"Chulos, prepotentes y sabelotodos": si la pregunta es si existe 'madrileñofobia' en España ya tenemos la respuesta

Contra todo pronóstico y probablemente para pasmo de sus propietarios, en 2024 el Puerto Martina, un pequeño restaurante de Mera (Galicia), se convirtió en noticia de alcance internacional. Hablaban de él en la prensa, en los telediarios e incluso The Guardian le dedicó un extenso artículo. El motivo no era su comida o lo bien que tiraba las cañas. No. Si el negocio se volvió viral es porque anunció a bombo y platillo su decisión de cerrar en agosto para evitar así a los turistas del centro del país. "Si cae una bomba en Mera se quedan sin tontos en la Meseta", ironizaba en el post de Facebook en el que avanza la clausura del local.

Los dueños del bar lamentaban la "prepotencia" de ciertos turistas y aseguraban estar "hartos de los madrileños". Aquel episodio dejó botando una pregunta que no es ni mucho menos nueva... ¿Puede hablarse de madrileñofobia en España?

Un porcentaje: 68,5%. El año pasado Zity, una compañía de carsharing, se propuso un desafío curioso: estudiar la madrileñofobia. O mejor dicho, averiguar si existe como tal y cuál es su alcance. Con ese propósito, entrevistó a algo más de 1.100 personas, echó mano de algunos datos del INE y elaboró luego un informe de 31 páginas no exento de humor en el que desgrana algunas claves.

¿La más interesante? Que el 68,5% de los madrileños creen que se les trata de forma distinta cuando se van de vacaciones a otras regiones del país.

"Como una plaga". No es la única conclusión del estudio. Por ejemplo, los autores del informe comprobaron que el 59,5% de los habitantes de la capital reconocen sentirse incómodos cuando se habla del "'turismo madrileño' como si fuera una plaga" y que algunos incluso optan por ocultar su origen cuando salen de casa. No son mayoría, pero un tercio de los madrileños admite que es una práctica que hacen siempre, alguna vez o se les ha pasado por la cabeza.

Lo más curioso es que la mayoría de los turistas que parten de Madrid se consideran visitantes educados y correctos. Así se ve de hecho cerca del 53%.

Cuando Zity fue más allá y preguntó a los madrileños si alguna vez se habían sentido desplazados se llevó otra sorpresa: del 50,5% respondió que sí. En teoría, el 43% percibió ese trato diferente solo en algunas comunidades, pero el restante 7,5% aseguró que es una sensación habitual. Por supuesto ese dato tiene otra cara más amable: el 49,5% de los madrileños nunca se ha sentido marginado.

¿Y cómo los ve el resto? El estudio de Zity (compañía que por cierto se ha despedido de Madrid este año) es únicamente eso, un estudio, con sus sesgos y limitaciones evidentes; pero resulta interesante porque aporta un doble enfoque: nos muestra cómo se sienten los madrileños cuando viajan a Galicia, Alicante, Baleares, Canarias… Y cómo los ve en esos lugares la población local.

Según el estudio, más de un tercio de los encuestados (el 35,5%) cree que los madrileños son los turistas que peor actitud tienen cuando veranean en otras regiones, lo que convierte a la capital en "el lugar de procedencia de los turistas con peor comportamiento". El dato supera con creces al 21,3% que considera que los turistas más maleducados son los catalanes o el 13,3% de los andaluces.

Bajando al detalle. Si nos fijamos en las respuestas por comunidades hay más sorpresas. Si hablamos solo con gallegos el 53,6% señalan a los madrileños como los visitantes con peor actitud del país. Con todo, el estudio vuelve a tener una 'cara B' reveladora: aunque muchos señalan a los madrileños o catalanes como los peores veraneantes, uno de cada cuatro encuestados cree que los turistas que peor se portan durante las vacaciones son las personas de su propia región.

Sí, hay madrileñofobia. Otra de las revelaciones del informe es que, efectivamente, la madrileñofobia parece ser un fenómeno real que no se limita a la percepción de los madrileños. Así lo considera casi la mitad de los encuestados (46,7%), sobre todo los residentes de Galicia, la Comunidad Valenciana y la propia Madrid, que aseguran que se trata de un problema innegable.

Es más, el 45,8% asegura haber presenciado alguna situación negativa hacia los turistas madrileños y más de la mitad (el 51,1%) han visto en redes comentarios críticos o de tono satírico sobre cómo actúan los madrileños en verano. Son datos contundentes que chocan con otro igual de llamativo: el 80% de la población que vive fuera de Madrid cree que no trata diferente a los turistas de la capital.

"Chulo, prepotente y sabelotodo". Los hosteleros de Mera que se hicieron virales en 2024 por su "hartazgo" lamentaban la "prepotencia" y "altivez" de los turistas. No son los únicos que parecen opinar así. Cuando Zity preguntó a sus encuestados qué tres adjetivos describen mejor al turista madrileño se encontró con una lista muy poco edificante. Los calificativos más comunes fueron "chulo" (37,5%), "prepotente" (36,5%) y "sabelotodo" (29,2%). Si ampliamos la lista hay otros algo más positivos, como "cosmopolita" (22,5%) o "sociable" (20,9%).

Muchos encuestados también habían escuchado frases como "Esto en Madrid no pasa" (68,5%), "No hay mejor agua que la de Madrid" (64,2%) o comentarios sobre "la arrogancia" de los madrileños y que todo les parece "pequeño o cutre".

Si hay una coletilla que los encuestados admiten haber escuchado a menudo es "Ya están aquí los de Madrid" (70,7%), lo que da una idea de la imagen que tienen en otras regiones del país. Si hablamos de Galicia el tópico más extendido es que los madrileños "aparcan en cualquier sitio", lo que conecta con casos de coches aparcados en zonas costeras que acaban anegados cuando sube la marea.

💢 La madrileñofobia en verano: «Vámonos al Prado con banderas gallegas a cantar babosadas»



«El modelo turístico de Madrid es nuestra ruina y la peregrinación nacionalcatolicista resulta sencillamente inasumible» https://t.co/hNOKD4Qltu — El Debate (@eldebate_com) August 9, 2026

Un runrún de fondo. Aunque el debate torno a la madrileñofobia sonó con fuerza en 2025 a raíz del estudio de Zity, la realidad es que no es nuevo. Todo lo contrario. El tema resurge de forma periódica, a menudo a calor de la actualidad. En 2021, por ejemplo, con las restricciones a la movilidad por el COVID-19 como telón de fondo, la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, denunció que la comunidad estaba sufriendo "una madrileñofobia nunca vista".

La polémica volvió a emerger años después por el cartel del bar de Mera y lo sigue haciendo cada cierto tiempo, casi siempre en verano, coincidiendo con la temporada alta del turismo. Hace poco El Debate hablaba del tema a raíz de un tuit en el que se cuestionaba la saturación de Santiago y El Español hacía algo similar usando como gancho un vídeo irónico sobre el turismo en Galicia.





Una versión anterior de este artículo se publicó en agosto de 2025.

Imágenes | Roberto Faccenda (Flickr) y Daquella Manera (Flickr)

En Xataka | Los hosteleros de Mallorca se las prometían felices. Hasta que llegaron los turistas de súper y que comparten zumos