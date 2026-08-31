Amancio Ortega está dando un giro en la estrategia de crecimiento de Pontegadea: vender

Amancio Ortega lleva casi tres décadas comprando edificios, centros logísticos, hoteles e incluso instalaciones portuarias a través de Pontegadea utilizando una filosofía que les diferenciaba de su competencia: los activos son una fuente de ingresos desde el minuto uno, por eso no se venden.

De hecho, en las casi dos décadas de existencia del instrumento inversor de Ortega, pueden contarse con los dedos de una mano sus operaciones de venta. Sin embargo, algo está cambiando en la family office de Amancio Ortega. Por primera vez desde que el holding empezó a invertir en energía e infraestructuras, Ortega ha colgado el cartel de se vende.

Portugal recompra su red eléctrica. Hace unos días, la compañía portuguesa Redes Energéticas Nacionais (REN), comunicó al regulador bursátil luso un movimiento en el paquete de acciones que hasta el momento controlaba Pontegadea.

La estatal portuguesa Parpública compraría los 91.723.676 de acciones en poder de Pontegadea, por un precio aproximado de 380 millones de euros. Sin embargo, el holding de Ortega finalmente se embolsará un extra ya que la compañía estatal portuguesa pagará una prima del 17%, añadiendo 55 millones de euros más a la factura de venta, tal y como recogía el diario portugués Jornal Económico. De ese modo, Ortega gana dos veces: vende arropado por las subidas de la bolsa y cobra una prima extra del Estado por la operación.

Portugal quiere volver a controlar su energía. Portugal salió del capital de REN hace doce años. Lo hizo presionado por una acuciante crisis de deuda y bajo presión de la troika europea que le obligó a reducir su exposición a los vaivenes de los mercados.

Ahora, con una economía mucho más saneada, Portugal quiere volver tomar el control de sus sectores estratégicos, y el motivo tiene fecha propia: el apagón del 28 de abril de 2025. Aquel lunes, el sistema eléctrico de toda la península ibérico hizo un fundido a negro dejando sin luz a decenas de millones de personas en España y Portugal.

El primer ministro Luís Montenegro insiste en que esto "no lo hacemos para renacionalizar. Lo hacemos para participar, para salvaguardar el interés estratégico de Portugal en su infraestructura eléctrica". Su meta declarada es "participar en inversiones y decisiones estratégicas" utilizando su posición como principal accionista del operador para influir en el abaratamiento de la factura de la luz para los portugueses.

Una salida con premio incluido. Para Ortega, la reentrada del Estado en la operadora energética ha implicado una venta muy beneficiosa. Pontegadea entró como accionista de REN en julio de 2021. Lo hizo comprando el 12% a la omaní Mazoon por unos 190 millones de euros, cuando la acción rondaba 1,75 euros. A finales de 2025 sumó otro 1,7% por 38 millones de euros más. El viernes previo a la venta, el título de REN cerró en 3,54 euros, según reflejó Economía Digital.

Con esos números, la plusvalía obtenida por Pontegadea en estos cinco años ronda los 208 millones de euros, según calculó Cinco Días. Es la primera desinversión de Pontegadea desde que, en 2018, empezó a diversificar su negocio inmobiliario con participaciones en energía, telecos e infraestructuras. Hasta ahora, el holding inmobiliario de Ortega se limitaba a comprar activos.

Ortega deja la energía, pero solo en Portugal. La salida del accionariado de REN no implica que Pontegadea abandone el sector de las energías. Ortega se mantiene como el mayor accionista privado de Redeia, el operador equivalente de REN en España, controlando el 5% de sus acciones. Esta posición está valorada en unos 410 millones.

Además, Ortega conserva el 5% de Enagás, a través de Partler 2006, igualando la participación de la empresa estatal de inversiones (SEPI), tal y como reflejan los registros de accionistas de la gasista.

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