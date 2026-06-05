Cómo enviar una ubicación falsa o cercana en WhatsApp

Vamos a explicarte cómo enviar una ubicación falsa en WhatsApp. Con esto, podrás quedar con alguien sin desvelar dónde vives exactamente, simplemente haciéndolo en un sitio cercano. También vas a poder enviarle algún sitio con otro contexto, como una zona a donde quieras viajar o algo similar.

Vamos a decirte tres cosas que puedes hacer. Las dos primeras las puedes hacer en Android y en el iPhone, también en WhatsApp Web y en el escritorio, y es enviar ubicaciones cercanas o directamente cualquier otra ubicación personalizada que quieras. Luego te diremos otro truco para poder falsificar tu propia ubicación si usas un móvil Android.

Enviar una ubicación fija cercana

Para enviar una ubicación fija cercana, lo primero que tienes que hacer es entrar en el chat con la persona a la que se lo quieras enviar. Entonces, pulsa en el botón de añadir elemento, que en Android tiene el icono de un clip y en el iPhone un +. En el menú que se abre, pulsa sobre la opción de ubicación que te aparecerá.

Esto abrirá una pantalla con el mapa. En ella, arriba tienes el mapa con tu ubicación y puntos de ubicación cercanos, y abajo tienes la lista de ubicaciones cercanas. Aquí, solo tienes que pulsar sobre la ubicación cercana que quieras y la enviarás.

Enviar una ubicación fija personalizada

Para enviar una ubicación personalizada, lo primero que tienes que hacer es entrar en el chat con la persona a la que se lo quieras enviar. Entonces, pulsa en el botón de añadir elemento, que en Android tiene el icono de un clip y en el iPhone un +. En el menú que se abre, pulsa sobre la opción de ubicación que te aparecerá.

Esto abrirá una pantalla con el mapa. En ella, escribe la ubicación que quieras en el buscador, sea cercana o no. Los resultados te aparecerán tanto en el mapa como en la lista, y solo tendrás que pulsar sobre la ubicación que desees.

También puedes navegar por el mapa sin usar el buscador, y encontrar así una ubicación fija que quieras. Cuando la encuentres, pulsa sobre ella y podrás compartirla. Esto te da total flexibilidad para compartir cualquier ubicación.

Usa una app con GPS para enviar ubicaciones falsas

En Android tienes alternativas para enviar ubicaciones totalmente falsas sin que tengan que ser cercanas a ti. Para eso, primero tienes que descargar una aplicación para falsificar tu GPS, como Fake GPS. Búscala e instálala en tu móvil.

Ahora, tienes que activar las opciones para desarrolladores de Android, entrando en Acerca de mi teléfono en los ajustes y pulsando diez veces en el número de compilación. Dentro de las opciones para desarrolladores, ve abajo del todo y pulsa en la opción Elegir aplicación para simular ubicación, y entrarás en una pantalla donde puedes elegir la de Fake GPS que acabas de instalar.

Ahora, abre la aplicación de Fake GPS y elige la ubicación en la que quieres simular que estás. Para eso, tienes que poner la chincheta en el sitio que quieras, y luego pulsar en el botón de reproducción que tienes abajo a la derecha.

Ahora, con los pasos que te hemos dicho antes entra en el chat que quieras, y pulsa en la opción de enviar ubicación. Al hacerlo, simplemente pulsa en el botón de Enviar mi ubicación actual. Si lo has hecho todo bien, la ubicación que envíes será la que hayas activado en Fake GPS en vez de la tuya real.

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