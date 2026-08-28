Android pondrá límite a la RAM que pueden gastar las apps. Es una gran noticia para la gama baja

El pasado mes de mayo Google anunciaba Android 17. La nueva versión del sistema operativo móvil de Google llega cargada de novedades, pero de entre todas ellas hay una que pasó algo desapercibida y es más importante de lo que parece porque supondrá una mejora especialmente para los móviles Android más baratos.

Con el fin de evitar que el móvil vaya lento o haya bloqueos, el sistema pondrá un tope a la memoria RAM que puede consumir cada app. Al principio era una función exclusiva de los Pixel, pero Google ha dicho que la va a extender a más teléfonos Android y ya ha puesto fecha para su llegada.

Un momento muy oportuno

Todos hemos sufrido el lag o incluso los bloqueos repentinos al abrir varias apps a la vez. Pasa sobre todo en smartphones de gama económica que no llevan los chips más potentes ni tampoco tienen mucha memoria RAM, y cuanta menos memoria hay disponible, más se notan los efectos cuando una app consume demasiada.

Con la industria atravesando una crisis de componentes sin precedentes, esta función llega en un momento especialmente oportuno. Se habla de que habrá subidas de precio al menos hasta 2028 y, en el caso concreto de los móviles, se calcula que la RAM ya supone un 43% del precio total. Se ha llegado a plantear incluso la vuelta de los móviles con 4 GB de memoria RAM. Los móviles-chollo están en peligro de extinción y cualquier función que ayude a optimizar su rendimiento es más que bienvenida.

Cómo funcionarán los límites de RAM

Los límites de memoria RAM que propone Google no serán igual para todos, sino que serán dinámicos y se calcularán en función de la memoria disponible en el dispositivo.

Los límites serán un poco más laxos en juegos, que suelen consumir más recursos que las apps tradicionales. Sin embargo, como señalan en Android Authority hay apps "normales" que también consumen mucha memoria, como las que ejecutan modelos de IA en local. No está claro cómo afectarán estos límites a esas apps más demandantes.

Cuándo se pone en marcha

Google ha marcado febrero de 2027 como la fecha de integración de estos umbrales de comportamiento inadecuado de las apps. Además, a partir de abril de 2027, las apps que cuenten con inicio de sesión deberán permitir que se restaure la sesión en otro dispositivo, lo que facilitará mucho el cambio de un móvil a otro.

Todos aquellos desarrolladores que no los cumplan se exponen a que sus apps pierdan visibilidad en la Play Store e incluso podrían imponerse restricciones para que publiquen nuevas apps.

Imagen | Xataka

En Xataka | El truco de la RAM virtual en los móviles baratos: por qué 4 GB + 4 GB extra nunca funcionarán como 8 GB reales