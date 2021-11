WhatsApp en modo invisible: cómo ocultarte al máximo de todos o solo algunas personas

Vamos a explicarte cómo ocultarte al máximo en WhatsApp, de forma que parezca que seas invisible. Te daremos para esto varias opciones de privacidad, explicándote qué consigues con cada una y de qué manera te ayuda a ocultarte. Podrás desde hacer desaparecer tu nombre y foto de perfil hasta hacer que para una persona sea como si dejases de existir.

En la mayoría de casos, en estas opciones de WhatsApp vas a poder elegir a quienes afecta, de forma que puedas ocultar tu información de todos o solo algunas personas, generalmente aquellos que no tienes en tu lista de contactos. Luego dependerá de ti el hasta qué punto exprimir al máximo estas opciones.

Cambia tu foto de perfil

La primera medida para ser invisible en WhatsApp es ocultar tu cara. Simplemente, puedes poner una imagen de perfil que no sea tu cara o que esté en blanco. Algo que no delate que eres tú o que estás activo en la red social.

Para cambiar tu foto de perfil, tienes que entrar en los ajustes de WhatsApp, y pulsar en tu perfil arriba del todo para pasar a editarlo. Cuando estés dentro, tienes que pulsar en la opción que hay para editar tu foto de perfil o directamente en la de borrarla. Esto es algo que también vas a poder hacer desde la web o la aplicación de escritorio de WhatsApp, entrando tu tu perfil y pulsando en la foto para cambiarla.

Aquí, como partimos de la idea de que quieres ocultarte al máximo, una idea podría ser crear una imagen que sea solo un color plano, como por ejemplo una imagen todo blanca o negra, y que luego la uses como imagen de perfil. Puedes usar otras imágenes más ambigua, pero procura que no sean imágenes que digan mucho de ti o no te representen.

También puedes ocultar tu foto de perfil de otros

Y si no quieres andar cambiando tu foto de perfil, también puedes elegir quién puede verla. Para hacer esto, tienes que entrar en los ajustes de WhatsApp, y dentro ir a la sección de Cuenta. Una vez dentro, pulsa sobre Privacidad, y allí pulsa en la opción Foto de perfil. Aquí podrás ver las opciones disponibles para elegir cómo ocultarte.

Las opciones son tres. Vas a poder hacer que todos o nadie en absoluto pueda ver tu foto de perfil. Pero también hay una opción intermedia, pudiendo configurar que solo las personas de tus contactos vean tu foto de perfil. Esto no te hará invisible en WhatsApp en general, solo frente a la gente desconocida que pueda entrar a tu perfil a verte.

Pon tu nombre de WhatsApp en blanco

Cuando alguien entra en tu perfil de WhatsApp sin haberte agregado a su agenda, el nombre que verá es el que tengas tú puesto. Aquí puedes poner lo que quieras, pero también puedes poner tu nombre en blanco saltándote la obligatoriedad de poner un nombre que impone la aplicación de mensajería. Esto es algo que será mucho más fácil de hacer en WhatsApp Web o WhatsApp Desktop, aunque en la versión móvil también puedes.

Para hacer esto, tienes que pulsar en tu foto de perfil para acceder a él, y pulsar en el botón para cambiar tu nombre. Ahora, entra en esta web y secciona la casilla en blanco que aparece entre las comillas. Cuando la selecciones, tienes que copiarla pulsando Control + C en tu ordenador, o manteniendo el dedo pulsado en ella si entras desde el móvil.

Luego, tienes que pegar esta casilla en blanco en el espacio donde tienes que escribir tu nombre en WhatsApp. Realmente no es una espacio en blanco, sino un caracter Unicode que simboliza el espacio en blanco. Esto quiere decir que WhatsApp detectará que hay algo escrito, y te permitirá guardarlo como tu nombre. En el nombre no aparecerá nada, porque lo que has puesto es un caracter en blanco.

Oculta tu biografía

Además de ocultar tu nombre y tu imagen de perfil, también vas a poder ocultar la biografía que tengas escrita en tu perfil. De esta manera, si tienes algo con lo que se te pueda conocer también quedará oculta e invisible.

Para ocultar la biografía, tienes que entrar en los ajustes de WhatsApp e ir a la sección de Cuenta. En ella, pulsa sobre Privacidad, y dentro debes pulsar en la opción de Info. Como en otras opciones, podrás elegir entre que la vean todos, solo tus contactos o nadie. Si quieres ser invisible para todos, no dejes que nadie pueda leerla.

Y sobre tus estados...

WhatsApp tiene funciones de red social con sus estados, que son su equivalente a las historias de Instagram. La mejor manera de permanecer invisible es no publicar estados, aunque si quieres publicarlos, vas a poder decidir quién puede verlos.

