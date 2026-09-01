Telegram para PC: cómo funciona, qué puedes hacer y cómo instalar Telegram Desktop en tu ordenador

Vamos a explicarte qué es y cómo funciona Telegram para PC, la versión de escritorio de una de las aplicaciones de mensajería más completas que hay. La aplicación de Telegram es totalmente independiente, y a diferencia de WhatsApp tiene mucha más flexibilidad a la hora de funcionar de forma autónoma.

También te vamos a decir las cosas que puedes hacer y las que no con respecto a la versión móvil de Telegram en el escritorio, y por último, te guiaremos paso a paso por el proceso de instalación de la aplicación en tu ordenador. Eso sí, si no te convence recuerda que también tienes Telegram Web para usarlo directamente desde el navegador.

Qué es Telegram Desktop y cómo funciona

Telegram Desktop es la versión de la aplicación de mensajería para escritorio, y puedes instalarla y usarla en Windows, macOS y GNU/Linux. Como Telegram es de código abierto, la comunidad de desarrolladores independientes puede crear sus propios clientes, por lo que tenemos los oficiales y los de terceros.

El concepto de este escritorio es radicalmente opuesto al de WhatsApp. Mientras que en la app de Meta es necesario vincular el cliente web al móvil para poder usarlo en el ordenador, Telegram ofrece un cliente instalable totalmente independiente, y que una vez inicies la sesión puede ser utilizado incluso si no tienes el móvil cerca o si lo tienes apagado.

Esto es así porque Telegram no es una aplicación que sólo puedas tener abierta en un dispositivo a la vez, puedes tenerla abierta en varios. Todo lo que escribas en Telegram para PC aparecerá en el móvil inmediatamente y viceversa, por lo que puedes combinar la utilización de ambos sin ningún tipo de problema.

En cuanto a las funcionalidades, con Telegram para PC vas a poder hacer lo mismo que con el móvil, ya que las opciones están unificadas. Todo ello, lo verás en una interfaz adaptada al escritorio, en la que tienes una columna izquierda con las conversaciones que se mostrarán en el centro de la pantalla cuando entres a ella.

Lo tienes todo, desde soporte multicuenta hasta chats privados. También las opciones de crear y gestionar grupos, archivar conversaciones, utilizar y guardar GIFs y stickers, y las funciones de búsqueda dentro de los chats, con accesos directos a los tipos de archivo multimedia que has enviado.

También puedes configurar la aplicación con prácticamente todos los ajustes que encuentras en los clientes oficiales, pudiéndolo cambiar el nombre, teléfono, nombre de usuario o descripción de tu perfil, exportar tus datos, poner el modo oscuro o configurar el aspecto de tus chats.

En las opciones avanzadas también tienes dos integraciones con Windows, como el poder hacer que se abra la app cuando inicies sistema o incluir Telegram dentro del menú Enviar a del click derecho.

Una de las grandes ventajas de que el cliente de Telegram se pueda utilizar en varios dispositivos de forma independiente y sin tener que compartir la misma WiFi, es que permite que puedas utilizarlo como una nube personal. Su función de enviarte mensajes a ti mismo cobra todo el sentido, ya que puedes enviarte archivos, documentos, fotos, enlaces o textos desde el móvil para abrirlos en el PC o viceversa.

Por lo demás, teniendo las mismas funciones, el mismo cifrado, y prácticamente las mismas características generales, el funcionamiento general de la aplicación es el mismo. Ahora te diremos paso a paso, pero sólo tienes que descargarla, escribir tu número de teléfono para recibir el número de confirmación de identidad, y empezar a utilizarlo.

Qué puedes hacer y qué no puedes hacer con Telegram Desktop

Opciones telegram móvil Telegram desktop Usar varias cuentas Sí Sí Crear cuenta nueva Sí No Enviar fotos con la cámara Sí No Cambiar número de teléfono Sí No Crear y usar canales Sí Sí Crear y usar grupos Sí Sí Chats secretos Sí Sí Enviar mensajes con formato Sí Sí Traducciones Sí Sí Enviar archivos y fotos Sí Sí Enviar notas de voz/vídeo Sí Sí Enviar stickers y emojis Sí Sí Enviar mensajes silenciosos Sí Sí Enviar música Sí Sí Enviar ubicación Sí Sí Enviar cualquier archivo del dispositivo Sí Sí Programar mensajes Sí Sí Enviar encuestas Sí Sí Llamadas de voz Sí Sí Llamadas de vídeo Sí Sí Enviar contactos Sí Sí Escribirte a ti mismo Sí Sí Reenviar, responder y eliminar mensajes Sí Sí Enviar contenido de bots Sí Sí Usar carpetas de chats Sí Sí Personalizar la interfaz Sí Sí Ajustar opciones avanzadas Sí Sí

Casi todas las opciones disponibles en Telegram móvil están disponibles también en la versión para escritorio. Son prácticamente iguales, por lo que salvo detalles como usar la cámara del móvil para sacar y enviar fotos no vas a echar nada de menos.

Cuando salió, a Telegran Desktop le faltaban algunas opciones como la de enviar ubicación o usar varias cuentasa a la vez, pero todo esto se ha ido mejorando e implementando con el paso del tiempo.

Aun así, debes saber que las aplicaciones de Windows y Mac son distintas, por lo que puede haber nuevas funciones que lleguen antes a una u otra, o que funcionen de forma diferente.

Cómo instalar Telegram en tu ordenador





Lo primero que tienes que hacer es ir a la sección de Apps de Telegram.org, la web oficial. Una vez dentro, ve al apartado de Apps para computadora, donde puedes pulsar en Telegram para Windows/Mac/Linux para entrar en la aplicación oficial descargable.

Irás a una nueva página en la que se analizará el sistema operativo desde el que te estás conectando, y se te ofrecerá la versión de escritorio para ese sistema. Aquí, sólo tienes que pulsar en el botón Descargar con el nombre de tu sistema operativo. Debajo verás la posibilidad de acceder a las versiones de todas las plataformas o sistemas operativos.

Una vez descargues la aplicación, ya solo te queda iniciar sesión con cualquiera de los métodos que tienes disponibles. Vas a poder hacerlo con un código QR y la app móvil, o directamente escribiendo tu número de teléfono para recibir el código de confirmación. Con esto, la sesión no se cerrará en otro disponible, simplemente lo usarás entre los demás que tienes abiertos.

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