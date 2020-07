Cómo escuchar audios de WhatsApp sin que la otra persona lo sepa

Vamos a explicarte cómo escuchar los audios de WhatsApp sin que la otra persona lo sepa, ya que no le llegará la indicación de que el mensaje ha sido escuchado. Ya te hemos explicado cómo ver los mensajes de texto de WhatsApp a escondidas para que no les llegue el doble check azul, y ahora haremos lo mismo con los mensajes de audio, que se marcan como escuchados cuando los reproduces.

Lo que vamos a hacer es iniciar una conversación con nosotros mismos en WhatsApp, y forzar a que aparezcas tú mismo como contacto frecuente en el menó de reenviar WhatsApps. Entonces, sólo tendrás que reenviarte el audio a ti mismo sin escucharlo en el chat donde te lo mandó la otra persona, y escucharlo en tu propio chat contigo mismo sin que la otra persona lo sepa. Parece confuso, pero verás en el paso a paso que no es tan difícil.

Escucha audios de WhatsApp sin que lo sepan

Lo primero que tienes que hacer es enviarte un WhatsApp a ti mismo. Para ello, entra en el navegador del móvil (o en el PC si usarás WhatsApp Web) y escribe en el navegador la dirección wa.me/XXXXXXXXXXX, cambiando el XXXXX por tu número de teléfono incluyendo el código de país, pero sin el + delante.

Entrarás a una página de WhatsApp Web, en la que directamente se te preguntará si quieres chatear en WhatsApp con ese número. Aquí, si estás en el móvil pulsa en el botón Continuar al chat, y si estás en la web de escritorio, debajo del botón de descarga deberías ver la opción de ir a WhatsApp Web.

Una vez te abras la conversación contigo mismo, algo importante: tienes que escribirte varios mensajes seguidos antes de hacer nada. Cuando hagas esto, estarás "hackeando" WhatsApp para que en los menús de compartir, aparezcas tú mismo como sugerencia del contacto con el que más interactúas.

Ahora, ve a la conversación donde esté el mensaje de audio que no quieras que la otra persona sepa que has escuchado. En ella, selecciona el audio sin escucharlo y pulsa en el botón de Reenviar el mensaje a otro contacto. Es importante seleccionar la opción de enviar a otro contacto en WhatsApp, y no simplemente compartir con las funciones del sistema operativo.

Cuando pulses en el botón de Reenviar a, tienes que seleccionarte a ti mismo y enviarte el mensaje de audio. Sólo puedes aparecer en la sección de Frecuentes arriba del todo, o sea que si no sales ahí, prueba con escribirte más mensajes a ti mismo. hasta que aparezcas.

Al hacer esto, te habrás enviado el archivo del audio del mensaje a ti mismo. Aquí, podrás escuchar el audio sin que la otra persona lo sepa, ya que como lo escuchas fuera de la conversación con un mensaje reenviado, esto no afecta al estado del mensaje que te ha enviado a ti. Y es que, en esencia, estás escuchando una copia del archivo de audio y no directamente el mismo mensaje de la otra conversación.