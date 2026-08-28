Son nuestras costumbres y hay que respetarlas: las élites españolas llevan 3.200 años practicando el noble arte de la endogamia

Había una copistería frente a la facultad de ciencias que tenía colgadas en la pared, una tras otra, todas las orlas de una de las ingenierías más salvajes de todo el sistema universitario español. Solía mirarlas mientras esperaba. Y sé que puede parecer aburrido, pero no había nada más fascinante que ver cómo las personas del claustro iban cambiando, pero los apellidos no.

Sí, sí. Es una exageración, un estereotipo fácil. Pero además es verdad. Y no sólo en la universidad: la endogamia es uno de esos fenómenos recurrentes de la vida social de nuestro país.

Una larga historia

Como explicaban hace unos años el catedrático Javier Barnes y el economista Fernando Faces, "que en España las reglas del juego para los concursos y adjudicaciones de contratos se basen en normas de hace un siglo y medio, de 1870, nos da una idea de lo mucho que necesitamos renovarnos". No es un bug, es una feature.

Como cada vez es más evidente, se trata de una tecnología antropológica muy conocida para reforzar el poder de un grupo de personas. Y es por eso que no solo afecta a los ayuntamientos, las empresas o la universidad: la endogamia llegó a provocar la extinción de la rama de la dinastía Habsburgo. Lo que no sabíamos es que era algo tan antiguo.

Espera, espera, pero ¿Cuándo se inventó la endogamia? No lo sabemos, pero estamos cerca de descubrirlo. Tras analizar 24 individuos enterrados en la necrópolis zaragozana de Los Castellets II, un equipo internacional de especialistas ha encontrado una posible respuesta a todo esto.

Y es que hasta dos tercios de los individuos estaban emparentados entre sí. Pero no solo había padres e hijos, había parentescos de quinto y sexto grado. Eso significa que el túmulo de Mequinenza se utilizó como mausoleo de una familia extensa, como una especie de nodo funerario central de una tupida estructura de filiación.

Es la primera evidencia directa de prácticas endogámicas a finales de la Era de Bronce en la Peninsular. ¿Qué significa esto? Que los peninsulares de aquella época estaban descubriendo la versión más básica de la endogamia: líderes que consolidan su estatus casándose entre ellos.

"Tales niveles de consanguinidad no se habían registrado en periodos anteriores de la prehistoria ibérica", dicen los investigadores. Y son tan altos que, en realidad, no podemos descartar que la práctica excediera a las élites y se extendiera por toda la sociedad (por todo el Mediterráneo, de hecho).

Y luego vino el gran cambio

Los metales, siempre han sido lo metales. "La Prehistoria es el periodo de la historia de la humanidad desde nuestros orígenes hasta la aparición de los primeros estados burocráticos", explicaba el arqueólogo Rodrigo Villalobos. Y lo que estamos viendo en Mequinenza es cómo esos estados empiezan a tomar forma.

Esto nos permite saber cosas sobre la endogamia, claro. Nada nuevo en términos etnográficos, pero sí algo clave que nos afecta hoy en día.

Aunque, claro, eso da problemas a largo. La endogamia sigue viva porque es un método extremadamente eficaz de asegurar la estabilidad de las estructuras sociales. Tiene costes asociados, pero son costes a largo plazo. A medio plazo, suelen ser más que asumibles.

Pero más allá: lo interesante es que, como avala la investigación, las prácticas endogámicas son sensibles a prácticas "sistemas legales y las prácticas administrativas". No es una maldición irreformable. Esto nos lleva a una pregunta más profunda: ¿realmente queremos cambiarlo?

Imagen | Meressa Chartrand

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