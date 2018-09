Qué significan el doble check azul y los otros iconos de estado de WhatsApp para los mensajes

Hoy vamos a explicar de forma sencilla y visual qué significan los iconos de estado que WhatsApp pone en tus mensajes cuando los envíes. Se trata de una serie de indicadores que WhatsApp pone en cada uno de los mensajes que envías, y con los cuales puedes saber si el mensaje ha sido enviado, recibido o leído por la persona a la que se lo has mandado.

Para que todo quede bien claro, vamos a mostrar una imagen en la que decimos cuál es el significado de cada uno de los iconos de estado de los mensajes de WhatsApp, y luego te explicaremos brevemente qué quiere decir cada uno. Incluiremos también los dos indicadores para los mensajes de audio, y acabaremos explicándote por qué con algunos usuarios nunca recibes el doble check azul.

Qué significan los iconos de estado de WhatsApp

Los principales iconos con los que WhatsApp te informa del estado de tu mensaje enviado son cinco. Tienes primero un reloj de arena que te indica cuándo un mensaje está todavía enviándose, luego tienes una serie de símbolos ✓ de "check" o "visto" con los que te marca el estado del mensaje de texto, y otros dos de micrófonos para decirte cómo están los envíos de mensajes de voz. Aquí tienes el significado de cada uno de ellos:

Reloj, enviando mensaje : Este símbolo quiere decir que ya has enviado el mensaje, pero que este todavía no ha salido de tu móvil a la red. Este icono sólo suele aparecer unos segundos, por lo que si lo ves durante demasiado tiempo puede haber algún problema en tu conexión que está impidiendo que lo envíes correctamente.

: Este símbolo quiere decir que ya has enviado el mensaje, pero que este todavía no ha salido de tu móvil a la red. Este icono sólo suele aparecer unos segundos, por lo que si lo ves durante demasiado tiempo puede haber algún problema en tu conexión que está impidiendo que lo envíes correctamente. Check gris ✓, mensaje enviado : El mensaje ya ha salido de tu móvil y ahora está navegando por Internet de camino al móvil de la persona a la que se lo has enviado. Sin embargo, hasta que esta no se conecte a WhatsApp no le llegará el mensaje.

: El mensaje ya ha salido de tu móvil y ahora está navegando por Internet de camino al móvil de la persona a la que se lo has enviado. Sin embargo, hasta que esta no se conecte a WhatsApp no le llegará el mensaje. Doble check gris ✓✓, mensaje recibido : El mensaje ya le ha llegado a la persona a la que se lo has enviado, o sea que habrá recibido una notificación en la que se le advierte de que tiene un mensaje nuevo. Este doble check permanecerá gris hasta que el otro usuario lea el mensaje.

: El mensaje ya le ha llegado a la persona a la que se lo has enviado, o sea que habrá recibido una notificación en la que se le advierte de que tiene un mensaje nuevo. Este doble check permanecerá gris hasta que el otro usuario lea el mensaje. Doble check azul ✓✓, mensaje leído : La persona a la que le has enviado el mensaje ya ha leído tu mensaje. Lo que quiere decir que ha abierto WhatsApp y tu conversación, por lo que lo que le has escrito ya ha aparecido en su pantalla.

: La persona a la que le has enviado el mensaje ya ha leído tu mensaje. Lo que quiere decir que ha abierto WhatsApp y tu conversación, por lo que lo que le has escrito ya ha aparecido en su pantalla. Micrófono gris, mensaje de voz enviado : El mensaje de voz ya ha sido enviado a la persona a la que se lo has mandado, pero todavía no lo ha escuchado. Puedes saber si lo ha visto en tu conversación dependiendo de si hay un doble check gris o azul en el mensaje de voz

: El mensaje de voz ya ha sido enviado a la persona a la que se lo has mandado, pero todavía no lo ha escuchado. Puedes saber si lo ha visto en tu conversación dependiendo de si hay un doble check gris o azul en el mensaje de voz Micrófono azul, mensaje de voz escuchado: El usuario al que se lo mandaste ya ha escuchado tu mensaje de voz.

Puedes evitar informar de que lees un mensaje

Si cuando tu contacto recibe un mensaje no aparece el doble check azul puede ser por tres cosas: porque realmente no lo ha leído, porque lo ha hecho desde las notificaciones para que no aparezca como leído, o porque tiene deshabilitadas las confirmaciones de lectura. Esta última se trata de una opción que da WhatsApp para proteger un poco más tu privacidad al no informar de cuándo lees o dejas de leer los mensajes que te mandan.

Para activarlo, ve a los Ajustes de WhatsApp y pulsa sobre la opción Cuenta (1). Al entrar en este menú, pulsa en Privacidad (2), y una vez que estés en esta categoría baja hasta la sección Mensajería, y en ella desactiva la opción de Confirmación de lectura (3). Cuando lo hayas hecho, el resto de personas ya no recibirán una confirmación de que has leído los mensajes, pero tú tampoco sabrás si ellos los han leído. Simplemente el doble check azul habrá dejado de existir contigo.