Para decidir quién puede ver tus estados, entra en los ajustes de WhatsApp y a la sección Cuenta, y dentro pulsa sobre la opción Privacidad. Dentro, pulsa en Estados, y podrás elegir entre Mis contactos, la de Mis contactos excepto, o Solo compartir con. Aquí, con la segunda o tercera opción podrás marcar gente que no quieras que los veas mientras el resto si puede, o gente que quieres que lso vea mientras los demás no los ven.

Desactiva el doble check azul

Otro de los pasos importantes para cuando quieres estar invisible es que nadie sepa cuándo has leído un mensaje que te han enviado. Para eso, tendrás que desactivar la confirmación de lectura, conocida popularmente como el doble check azul. Es el símbolo de confirmación de lectura, ese que le aparece a quienes te escriben cuando lees sus mensajes.

Para quitar este símbolo que demuestra si has leído los mensajes, entra en la configuración de WhatsApp y ve a la sección de Cuenta. Aquí dentro, pulsa sobre Privacidad, y dentro debes desactivar la opción de Confirmaciones de lectura. Si luego cambias de opinión, esto es algo que luego podrás volver a activar cuando quieras.

Desactivar esta función va en doble dirección. Esto quiere decir que sí, las demás personas dejarán de ver cuándo has leído los mensajes, pero tu también dejarás de recibir todas las confirmaciones de lectura, lo que quiere decir que tampoco sabrás cuándo los demás han leído lo que tú les has escrito.

Oculta cuándo te conectaste por última vez

Y si no quieres que tus contactos sepan cuándo les has leído, posiblemente tampoco quieras que sepan cuándo fue la última vez que estuviste conectado. Para quitar esta información, debes entrar en los ajustes de WhatsApp e ir a la sección de Cuenta. Allí, pulsa sobre Privacidad y pulsa en Hora de última vez o Última vez.

Aquí, también vas a poder configurar tres niveles de privacidad. Puedes elegir qui nadie en absoluto vea cuándo te conectaste por última vez además de dejarlo en que todos lo vean. Pero también puedes hacer que *sólo tus contactos puedan verlo**. Sin embargo, si quieres estar en modo invisible, lo suyo es que nadie pueda verlo.

No puedes quitar el aviso de que estás escribiendo

La noticia negativa es que no vas a poder evitar que otros vean cuándo estás escribiendo en una conversación. WhatsApp no te permite desactivar esta opción. Sin embargo, para poder ver esto tienen que estar en tu chat en el momento en el que escribes, por lo que es algo complicado, aunque si es alguien que te quiere encontrar siempre queda esa posibilidad.

Tienes que saber que existen aplicaciones de terceros que te permiten ocultar esto, aunque pueden ser contrarrestadas por otras apps que sirven para hacer seguimiento de cuándo te conectas independientemente de que intentes ocultarlo. Aquí, mi consejo es que seas consciente de que no puedes ocultarte, y que no intentes recurrir a aplicaciones de terceros con las que conectarte a WhatsApp, porque pueden ser un peligro para ti y para tu cuenta. Estarías permitiendo que estas apps puedan espiar todo lo que dices.

Escucha audios sin que se sepa

Otra manera de ser invisible es que la otra persona no sepa cuándo has escuchado sus audios de WhatsApp, ya que es una manera de poder saber cuándo te has conectado. La manera de hacerlo es sencilla. Lo primero que tienes que hacer es iniciar un chat contigo mismo, y escribir una o dos cosas para que esa conversación contigo quede abierta.

Ahora, ve a la conversación donde esté el mensaje de audio que no quieras que la otra persona sepa que has escuchado. Selecciona el audio sin escucharlo y pulsa en el botón de Reenviar el mensaje a otro contacto. Aquí, tienes que reenviarte el mensaje con el audio a ti mismo, ya que al haber abierto un chat contigo te aparecerá como opción. Ahora, cuando escuches el audio en este otro chat ya no se notificará cuándo lo has escuchado.

Bloquea determinados contactos

Y por último, si quieres ser invisible solo para determinados usuarios siempre vas a tener el recurso de bloquearlos. Cuando bloqueas a alguien, para esa persona será como si no tuvieras WhatsApp, y no se podrá comunicar contigo ni ver ninguna información tuya. Eso sí, tú tampoco podrás ver nada de esa persona.

Para hacer esto tienes dos opciones. Puedes entrar en la conversación con la persona, abrir el menú de opciones, pulsar en Más y elegir la opción de bloquear. También puedes entrar en la configuración de WhatsApp, pulsar en Cuenta, en Privacidad, e ir a la opción de Contactos bloqueados. Aquí tendrás un botón para añadir nuevos contactos a la lista de bloqueados.