Vamos a explicarte cómo eliminar tu cuenta de Telegram para siempre, de manera que te puedas pedirle a la aplicación que borre todos tus datos de sus servidores. Podrás volver a registrarte después, pero lo habrás perdido absolutamente todo y tendrás que empezar desde cero.

Vamos a contarte dos maneras diferentes de hacerlo. La primera es dándote un periodo de un mes para poder borrar la cuenta, igual que cuando borras las de otras redes sociales o aplicaciones. Pero también te diremos un método más directo e inmediato para borrar tu cuenta para siempre.

Establece un periodo de autodestrucción

El método más sencillo es establecer un periodo para la autodestrucción de la cuenta. Para ello, abre el menú de opciones de Telegram pulsando en el icono de tres rayas en la app de Android o de escritorio, y pulsa en la opción de Ajustes que tienes con el icono de la rueda dentada. En la aplicación de iOS, la opción de Ajustes es siempre visible y está en la parte inferior de la pantalla.

Una vez estés dentro de los ajustes de Telegram, verás que hay varias secciones en las que están ordenadas todas las opciones de la aplicación. Aquí, pulsa en la sección de Privacidad y seguridad para continuar.

Una vez estés dentro de la sección de Privacidad y seguridad, ahora baja hasta la categoría de Avanzados. En ella, pulsa en la opción de Eliminar mi cuenta si estoy fuera para configurar el periodo de inactividad a partir del cuál quieres que tu cuente se borre automáticamente.

Si lo que quieres es borrar tu cuenta de Telegram, lo que debes hacer aquí es seleccionar la opción de 1 mes y dejar de utilizar la aplicación durante ese tiempo. Cuando pase este mes, todos tus datos de Telegram serán eliminados. Esta opción de autodestrucción ayuda a que si abandonas una cuenta por otra o quieres borrarla, puedas tener un periodo de gracia flexible.

Piensa que cuando lo pones sólo con un mes, lo que haces es crear un proceso de borrado igual al de cualquier otra aplicación. Cuando quieres borrar una cuenta de una red social siempre se te suele decir que tendrás que estar un mes sin entrar, y que si entras a ella el proceso de borrado se detiene. Pues bien, esto es exactamente lo mismo.

Si no quieres esperar para borrar tu cuenta...

Telegram también tiene un proceso para borrar inmediatamente tu cuenta. Para ello, entra en la web my.telegram.org/auth?to=delete. Una vez dentro, el primer paso es escribir el número de teléfono vinculado a tu cuenta y pulsar Next. El teléfono tiene que estar en formato internacional con el código de tu país delante. Esto quiere decir que, si por ejemplo eres de España, tienes que escribir +34 antes del número de teléfono.

A la cuenta de Telegram vinculada a tu teléfono te llegará un código de confirmación de tu identidad. Escribe este código en la web y pulsa el botón Sign In para terminar de verificar tu identidad e iniciar el proceso de borrado.

Ahora, lo único que tienes que hacer es pulsar en el botón de Delete My Account que verás en la parte inferior de la pantalla, explicando si quieres por qué te vas. Ten en cuenta que este es un paso definitivo, por lo que no debes darlo en el caso de que tengas cualquier duda de si quieres mantener o no tu cuenta. Para eso, es mejor el primer método y tener un mes para pensártelo.