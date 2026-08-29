El aviso de Portugal: quiebra su mayor planta fotovoltaica por los escasos ingresos

Cuando la empresa británica Welink Energy Portugal 2 UK inauguró el nuevo proyecto de Solara4, la la mayor central solar de Portugal con una capacidad de 219 MW, lo hizo presentándolo como un hito de la transición energética. Sin embargo, cinco años después y tras no cumplir las expectativas financieras iniciales, Welink Energy se declara en concurso de acreedores, según un informe de la consultora BDO del que se ha hecho eco el medio portugués Expresso.

Los motivos detrás de esta quiebra apuntan a una combinación de factores que podrían resultar familiares también para muchas instalaciones renovables de España, donde numerosos proyectos solares conviven con estos mismos riesgos. El caso de Solara4 deja así una lección que nuestro país no puede permitirse ignorar.

Un cóctel de factores. El informe de BDO afirma que en Solara4 la generación de electricidad ha estado por debajo de las previsiones iniciales. Los motivos de este fracaso son una combinación de desafíos operativos y de mercado que han trastocado su rendimiento y su flujo de caja. Y todo, a pesar de planes muy ambiciosos: en el año 2024, Welink anunciaba en su web una inversión millonaria para aumentar la potencia solar de la planta en 50 MW y para hacerla híbrida añadiendo un proyecto eólico de 264 MW y 40 turbinas a sus instalaciones. También contemplaba un sistema de almacenamiento en baterías de 100 MW. Su intención con esto era alcanzar los 600 MW de capacidad instalada y una producción de alrededor de 1,1 TWh al año.

Sin embargo, la evaluación ambiental del proyecto no fue favorable. La Agencia Portuguesa do Ambiente determinó que no protegía suficientemente los activos de la zona. En una revisión posterior, el Gobierno accedió reduciendo el número de aerogeneradores a la mitad y lo expuso a consulta pública, sin que hubiera más avances en esta línea desde entonces.

Problemas con la constructora. A esto se le suma una posible disputa, como recoge Expresso, entre Welink y China Triumph International Engineering, la empresa encargada de la construcción de la planta. Según señala este medio, la empresa china pudo no cumplir íntegramente con sus obligaciones contractuales, complicando así la situación de la planta portuguesa.

La volatilidad del mercado. Otros factores que recoge el documento de BDO sobre la quiebra de Solara4 son trasladables a nuestro país. La paradoja es que el éxito de la energía solar puede convertirse en un problema para las propias plantas. La rápida expansión de la fotovoltaica ha aumentado tanto la producción que, especialmente durante las horas centrales del día, los precios mayoristas pueden caer hasta cero e incluso entrar en terreno negativo.

Este fenómeno ha puesto en jaque las previsiones que Welink tenía para Solara4, que, al igual que muchos parques solares de España, operaba vendiendo su electricidad directamente al mercado (algo que se conoce como merchant), con los riesgos que eso conlleva. El caso de esta planta pone de relieve el riesgo de depender directamente del mercado mayorista cuando los ingresos quedan expuestos a una fuerte volatilidad de precios que, incluso, pueden llegar a caer en negativo. De ahí que otras plantas funcionen con PPA fijando de antemano unas condiciones de venta de la electricidad y reduciendo esa exposición.

Los incendios, un mal ibérico. Además, la consultora explica que incendios como el que tuvo lugar en Solara4 el pasado mes de mayo también han sido otro de los obstáculos a los que ha tenido que hacer frente esta planta solar, muy parecido a este que tuvo lugar en nuestro país en julio . Y es que no hay que olvidar que, si bien España es el país más afectado por los incendios, el país vecino tiene la mayor tasa de superficie quemada este año con un 0,76%.

Un futuro incierto al que España mira atenta. Tras la insolvencia, la gestión de la planta ha pasado a manos de Exus. La compañía, junto con la consultora energética Enertis y siguiendo las conclusiones del informe de BDO, estudiará las opciones para el futuro de Solara4 y buscará un nuevo comprador.





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