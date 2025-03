Ajustar el televisor para conseguir la mejor calidad de imagen era un suplicio. LG quiere arreglarlo con esta función por IA

Con la inteligencia artificial tengo la misma sensación que con la conectividad: vamos a ver IA hasta en la sopa y no siempre tiene sentido. Me explico: igual que no hace falta ponerle Bluetooth a todo (sí, hay hasta un satisfyer), tampoco es necesario que haya funciones de aprendizaje automático en un dispositivo donde no le vamos a sacar partido y es más una cuestión de reclamo publicitario que otra cosa.

Con esta premisa afronto las nuevas presentaciones con cierto escepticismo y lo de ponerle IA a la tele era algo que servidora puso en cuarentena. Sin embargo, he probado la nueva inteligencia artificial de WebOS 25 en las nuevas teles de LG para 2025 y me he llevado una grata sorpresa: hay funciones naïve, otras que pueden mejorar la experiencia de usuario en general y finalmente me he topado con una inesperada función sencillamente imprescindible y diferencial.

Disfrutar la tele es fácil, configurarla para conseguir la mejor calidad de imagen, ya tal

Si te gusta el cine y las series, tener un Smart TV con una buena diagonal es el punto de partida, pero si quieres disfrutar de forma decente del contenido lo suyo es abrir la cartera y apostar por un televisor OLED. ¿Por qué este tipo de panel? Mi compi Juan Carlos López puede dar un máster, pero en esencia es por cuestiones como la reproducción de color, la intensidad de los negros, el brillo...

Parámetros que se agradecen enormemente en general y en algunos títulos y capítulos en particular, sirva como ejemplo el tercer capítulo de la última temporada de 'Juego de tronos', demasiado oscuro como para apreciar todos sus matices con una tele regular o con una OLED mal ajustada. Pero no hay que irse a una serie o película taquillera: hasta la TDT se ve mal si no ajustamos correctamente los parámetros de la tele.

Quien más quien menos sabe las bases del brillo, contraste, gama de colores, etc, pero una cosa es la teoría y otra es la práctica: me he leído unas cuantas veces nuestra guía sobre cómo calibrar la tele para tener la mejor calidad de imagen, pero a la hora de la verdad se me atraganta y me cuesta hacerlo de forma fina. Y eso que le he dedicado tiempo y tengo experiencia con televisores, así que cuando en el workshop de LG vi cómo le hablaban a la tele para decirle cosas como que 'La pantalla se ve oscura' o 'haz que la pantalla tenga más nitidez', me quedé con la boca abierta.

En pocas palabras, el nuevo mando Magic Remote AI de las teles de LG tiene un botón para invocar a su inteligencia artificial y, entre otras cosas como recomendaciones de contenido para ver o cómo va a ser el tiempo hoy, puedes decirle a pelo que quieres mejorar la calidad de imagen de lo que estás viendo o ajustar un parámetro concreto y la IA lo hace por ti, si bien cuenta con la supervisión del usuario para confirmar el proceso al estar sujeto a cierta subjetividad.

Por ejemplo, al decirle que añada más nitidez ('Make the screen sharper'), propone un par de alterativas explicando cómo afecta a la imagen en líneas generales, si bien lo más interesante es poder ver las tres imágenes y comparar entre sí para seleccionar la que más nos guste.

Y no acaba aquí la cosa: además de ayudarnos a tener una mejor calidad de imagen, también sirve para ajustar los parámetros de sonido, el patito feo de los televisores. Así, ya sea mediante la invocación por voz o desde los menús es posible ir eligiendo entre varias configuraciones propuestas cómo nos gusta que suene, lo que se traducirá en una configuración sonora personalizada optimizada.

Al margen de nuestras preferencias, los televisores de LG también aplican la inteligencia artificial para lograr un mejor escalado de imagen, siendo capaz de desglosar por escena para ajustar los efectos del HDR y el brillo por zonas y a nivel acústico, pueden crear de forma virtual más canales de sonido.

Tener un televisor de gama alta y no sacarle todo el partido porque no sabemos calibrarlo bien es un drama, pero lo mismo puede decirse de quienes tenemos televisores más modestos: con una buena configuración podemos exprimir sus virtudes al máximo y en este sentido la inteligencia artificial puede ser nuestro mejor aliado.

Portada | Eva Rodríguez de Luis

En Xataka | Mejores televisores en calidad precio: cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados