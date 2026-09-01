HOY SE HABLA DE

Telegram para PC: cómo funciona, qué puedes hacer y cómo instalar Telegram Desktop en tu ordenador

Te decimos qué es Telegram Desktop y cuáles son las diferencias entre esta aplicación de escritorio y la de móvil

Telegram
1 comentario Facebook Twitter Flipboard E-mail
yubal

Yúbal Fernández

Editor - Xataka Basics
yubal

Yúbal Fernández

Editor - Xataka Basics
Linkedin instagram
7720 publicaciones de Yúbal Fernández

Vamos a explicarte qué es y cómo funciona Telegram para PC, la versión de escritorio de una de las aplicaciones de mensajería más completas que hay. La aplicación de Telegram es totalmente independiente, y a diferencia de WhatsApp tiene mucha más flexibilidad a la hora de funcionar de forma autónoma. 

También te vamos a decir las cosas que puedes hacer y las que no con respecto a la versión móvil de Telegram en el escritorio, y por último, te guiaremos paso a paso por el proceso de instalación de la aplicación en tu ordenador. Eso sí, si no te convence recuerda que también tienes Telegram Web para usarlo directamente desde el navegador.

Qué es Telegram Desktop y cómo funciona

Telegram Desktop es la versión de la aplicación de mensajería para escritorio, y puedes instalarla y usarla en Windows, macOS y GNU/Linux. Como Telegram es de código abierto, la comunidad de desarrolladores independientes puede crear sus propios clientes, por lo que tenemos los oficiales y los de terceros.

El concepto de este escritorio es radicalmente opuesto al de WhatsApp. Mientras que en la app de Meta es necesario vincular el cliente web al móvil para poder usarlo en el ordenador, Telegram ofrece un cliente instalable totalmente independiente, y que una vez inicies la sesión puede ser utilizado incluso si no tienes el móvil cerca o si lo tienes apagado.

Esto es así porque Telegram no es una aplicación que sólo puedas tener abierta en un dispositivo a la vez, puedes tenerla abierta en varios. Todo lo que escribas en Telegram para PC aparecerá en el móvil inmediatamente y viceversa, por lo que puedes combinar la utilización de ambos sin ningún tipo de problema.

En cuanto a las funcionalidades, con Telegram para PC vas a poder hacer lo mismo que con el móvil, ya que las opciones están unificadas. Todo ello, lo verás en una interfaz adaptada al escritorio, en la que tienes una columna izquierda con las conversaciones que se mostrarán en el centro de la pantalla cuando entres a ella.

Lo tienes todo, desde soporte multicuenta hasta chats privados. También las opciones de crear y gestionar grupos, archivar conversaciones, utilizar y guardar GIFs y stickers, y las funciones de búsqueda dentro de los chats, con accesos directos a los tipos de archivo multimedia que has enviado.

Cómo usar Telegram sin número de teléfono
En Xataka
Cómo usar Telegram sin número de teléfono

También puedes configurar la aplicación con prácticamente todos los ajustes que encuentras en los clientes oficiales, pudiéndolo cambiar el nombre, teléfono, nombre de usuario o descripción de tu perfil, exportar tus datos, poner el modo oscuro o configurar el aspecto de tus chats. 

En las opciones avanzadas también tienes dos integraciones con Windows, como el poder hacer que se abra la app cuando inicies sistema o incluir Telegram dentro del menú Enviar a del click derecho.

Una de las grandes ventajas de que el cliente de Telegram se pueda utilizar en varios dispositivos de forma independiente y sin tener que compartir la misma WiFi, es que permite que puedas utilizarlo como una nube personal. Su función de enviarte mensajes a ti mismo cobra todo el sentido, ya que puedes enviarte archivos, documentos, fotos, enlaces o textos desde el móvil para abrirlos en el PC o viceversa.

Por lo demás, teniendo las mismas funciones, el mismo cifrado, y prácticamente las mismas características generales, el funcionamiento general de la aplicación es el mismo. Ahora te diremos paso a paso, pero sólo tienes que descargarla, escribir tu número de teléfono para recibir el número de confirmación de identidad, y empezar a utilizarlo.

Cómo borrar y eliminar tu cuenta de Telegram para siempre
En Xataka
Cómo borrar y eliminar tu cuenta de Telegram para siempre

Qué puedes hacer y qué no puedes hacer con Telegram Desktop

Opciones

telegram móvil

Telegram desktop

Usar varias cuentas

Crear cuenta nueva

No

Enviar fotos con la cámara

No

Cambiar número de teléfono

No

Crear y usar canales

Crear y usar grupos

Chats secretos

Enviar mensajes con formato

Traducciones

Enviar archivos y fotos

Enviar notas de voz/vídeo

Enviar stickers y emojis

Enviar mensajes silenciosos

Enviar música

Enviar ubicación

Enviar cualquier archivo del dispositivo

Programar mensajes

Enviar encuestas

Llamadas de voz

Llamadas de vídeo

Enviar contactos

Escribirte a ti mismo

Reenviar, responder y eliminar mensajes

Enviar contenido de bots

Usar carpetas de chats

Personalizar la interfaz

Ajustar opciones avanzadas

Casi todas las opciones disponibles en Telegram móvil están disponibles también en la versión para escritorio. Son prácticamente iguales, por lo que salvo detalles como usar la cámara del móvil para sacar y enviar fotos no vas a echar nada de menos.

Cuando salió, a Telegran Desktop le faltaban algunas opciones como la de enviar ubicación o usar varias cuentasa a la vez, pero todo esto se ha ido mejorando e implementando con el paso del tiempo.

Aun así, debes saber que las aplicaciones de Windows y Mac son distintas, por lo que puede haber nuevas funciones que lleguen antes a una u otra, o que funcionen de forma diferente.

Cómo buscar canales y grupos en Telegram
En Xataka
Cómo buscar canales y grupos en Telegram

Cómo instalar Telegram en tu ordenador

Web


Lo primero que tienes que hacer es ir a la sección de Apps de Telegram.orgla web oficial. Una vez dentro, ve al apartado de Apps para computadora, donde puedes pulsar en Telegram para Windows/Mac/Linux para entrar en la aplicación oficial descargable.

Telegram

Irás a una nueva página en la que se analizará el sistema operativo desde el que te estás conectando, y se te ofrecerá la versión de escritorio para ese sistema. Aquí, sólo tienes que pulsar en el botón Descargar con el nombre de tu sistema operativo. Debajo verás la posibilidad de acceder a las versiones de todas las plataformas o sistemas operativos.

Inicia sesion

Una vez descargues la aplicación, ya solo te queda iniciar sesión con cualquiera de los métodos que tienes disponibles. Vas a poder hacerlo con un código QR y la app móvil, o directamente escribiendo tu número de teléfono para recibir el código de confirmación. Con esto, la sesión no se cerrará en otro disponible, simplemente lo usarás entre los demás que tienes abiertos.

En Xataka Basics | Telegram: 46 trucos y consejos para exprimir al máximo una app que no sólo sirve para mensajería

Temas

Ver 1 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios