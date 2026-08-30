Repetidor WiFi vs Mesh: la elección no solo depende de tu presupuesto, sino de cómo es tu casa

Si en algunas habitaciones tu conexión a Internet va más lenta o es menos estable y estás buscando una solución, puede que te estés planteando instalar un repetidor WiFi o un WiFi Mesh. Pero... ¿cuál elegir? ¿Funcionan de la misma forma o en qué se diferencian? Vamos a explicarlo.

Cómo funciona un repetidor WiFi

Un repetidor WiFi es un dispositivo que se encarga de captar la señal inalámbrica que emite el router para enviarla con mayor fuerza y que llegue a zonas más alejadas de la casa. Funciona como un puente que amplifica la señal para mandarla desde el router hasta tu móvil u otro dispositivo.

El repetidor puede crear una red separada o clonar el SSID del router, según la configuración (a veces tendrá un nombre similar). Esto significa que si te mueves de una habitación a otra, el móvil se desconectará de una red WiFi para conectarse a la que se encuentre más cerca, lo que puede provocar pequeños cortes al cambiar de habitación.

Muchos repetidores usan la misma banda para recibir y reenviar el tráfico. Al tener que duplicar el trabajo en el mismo canal, la velocidad real de Internet se verá reducida en la zona que hayamos ampliado con el repetidor WiFi.

Cómo funciona un WiFi Mesh

Un sistema WiFi Mesh se compone de un dispositivo principal que se conecta al router y de uno o varios nodos o satélites que se encargan de distribuir la señal WiFi por una zona más amplia de la casa. La diferencia con los repetidores WiFi es que los Mesh se comunican entre sí de forma inteligente creando una única red unificada.

Esto tiene una ventaja importante: el sistema WiFi Mesh analiza dónde se encuentra el dispositivo que estamos utilizando y la distancia que hay con cada uno de los nodos, conectándonos al que ofrezca mejor señal para evitar que tengamos cortes o interrupciones si nos movemos de una habitación u otra.

Además, como los nodos se comunican entre sí de forma inteligente, si uno de ellos se satura porque hay muchos dispositivos conectados o porque presenta algunas interferencias, el sistema redirige el tráfico por la ruta más rápida y libre disponible.

Lo bueno y lo malo de ambas opciones, frente a frente

Repetidores wifi wifi mesh LO BUENO 🟢 Suelen ser más económicos, la instalación es más sencilla y es compatible con la mayoría de routers, independientemente de la marca u operador de Internet. La red es única para todos los nodos, no se pierde tanta velocidad a Internet a medida que nos alejamos del router y se puede ampliar el alcance de señal con más nodos. LO MALO 🔴 Son más propensos a sufrir cortes en la conexión, la velocidad disminuye al alejarnos del router principal y hay que gestionar manualmente cada repetidor si tenemos dos o más instalados. El precio suele ser más elevado y en viviendas pequeñas no se aprovecha tanto el rendimiento de los nodos. Ideal para: Viviendas pequeñas que necesitan una mejor conexión a Internet en determinadas habitaciones. Viviendas grandes o con una distribución muy alargadas con una red WiFi que no llega bien a todas las habitaciones.

Cuándo te puede compensar más utilizar uno u otro

Los repetidores WiFi funcionan mucho mejor en viviendas pequeñas, ya que de esta forma no perderán tanta velocidad y estabilidad a la hora de ampliar la señal a otras zonas de la casa. Son interesantes para aquellas habitaciones en las que la conexión WiFi llega a la habitación, pero con una señal débil.

En cambio, los sistemas WiFi Mesh están orientados a viviendas grandes, con varios pisos, o con una distribución muy alargada. El motivo es que instalando varios módulos podemos conseguir que la señal recorra toda la vivienda sin perder demasiada velocidad o estabilidad. Si necesitamos instalar más nodos para que la señal llegue más lejos, podemos comprar uno o varios y no necesitaremos configurarlos manualmente, ya que se configurarán automáticamente.

En resumen:

👉 Elige un repetidor WiFi si vives en una casa pequeña y quieres que la señal WiFi llegue mejor a una habitación que está alejada del router.

👉 Elige un WiFi Mesh si vives en una casa grande o con una distribución alargadas y quieres que la señal WiFi llegue a todas las habitaciones.

Modelos recomendados

Mi Wi-Fi Range Extender Pro

El Mi Wi-Fi Range Extender Pro es un repetidor WiFi de Xiaomi que destaca sobre todo porque tiene un precio bastante bajo. Incorpora una doble antena y ofrece una velocidad de 300 Mbps, admite un máximo de 16 dispositivos conectados de forma simultánea y se puede configurar de forma sencilla con el móvil a través de la app de la marca.

Mi Wi-Fi Range Extender Pro Hoy en Xiaomi — 12,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

TP-Link RE330

El TP-Link RE330 incorpora WiFi de doble banda y puede funcionar como punto de acceso. Ofrece velocidades de hasta 300 Mbps (2.4 GHz) y de hasta 867 Mbps (5 GHz), incorpora un puerto Ethernet y viene con un indicador de señal que nos ayuda a encontrar la mejor ubicación para mantener una conexión rápida y estable.

TP-Link Deco M4

El TP-Link Deco M4 es un sistema WiFi Mesh que viene con un dispositivo principal (el que se conecta al router) y con dos nodos para extender la señal. Es compatible con otros modelos dentro del ecosistema Deco para ampliar el alcance de la señal WiFi, alcanza velocidades de hasta 1.167 Mbps teóricos y permite conectar un máximo de 100 dispositivos a la vez.

Mercusys Halo H3000X

El Mercusys Halo H3000X es un sistema WiFi Mesh que también viene con un dispositivo principal y con dos nodos. Cuenta con WiFi 6 de doble banda con velocidades, según la marca, de hasta 574 Mbps (2.4 GHz) y de hasta 2.402 Mbps teóricos en 5 GHz. También permite conectar más de 150 dispositivos a la vez e incorpora tres puertos Ethernet en cada nodo.

Mercusys Halo H3000X Hoy en Amazon — 130,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi, TP-Link, Mercusys

En Xataka | Mejores routers 2026: cuál comprar y 7 modelos recomendados desde menos de 50 euros

En Xataka | Mejores ordenadores portátiles en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y ocho modelos recomendados