los últimos meses, AliExpress sigue siendo uno de los sitios donde podemos encontrarla a un precio muy inferior a esta cifra, especialmente si elegimos un vendedor local, como es el caso de hoy. Desde España, esta Switch 2 sale por 386,89 euros con el cupón 'ESFS30' y si utilizamos PayPal como forma de pago, algo común en todas estas ofertas que os indicamos a continuación.

POCO F8 Pro

Seguimos con un móvil, en este caso el POCO F8 Pro de Xiaomi. Estamos ante un móvil con una gran relación calidad-precio que lleva en su interior el Snapdragon 8 Elite y tiene 12 GB de RAM, por lo que podemos esperar de él un buen rendimiento. Además, cuenta con una batería de 6.210 mAh con carga rápida de 100 W y un sistema de sonido firmado por Bose. Cuesta 377,94 euros con el cupón 'ESFS30'.

Xiaomi Pad 8

Una tablet es algo que nos puede venir genial de cara a la vuelta al cole y no hay que gastarse demasiado para ello. De las mejores tablets económicas que podemos encontrar, tenemos esta Xiaomi Pad 8. Cuenta con un panel de 11,2 pulgadas con una tasa de 144 Hz, tiene en su interior el Snapdragon 8s Gen 4 y cuenta con una buena batería de 9.200 mAh. Cuesta 259,47 euros con el cupón 'ESFS30'.

Samsung Galaxy A57

Si buscas un teléfono manejable de Samsung y no quieres gastar demasiado, el Galaxy A57 es una buena opción. Es un dispositivo ligero (pesa 179 gramos) que cuenta con una buena pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con 120 Hz, procesador Exynos 1680 y una batería de 5.000 mAh que, si bien no tiene la capacidad de otros móviles, está muy bien optimizada. Sale por 315,95 euros con el cupón 'ESFS30' y cabe recordar que tiene seis años de actualizaciones garantizadas.

Garmin Forerunner 255

Terminamos esta selección de ofertas con el Garmin Forerunner 255, una muy buena opción de reloj deportivo si no quieres gastar demasiado. Cuenta con pantalla de 1,3 pulgadas y es muy ligero (apenas pesa 49 gramos), pudiendo sumergirlo hasta una profundidad de 50 metros. Su batería puede ofrecer hasta 14 días de autonomía y nos podemos hacer con él por 142,10 euros con el cupón 'ESFS18'.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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