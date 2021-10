Salir de un grupo de WhatsApp sin que se enteren: hasta qué punto es posible y qué alternativa hay

Vamos a hablarte sobre la posibilidad de salir de un grupo de WhatsApp sin que nadie se entere. Esto es algo que muchos usuarios pueden querer para esas conversaciones de WhatsApp que pueden resultarles molestas por alguna razón, o para los grupos que ya les han dejado de interesar.

Vamos a empezar el artículo explicándote hasta qué punto es posible realmente abandonar un grupo de esta manera, y ya te avanzo que tengo muy malas noticias si tenías intención de poder hacerlo. Luego, pasaremos a explicarte paso a paso cómo puedes hacer lo más parecido a abandonar un grupo.

No se puede abandonar un grupo sin que se sepa

Vamos a empezar dejando una cosa clara. A día de hoy, es imposible abandonar un grupo sin que nadie se entere en WhatsApp. Cuando te vas a de un grupo, al resto de integrantes siempre les va a aparecer el mensaje diciéndoles que lo has abandonado, y de momento no hay ninguna manera de evitar que esto suceda.

Lo más parecido que puedes hacer es primero silenciar un grupo de WhatsApp para que te dejen de salir notificaciones cuando alguien te escribe, y luego puedes archivarlo para que no te aparezca en la pantalla principal. Este es el método que te enseñaremos paso a paso después, pero lo que estarás haciendo es ignorar el grupo, pero no abandonarlo. Seguirás estando dentro de él.

Aquí es importante que consideres hasta qué punto realmente necesitas abandonar de verdad el grupo. Si es imperativo hacerlo, debes saber que es algo que el resto de personas van a saber, por lo que puede que si no avisas a nadie parezca que ha sido un portazo. Tenlo en cuenta antes de actuar impulsivamente.

Por lo tanto, si realmente necesitas abandonar la conversación, lo mejor para evitar problemas es que lo digas, aunque sea inventándote una excusa. Si estás entre gente conocida, eso será mejor que abandonarlo sin más. Aunque si es un grupo en el que nadie escribe desde hace meses, tampoco va a pasar nada ni va a sorprenderle a nadie si lo abandonas.

Y si no es imperativo abandonarlo, ignorar y archivar el grupo puede ser suficiente para la mayoría de los casos. Aquí, no recibirás notificaciones ni nada cuando alguien hable, aunque puede que te estén mencionando en la conversación y no te des cuenta. Eso sí, al no abandonarlo siempre podrás entrar de vez en cuando y revisar lo que se ha escrito.

Silencia y archivar un grupo es la alternativa

La mejor alternativa a abandonar un grupo es silenciarlo y archivarlo. Para eso, primero entra en WhatsApp y ve al grupo del que te quieres deshacer. Una vez dentro de él, pulsar sobre el nombre del grupo que aparece arriba del todo dentro del chat.

Esto te llevará a la página con los datos del grupo. Aquí, solo tienes que pulsar en la opción de Silenciar notificaciones. Cuando lo hagas, le estarás diciendo a Instagram que no quieres recibir notificaciones sobre este grupo.

Esto abrirá una ventana en la que vas a poder elegir durante cuánto tiempo quieres silenciar las notificaciones del grupo. En ella, pulsa la opción Siempre y desactiva la de Mostrar notificaciones. De esta manera, ni te llegarán notificaciones ni te aparecerán cuando estés en la lista de mensajes.

Una vez has hecho esto, vuelve a la pantalla principal de Chats de WhatsApp, y mantén pulsado el nombre del grupo hasta que quede seleccionado. Cuando lo hagas, pulsa en el botón de Archivar, que te aparecerá arriba a la derecha con el icono de una caja con una flecha hacia abajo.

Por último, solo te queda entrar en los ajustes de WhatsApp. En ellos, entra en la sección de Chats, y activa la opción de Mantener los chats archivados. De esta manera, cuando alguien escriba en el grupo que has archivado este no se desarchivará.

A partir de ahora, tu grupo ya no estará visible en la pantalla principal de chats, y para poder encontrarlo tendrás que entrar en la sección de Archivados que te aparecerá encima del todo. No es lo mismo que irte del grupo, pero es lo más parecido.