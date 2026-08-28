La alternativa europa a Google Drive ofrece almacenamiento en la nube cifrado, VPN y antivirus al 90% de descuento

Es muy probable que muchos de nosotros usemos Google Drive, sobre todo si tenemos un teléfono Android. Todas nuestras fotos y muchos de nuestros archivos van a parar directamente a la nube de Google. Sin embargo, no es la mejor opción si somos recelosos con nuestra privacidad. En ese caso hay alternativas más "seguras", y una de las más interesantes es la que mencionan nuestros compañeros de TikTok: hablamos de Internxt.

Internxt es un servicio de almacenamiento en la nube que ofrece cifrado de extremo a extremo

Es cierto que servicios como Google Drive ofrecen cifrados para evitar el ataque de hackers. Sin embargo, tanto Google como otras compañías no ofrecen un cifrado absoluto. Las propias empresas son capaces de escanear todos tus archivos, reduciendo la privacidad real a prácticamente cero. Por eso es tan importante el cifrado de conocimiento cero.

Internxt es uno de los pocos servicios de almacenamiento en la nube que ofrecen este tipo de cifrado. Eso permite que los usuarios seamos los únicos que tengamos el control total de lo que ocurre con nuestros archivos. ¿Y cómo es posible? Gracias a un sistema que encripta los datos antes de subirse a la nube, en lugar de hacerlo una vez que ya han entrado en ella.

Esto ofrece un control total al usuario para determinar quién o quiénes pueden ver sus datos. El servicio pone a nuestra disposición las claves de cifrado, y somos nosotros los que decidimos qué hacer con ellas. En cambio, Google dispone de estas claves cuando usamos Drive, lo que le permite tener acceso a todos los datos.

Además, un detalle que puede pasar por alto es que Internxt es una empresa española con sede en Valencia. Por tanto, no solo es una gran opción en cuanto a las opciones que ofrece, sino que además servirá para apoyar a una empresa patria en lugar de seguir engordando la burbuja de las grandes tecnológicas americanas.

Pero la clave aquí es, ¿cuánto cuesta este servicio? Pues aquí está el quid de la cuestión. Internxt ofrece dos formas de pago en sus tres suscripciones: una anual y otra para toda la vida. Lo interesante es que, usando el código 'XATAKA', podemos conseguir cualquiera de sus planes con un 90% de descuento.

En el caso de que queramos optar por la opción más económica, sería el plan Esencial. Este incluye 1 TB de almacenamiento, además de funcionalidades como VPN cifrada y antivirus, e incluso otas menos conocidas como Cleaner, Meet o Mail. Y lo mejor es que tiene un precio de apenas 0,99 euros al mes o 190 euros en su modalidad de por vida.

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Imágenes | Internxt

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