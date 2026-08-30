Sony y Warner demandan a Anthropic: ya pagó 1.500 millones por libros pirateados, ahora le piden 150.000 dólares por canción

Anthropic acaba de encontrarse con otra demanda más para sumar a su lista: Sony Music Publishing y Warner Chappell Music junto con otras editoriales musicales han denunciado a la empresa liderada por Dario Amodei y a dos de sus cofundadores, el propio Amodei y Benjamin Mann. ¿El motivo? Llevar a cabo "uno de los robos de propiedad intelectual más grandes y flagrantes de la historia", como puede leerse en la demanda. Y le puede salir por un ojo de la cara.

Qué está pasando. A lo largo de las 48 páginas del documento presentado el pasado viernes ante el Tribunal de Distrito de EEUU del Distrito Norte de California, las editoriales acusan a Anthropic de haber cosechado ilegalmente y copiado sistemáticamente decenas de miles de obras musicales protegidas para entrenar a Claude. Entre las canciones, exitazos como "Ain't No Mountain High Enough" de Marvin Gaye, "Livin' On a Prayer" de Bon Jovi, "Hallelujah" de Leonard Cohen o "Paper Rings" de Taylor Swift.

Hasta 150.000 dólares por canción. La demanda pone sobre la mesa cuatro cargos: infracción directa e infracción contributiva por torrenteo, además de infracción directa adicional y eliminación o alteración de información de gestión de derechos de autor (manipular los datos del copyright). Las editoriales tienen intención de llegar a juicio con jurado, que se destruyan las copias infractoras y que Anthropic detalle qué datos usó para entrenar a Claude. Las demandantes piden hasta 150.000 dólares por cada obra infringida y 25.000 dólares por eliminación de datos de copyright.

Por qué importa. Porque esta demanda es la primera batalla de una guerra pendiente: la de la música, la IA y cómo se protege la propiedad intelectual en esta nueva era. Además, la demanda es enorme: mientras que la de BMG contra Anthropic "solo" reclama 493 composiciones, aquí estamos hablando de "decenas de miles" de obras. Anthropic podría tener que pagar una fortuna en un momento crítico antes de salir a bolsa y con el objetivo de alcanzar una valoración de 2 billones de dólares para ese momento.

Contexto. Desde luego que no es la primera demanda contra Anthropic por infringir derechos de autor, como ya hemos ido desgranando y puedes ver en este gráfico. Sin ir más lejos, en septiembre de 2025 ya llegó a un acuerdo colosal, el mayor de la historia de Estados Unidos: pagó 1.500 millones de dólares a autores y editoriales en el caso Bartz. En ese momento, el juez ya dejó claro que, aunque usar obras protegidas para entrenar IA era legal, el modus operandi era piratería a gran escala.

Y no es la primera vez que litiga contra empresas del sector: está la de BMG anteriormente mencionada y también la de Concord Music Group y Universal Music Group. En este último caso, los acusaron de descarga ilegal de más de 20.000 canciones protegidas y reclamaron más de 3.000 millones de dólares en daños.

En detalle. Según la demanda, en 2021 Benjamin Mann utilizó BitTorrent para descargarse al menos cinco millones de libros y otras personas de Anthropic hicieron lo mismo con al menos dos millones de obras que bajaron desde Pirate Library Mirror. Las editoriales también alegan que Anthropic scrapeó letras de Musixmatch y LyricFind, sitios que por cierto sí que habían pagado previamente para poder usar ese contenido.

Y no será fácil: no solo porque el caso lo representan Oppenheim + Zebrak y Pryor Cashman, el mismo despacho de abogados que lidera el caso de Universal, sino también porque el sistema de derechos de autor es complejo. Al fin y al cabo, una sola canción puede tener varios componentes, cada uno con sus propios derechos, de ahí que Anthropic se enfrente a demandas paralelas por las mismas canciones. Y la lista de canciones de la demanda es larguísima.

Qué va a pasar ahora. A falta de que Anthropic se pronuncie, los precedentes judiciales no pintan demasiado bien para la empresa de Amodei. Así, es probable que intente una moción de desestimación parcial mientras negocia en paralelo para llegar a un acuerdo. La demanda avanzará en paralelo con las de Universal y BMG, compartiendo en ocasiones pruebas. Y eso, si en el camino no se suman más afectadas. Desde luego, una situación bastante delicada para el momento de Anthropic ante su eventual salida a bolsa.

En cualquier caso, lo que se dirima aquí seguirá sirviendo de precedente para encontrar una solución en forma de reparación de daños frente a la práctica de las empresas de IA a la hora de entrenar a sus modelos a partir de datos de cuestionable procedencia.





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