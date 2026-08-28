Meta ha sufrido una de las peores derrotas judiciales de su historia. Y está haciendo todo lo posible para arrastrar a sus rivales con ellos

Meta ha llegado a un acuerdo para poner fin al juicio que la acusaba de diseñar productos adictivos y dañinos para adolescentes. Además de pagar 17.100 millones de dólares, han aceptado integrar una serie de restricciones en Instagram y Facebook, como un límite de uso diario de dos horas, avisos para hacer pausas cada 15 minutos y mucho más. Es una derrota sin precedentes para una gran tecnológica, y Meta tiene claro que no va a ser la única que caiga.

Si caemos nosotros, que caigan todos. El acuerdo incluye cláusulas que apuntan directamente a que sus competidores acepten las mismas condiciones. El acuerdo económico garantizado por Meta es de 12.000 millones de dólares; para alcanzar los 17.100 millones prometidos es necesario que YouTube y TikTok paguen 5.000 millones de dólares a los estados. En ese supuesto, Meta completaría el tramo restante, que son unos 5.000 millones adicionales.

Hay otra cláusula que apunta directamente a sus competidores. Meta ha dicho que limitará el uso diario para los adolescentes a dos horas, pero ofrece rebajarlo a sólo una hora siempre y cuando sus rivales también apliquen la misma restricción.

Mismas reglas. Es lo que Meta está buscando desesperadamente. Si un adolescente empieza a toparse con límites restrictivos en Instagram, pero en TikTok todo sigue como hasta ahora, es evidente lo que va a pasar. Tal cual están las cosas ahora mismo, Instagram y Facebook quedan en posición de desventaja frente a sus rivales, que podrían absorber parte de esa audiencia y tiempo de pantalla.

Carta abierta. Coincidiendo con el anuncio del acuerdo, Meta publicó una carta abierta dirigida a TikTok y YouTube para que adopten las mismas medidas. En el texto afirman que quieren "garantizar que los adolescentes se beneficien de este nuevo estándar de la industria", pero que "no podemos hacerlo solos". También alertan de que "estas protecciones solo serán realmente efectivas si colaboramos con nuestros competidores" y que "cuando se restringe el acceso de los adolescentes a una aplicación, simplemente cambian a otra". Además de en su propia web, Meta ha publicado este texto como anuncio a página completa en los principales periódicos estadounidenses este jueves.

Los líderes de las nuevas redes. La situación para Meta no es buena, pero les da ventaja ante una posible oleada de cambios. La preocupación sobre el efecto dañino de las redes sociales en los adolescentes no se va a disipar y no son la única plataforma en el punto de mira, TikTok y YouTube también han estado en el banquillo de los acusados en casos similares. Como señalan en The Verge, el acuerdo de Meta puede convertirse en la referencia para futuras negociaciones y darles ventaja estratégica frente a sus rivales. Son ellos quienes han dictado lo que están dispuestos a aceptar.

Somos los buenos. Meta está aprovechando para postularse como la empresa que se preocupa por los adolescentes y quiere "empoderar a los padres", como si todo esto se les hubiera ocurrido a ellos y no fuera el resultado de un juicio en el que se jugaban mucho más. En declaraciones al New York Times, Sacha Haworth de Tech Oversight Project, afirma que "Este intento de posicionarse como los buenos no es más que otra campaña de relaciones públicas de Meta".

Más allá de EEUU. Las restricciones que plantea Meta afectan a EEUU, que es donde se les ha juzgado, pero la presión para que se extiendan más allá ya ha cruzado el Atlántico. El gobierno de Reino Unido ya está pidiendo que Meta aplique las protecciones en su territorio, tal y como informan en The Guardian.

La Unión Europea también se ha pronunciado a través de su portavoz Thomas Regnier, quien declaró ayer jueves que "Meta sabe lo que esperamos de ellos. Ahora le corresponde a la empresa ofrecer estos compromisos en la Unión Europea para proteger también a nuestros hijos aquí". Se vienen cositas.

Imagen | Meta, editada con Magnific

En Xataka | El mayor culpable de la adicción infantil a las pantallas no es el algoritmo de TikTok: son los propios padres