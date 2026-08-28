De enorme fábrica de aluminio a centro de datos para IA: Kentucky va a convertirse en el próximo gran nodo de datos para Anthropic

TeraWulf ha recibido luz verde por parte de los reguladores para desarrollar un enorme campus de centros de datos de IA construido en lo que antes era una fundición de aluminio en Kentucky, Estados Unidos. El coste del proyecto se estima en unos 4.000 millones de dólares y será Anthropic una de las principales beneficiadas de esta gran infraestructura.

Más centros de datos. Como habrás podido imaginar, este tipo de infraestructuras necesitan cantidades enormes de energía para operar y, conseguir precisamente que esa energía se apruebe sin repercutir en el coste que muchas otras personas pagan por la electricidad en Estados Unidos se ha convertido en un ejercicio de funambulismo.

Kentucky, de hecho, ya ha visto a los gobiernos locales imponer moratorias a proyectos de centros de datos debido al rechazo de sus residentes. Este caso es uno de los grandes proyectos del estado, y desde su propuesta se ha considerado una prueba generalizada para saber cuánta manga ancha tienen las compañías de IA para seguir adelante con sus proyectos a pesar del rechazo de sus residentes.

Los detalles. La Comisión de Servicios Públicos de Kentucky (PSC) aprobó el 21 de agosto un Acuerdo de Servicio Eléctrico Minorista de 15 años que cubre hasta 482 megavatios (MW) para el campus de datos Justified de TeraWulf, en el condado de Hancock. El acuerdo se canaliza a través de dos empresas de servicios públicos locales, Big Rivers Electric Corp. y Kenergy Corp., comprando Big Rivers la energía en el mercado mayorista y encargándose Kenergy del suministro minorista a las instalaciones.

La comisión determinaba que el acuerdo ofrecía “protecciones adecuadas” para los clientes existentes y fijó tarifas que son “justas, equitativas y razonables”, según la orden legal.

El propio campus ocupará aproximadamente unas 300 hectáreas y se ubica en lo que en su día era la fundición Hawesville de Century Aluminum, la cual cerró en 2022 eliminando unos 600 puestos de trabajo. Según comparten desde ENR, TeraWulf compró la propiedad en febrero por unos 302 millones de dólares, heredando una subestación y líneas de transporte que vendrán de perlas para la gran demanda eléctrica del centro. TeraWulf calcula que el desarrollo del terreno costará entre 4.000 y 4.500 millones de dólares.

Entre líneas. TeraWulf operaba antaño como una antigua empresa de minería de bitcoins, y ahora se encuentra en proceso de reconversión hacia la infraestructura de IA. De hecho, firmó en julio un arrendamiento de 20 años con Anthropic para unos 401 MW de capacidad para alimentar sus equipos y componentes en el mismo campus. TeraWulf afirmaba que se prevé que ese arrendamiento genere cerca de 19.000 millones de dólares en ingresos contratados durante toda la vigencia, según compartían desde Business Insider.

Sumado a los más de 4.000 millones de dólares que TeraWulf está invirtiendo en la propia ubicación, la empresa espera que Anthropic pueda invertir otros 10.000 millones de dólares en equipos de computación, lo que elevaría la inversión total en Hawesville por encima de los 14.000 millones de dólares, según las propias estimaciones de TeraWulf.

Y ahora qué. La construcción en el emplazamiento ya se encontraba en marcha antes de aprobarse, incluyendo los trabajos de demolición, saneamiento ambiental y preparación del terreno. Sin embargo, que el PSC haya dado luz verde aún no garantiza a TeraWulf disponer de la totalidad de los 482 MW, ya que todavía se requiere la aprobación del operador de la red regional, que en este caso es el Midcontinent Independent System Operator (MISO), junto con acuerdos adicionales de transporte eléctrico.

TeraWulf ha comunicado a los reguladores que tiene como objetivo iniciar el incremento progresivo de potencia hacia septiembre de 2027, y se prevé que la capacidad contratada por Anthropic entre en servicio por fases, comenzando a finales de 2027 y alcanzando la plena capacidad a principios de 2028.

Imagen de portada | Spectrum News

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