Llevamos años programando nuestras casas inteligentes. LG tiene otra idea: contarles lo que queremos y que ellas se apañen

Hay una contradicción con esa idea del hogar inteligente que desde hace años nos venden las empresas de electrónica de consumo: aunque la tecnología está ahí para ahorrarnos trabajo, conseguir que todo funcione cuesta. Hay que crear "escenas", establecer horarios o encadenar acciones y condiciones (si ocurre esto, haz aquello). LG cree que la IA generativa permite salvar ese obstáculo con una idea aparentemente sencilla y muy potente: decirle a nuestra casa qué queremos conseguir y dejar que sea ella quien averigüe cómo hacerlo.

Hola, ThinQ Claw. LG presentará estos días en IFA 2026 un agente de IA que han creado a partir de OpenClaw y que se puede usar como una herramienta de chat en su plataforma AI Home. Se llama ThinQ Claw, y la compañía asegura que no interpreta cada mensaje por separado, sino que va usando información sobre horarios, rutinas, preferencias y dispositivos que tenemos en casa para entender el contexto y actuar en consecuencia. Así, en luagar de recibir un compando dirigido a un aparato específico, ThinQ Claw recibe una petición y determina qué servicios y dispositivos necesita coordinar (y cómo hacerlo) para cumplirla.

"Esta tarde vienen unos amigos". Este tipo de información es la que LG quiere convertir en una interfaz para nuestro hogar. ThinQ Claw podría usarla para ir preparando los electrodomésticos que usaremos para cocinar, y saber cuándo vamos a regresar a casa permite comprobar la calidad del aire o ajustar previamente la climatización. También puede obtener información sobre nuestras últimas compras para saber qué ingredientes tenemos , sugerir un plato con ellos y proporcionarnos la receta. En LG explican que el agente se puede conectar a nuestro calendario y recordar nuestros gustos para personalizar futuras decisiones. Por ahora son demos, eso sí, no algo que hayamos podido probar, así que queda por ver cómo se comporta el sistema en la práctica.

No programes, simplemente pide. La verdadera novedad del sistema consiste realmente en ese soporte del lenguaje natural a través del chat. La domótica tradicional funciona fundamentalmente mediante reglas: un sensor, un horario o una acción provoca otra que alguien ha configurado previamente. ThinQ Claw introduce esa forma de trabajar que ya conocemos de otros agentes de IA: el usuario expresa un objetivo con un mensaje (un prompt) y es el agente el que interpreta qué significa la petición y qué pasos y herramientas tiene que usar para lograr cumplir con el objetivo que se ha pedido.

LG tiene las herramientas. LG fabrica televisores, frigoríficos, lavadoras, hornos, climatizadores y aspiradores, pero además compró Athom en 2024 y con ella consiguió Homey, una plataforma diseñada precisamente para conectar dispositivos de distintos fabricantes. En IFA mostrará como Homey puede coordinar electrodomésticos con contadores inteligentes, placas solares, baterías domésticas y cargadores de coches eléctricos para decidir cuándo generar, almacenar o consumir energía. Una agente de IA que gestione toda esta infraestructura de dispositivos distintos es mucho más versátil que uno que tiene que actuar restringido al ecosistema de una sola marca.

La casa que se programa sola. Hasta ahora hemos intentado resolver esa coordinación entre dispositivos con todo tipo de estándares e interfaces. Primero fueron aplicaciones para cada aparato, luego plataformas como Alexa o Google Assistant para controlarlos con la voz, y luego llegaron las plataformas domóticas con rutinas para automatizarlos a todos. Agentes de IA como ThinQ Claw prometen eliminar complejidad a esa configuración: ya no tenemos que saber que existen ciertas automatizaciones para poder usarlas: simplemente le decimos al asistente de chat lo que queremos y le dejamos trabajar.

Problema: privacidad. Hay una cara incómoda de ese futuro tan estupendo. Para que el agente pueda decidir que va a poner un poco el aire acondicionado para refrescar la casa antes de que lleguemos, debe saber cuándo llegamos. Para preparar todo para la cena necesita conocer nuestro calendario, preferencias e incluso compras. Todos esos datos que ayudan a este sistema a hacernos la vida más cómoda también son datos que acaban planteando una nueva amenaza a la privacidad. La compañía asegura que su arquitectura LG Shield protege tanto dispositivos como servicios y datos, pero en el anuncio no se especifica qué información se procesa localmente, cuál llega a la nube, durante cuánto tiempo se conserva allí y si se utiliza para entrenar quizás modelos de IA o para terceras partes de cara a fines publicitarios.

¿Quién tiene la última palabra? Hay que dejar claro que una cosa es que una IA nos recomiende bajar la temperatura y otra que pueda bajarla realmente. En LG utilizan cuidadosamente ambas posibilidades: según ellos, ThinQ Claw puede recomendar acciones y también "ayudar a iniciarlas". mientras que en algunas demos parece sugerirse que recomienda y ejecuta sin problemas. Queda por tanto por ver a qué tipo de limitaciones nos enfrentamos con un sistema de este tipo, porque paradójicamente, cuanto más útil es un agente de IA que controla nuestros dispositivos, más importantes son esos límites.

LG lleva tiempo apuntando a ese futuro. Hace ya más de un año que LG integró en sus televisores con webOS 25 y superior un nuevo sistema de inteligencia artificial con esa misma idea. Es decir, convertir "deseos" en acciones, y poderle decir a través del mando que "la pantalla se ve oscura" para que automáticamente el sistema operativo ajuste sus opciones y podamos ver mejor la imagen. Basta de trastear con el menú de configuración: tú le dices a la tele lo que quieres, y ella lo hace (o lo intenta, al menos).

A por los robots con brazos. La estrategia de LG va más allá, porque por ejemplo en el CES 2026 presentaron su CLOiD, su robot doméstico con ruedas, brazos y manos con las que era capaz de manipular objetos y utilizar electrodomésticos. La compañía lo mostró sacando leche del frigorífico, metiendo un croissant en el horno o encargándose de la colada, y en LG lo integran dentro de su ambicioso concepto (nombre ambicioso incluido) Zero Labor Home. LG hace los electrodomésticos, crea un agente que pueda coordinarlos, y añade finalmente una máquina capaz de intervenir físicamente allí donde aún necesitamos nuestras manos. La idea: que el usuario no tenga que hacer nada más que disfrutar.

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