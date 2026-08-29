Roma tiene un plan contra las cada vez más frecuentes olas de calor: esconderse en las catacumbas de los primeros cristianos

En los últimos veranos me he sorprendido a mí misma diciendo "qué fresquito se está aquí" en lugares bastante inverosímiles que van desde una cueva llena de murciélagos a un cementerio pasando por las napolitanas catacumbas de San Genaro, que visité a finales del mes de mayo, cuando el sol ya apretaba con fuerza. Qué buena idea fue reservar la visita las 5 de la tarde.

No estoy sola en esto: la ciudad de Roma ha empezado a mirar bajo sus propios pies porque la capital de Italia, como sucede en otras ciudades europeas, se asienta sobre una extensa red milenaria de túneles y catacumbas. Son patrimonio histórico, sí, pero si has ido a visitarlas este verano, tú también habrás comprobado que allí se está tan ricamente.

Bendito y fresquito subsuelo. El Ayuntamiento de Roma junto con el Instituto Superior para la Protección e Investigación Ambiental de Italia (ISPRA) ha puesto en marcha un estudio sobre la posible reutilización de estas cavidades ocultas para reconvertirse en refugios climáticos, es decir, zonas de sombra y frescor natural para esos días de calor extremo.

El ISPRA lleva años trazando una cartografía del subsuelo romano para conocerlo mejor y que sirva como base a esta decisión. De hecho, ya existe un caso piloto, el Laberinto de la Caffarella, una antigua cantera de puzolana que es un win-win: es un atractivo turístico y además está permanentemente a 15 °C.

Por qué importa. Porque el cambio climático ya está causando estragos, Europa es el continente que más se calienta y más concretamente, la zona mediterránea. La OMS identifica las olas de calor como uno de los riesgos climáticos con mayor impacto en la mortalidad urbana y los datos para Roma son desoladores: en 2024, la temperatura media subió 2,5 grados respecto al periodo 1991-2020 para colocarse en 19,7 grados, según el Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici.

Así que para el ayuntamiento de la ciudad eterna es de imperiosa necesidad buscar soluciones para adaptarse a una nueva realidad, y más si como esta, es de bajísimo coste energético frente a otras soluciones de climatización. El geólogo del ISPRA Francesco La Vigna explica que "el suelo posee un gran potencial de termorregulación y una fuerte capacidad aislante: las variaciones de temperatura superficial solo penetran unos pocos metros", así que la fuente de frío está ahí, disponible bajo tierra.

Contexto. Roma se erige sobre otra ciudad subterránea constituida por canteras excavadas durante siglos para extraer la piedra que se usó para construir la ciudad y sus edificios más emblemáticos, pero también tiene catacumbas paleocristianas como la de San Calixto, túneles ferroviarios y refugios antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial. Este verano, el ayuntamiento de Roma ya ha presentado su primer "Plan contra el Calor" con cientos de refugios climáticos al aire libre, pero esa propuesta subterránea sería para una segunda fase de la estrategia.

Muchas asignaturas pendientes. El director de la Oficina del Clima del Ayuntamiento de Roma, Edoardo Zanchini, insiste en que se trata de un proyecto a largo plazo que deberá analizarse en profundidad para que estos refugios climáticos sean viables y además, gratis. Porque bajar un rato a una fresca catacumba o cantera abandonada y sentarte un rato al fresco suena bien, pero el geólogo del ISPRA Giuseppe Delmonaco advierte que el proceso para convertirlo en refugio climático no será ni fácil ni algo inmediato.

Para empezar, por cuestiones de seguridad: aquellas cuevas mal ventiladas pueden acumular dióxido de carbono o radón, un gas radiactivo natural bastante peligroso en tanto en cuanto es una de las principales causas del cáncer de pulmón, según la OMS. Y eso sin hablar de potenciales riesgos de derrumbe o de proteger el patrimonio existente. Antes de abrir esos espacios, será necesario monitorizar las estructuras y adecuarlas.









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