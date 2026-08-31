Para EEUU es el lago América. Para Canadá, el lago Ontario. Google Maps ha decidido que ambos tienen razón

A Donald Trump le gusta rebautizar accidentes geográficos. ya lo hizo en febrero de 2025 cuando le cambió el nombre del Golfo de México para llamarlo Golfo de América. Ahora ha hecho lo mismo con el Lago Ontario, al que ha decidido llamar por las buenas Golfo de América. Lo peor no es eso: es que las grandes plataformas tecnológicas se ven tan presionadas que para evitar represalias acaban tomando decisiones discutibles. Google acaba de hacerlo.

Qué ha pasado. Google Maps ha empezado a mostrar en sus mapas online el "Lago América" (Lake America) a los usuarios de Estados Unidos. Lo ha hecho después de que la administración Trump cambiase oficialmente el nombre en su sistema geográfico nacional. En Canadá seguirá apareciendo como Lago Ontario (Lake Ontario), y en el resto del mundo se mostrarán ambos nombres. Google dice que se limita a seguir sus políticas habituales: cuando distintos países discrepan sobre un topónimo, Maps adapta lo que enseña según la ubicación del usuario.

Un precedente cercano. En febrero de 2025 Google ya hizo exactamente lo mismo con el Golfo de México después de que Trump lo rebautizase como Golfo de América. En Google Maps para IPs de EEUU aparecía con el nuevo nombre, en México seguía siendo "Golfo de México" y en el resto del mundo se mostraban los dos. México protestó porque Washington no podía cambiar unilateralmente el nombre internacional de una masa de agua compartida, pero Google mantuvo su política.

América no es EEUU, Sr. Trump. Hay un problema semántico importante además del que suelen abusar allí. Estados Unidos no es América, sino un país dentro de América del Norte, como también lo es Canadá. En español la distinción es clara: la RAE define americano como "natural de América", y reserva estadounidense para quien procede de Estados Unidos. En inglés se suele usar America como forma corta de United States of America, así que el nombre no resulta tan extraño para un estadounidense, pero para el resto del mundo la confusión es evidente.

A China también le gusta cambiar topónimos. Los mapas digitales llevan años moldeándose cuando hay disputas geopolíticas. Google Maps llegó a etiquetar Taiwán como "provincia de China" en 2005, provocando una protesta formal del Gobierno taiwanés. La empresa terminó retirando esa descripción. Apple hizo algo parecido en 2013, cuando mostró Taiwán en Apple Maps como "Taiwan Province, China", aunque también lo corrigió tras las quejas del gobierno de Taipéi. En la versión de Apple Maps usada en China continental, eso sí, Taiwán sigue apareciendo como "Taiwan Province" mientras que en el resto del mundo se ve como "Taiwan".

Hay presiones más explícitas. Una investigación de The Information reveló que las autoridades chinas pidieron a Apple que representara de forma anormalmente grande las islas Diaoyu/Senkaku, que forman parte de una disputa geopolítica con Japón. Para forzar esa mano, las autoridades chinas amenazaron con bloquear la aprobación de las ventas en China del primer Apple Watch si no cumplían con esa exigencia. Apple terminó modificando sus mapas, y eso demuestra cómo estas plataformas acaban siendo productos muy influenciados por las presiones políticas.

Los mapas del mundo no son universales. Todo esto deja claro que tanto Google Maps y Apple Maps no muestran necesariamente "el mapa" universal del mundo, sino una versión que se adapta a las sensibilidades políticas de cada mercado porque la economía de estas empresas depende de ello. Lo del Lago América es tan solo el ejemplo más reciente y visible de este fenómeno preocupante. Uno que demuestra que quien tiene poder suficiente puede decidir qué nombre aparece en el mapa.

Imagen | Wikimedia (editada por Xataka)

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