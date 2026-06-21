Dime dónde vives y te diré qué ciudad es hermana climática de la tuya

Las olas de calor duran más y aparecen con más frecuencia y también hay más inundaciones y lluvias torrenciales: el tiempo ha cambiado y la razón está en el cambio climático. Como una imagen vale más que mil palabras, puedes comprobarlo por tu cuenta con este mapa con datos desde 1940 o, más desolador todavía, este otro mapa del tiempo en 2080. O mejor todavía, descubrir que por ejemplo en Sevilla hace el mismo tiempo que en algunas zonas de Zambia o del norte de la India.

¿Que cómo lo sé? Pues no es porque haya estado demasiado en ninguna de esas localizaciones (tres veces en Sevilla), sino porque he usado el mapa interactivo Climate Visualized, que sirve para explorar los patrones climáticos de cualquier lugar del planeta usando la clasificación de Köppen-Geiger. Y encontrar "hermanos" de clima a lo largo y ancho del mundo.

Este proyecto es obra de Atlas Guo, cartógrafo de la Universidad de Wisconsin-Madison, y para su elaboración ha usado la herramienta de visualización D3.js y como fuente, los datos de un estudio científico (Beck et al. (2018)) que elaboró el mapa climático mundial más detallado que existe. Concretamente, Guo utiliza la versión de menor resolución (1 grado de latitud por longitud), cubriendo el período 1990-2020. A partir de aquí, lo convirtió en una herramienta interactiva y visual para que cualquiera pueda explorarlo.

La clasificación de Köppen-Geiger es el sistema más utilizado en geografía, ecología y climatología a nivel mundial desde que se formulase allá por 1884 y los datos de Beck y sus colaboradores dieron un salto de precisión enorme. Tenerlos a mano en una interfaz gráfica interactiva y gratis es un antes y un después, ya que leer y entender un paper es algo al alcance de poca gente, mientras que con este proyecto se abre al público general, personas curiosas y estudiantes.

La versión póster del proyecto. Cartoguography

A finales del siglo XIX, el climatólogo Wladimir Köppen tuvo una idea sencilla pero potente: clasificar todos los climas del mundo según cuánto llueve y cuánto calor hace cada mes. El resultado fueron cinco grandes zonas climáticas (tropical, árido, templado, continental y polar) con hasta 30 variantes. Con esta base, en 2018 Beck y su equipo actualizaron ese sistema con datos satelitales y climáticos mucho más precisos (datos de ERA5 y CHELSA), produciendo el mapa climático mundial más detallado disponible.

El estudio también calcula cómo podrían cambiar esas zonas climáticas a finales de siglo si las emisiones siguen su tendencia actual (escenario RCP8.5), aunque esa parte predictiva no está incluida en la visualización web de Guo. Otras limitaciones a tener en cuenta es que usa la menor resolución del estudio, lo que reduce los 30 tipos climáticos de Köppen a 29 y difumina heterogeneidades en zonas costeras o de montaña, lo que puede ser crítico en análisis más localizados. Por otro lado, se queda en 2020, por lo que carece de las últimas representaciones de la deriva climática.

Cómo funciona

Las localizaciones hermanadas con el tiempo de Pamplona en el mundo. Cartoguophy

Basta con pasar el puntero por una ubicación o escribir en el cajetín de búsqueda para saber qué tipo de clima tiene y acceder a gráficas climáticas mensuales, que se despliegan en un menú lateral a la izquierda: visión general, temperatura y precipitación. Los meses aparecen dispuestos en círculo, como un reloj, empezando por enero. Cada punto del círculo muestra a la vez la temperatura y la lluvia de ese mes, todo en un solo dibujo.

Además, ese puntito se colorea con una tonalidad que puedes encontrar igual en otras partes de la Tierra. Por ejemplo, Pamplona comparte clima con buena parte de Francia, Bélgica y Holanda, pero también con Melbourne, al otro lado del planeta.





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