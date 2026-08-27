Hemos visto casi 27 minutos de GTA VI y la ambición de Rockstar con este juego ya empieza a entenderse de verdad

Han pasado casi tres años desde que Rockstar enseñó por primera vez ‘Grand Theft Auto VI’, y durante todo este tiempo hemos tenido que reconstruir la idea del juego a partir de piezas bastante pequeñas. Dos tráilers, imágenes oficiales y algunos detalles publicados por el estudio han servido para alimentar una expectación enorme, pero no para entender con demasiada precisión qué clase de experiencia está preparando. Eso acaba de cambiar: por primera vez hemos podido observar GTA VI durante el tiempo suficiente como para fijarnos no solo en cómo luce, sino también en cómo parece funcionar.
Rockstar ha elegido una fórmula poco habitual para enseñar todo ese material. ‘Grand Theft Auto VI: An Extended Look’, de casi 27 minutos, se ha estrenado a las 21:00 de este 27 de agosto en Netflix y no llegará de forma gratuita a YouTube y la web oficial de GTA VI hasta las 03:00 del viernes 28, seis horas después. Lo que encontramos durante ese intervalo tampoco debe confundirse con una demostración jugable ininterrumpida: es un montaje elaborado con imágenes del propio juego en el que se alternan gameplay, secuencias narrativas y escenas cuidadosamente editadas.
Por fin empezamos a entender el juego que está construyendo Rockstar
Hay otro detalle que cambia bastante la lectura de estas imágenes: todo el material fue capturado dentro del juego en una PlayStation 5. Eso quiere decir que estamos viendo GTA VI ejecutándose en la consola de Sony, aunque el vídeo no permite deducir todavía las condiciones de rendimiento que tendrá la versión final. Tampoco es la primera vez que Rockstar enseña gameplay: el segundo tráiler, publicado en mayo de 2025, ya combinaba a partes iguales escenas jugables y cinemáticas.
Uno de los elementos más interesantes aparece cuando dejamos de mirar a Jason y Lucia únicamente como personajes y empezamos a observar cómo Rockstar los convierte en una mecánica compartida. El vídeo muestra persecuciones en las que se reparten conducción y disparos, además de una misión donde cada uno actúa por separado y afronta amenazas distintas. The New York Times añade una capa importante: nuestras acciones influirán en su relación, hasta el punto de determinar si funcionan como amantes o simplemente como compañeros de crimen.
Esa ambición también se percibe en todo lo que ocurre fuera de las grandes escenas. En una demostración mostrada al periódico estadounidense, Rockstar enseñó acciones tan cotidianas como comer, beber, entrenar en un gimnasio o incluso acariciar a un perro, junto a sistemas más propios de GTA, como robar coches con métodos distintos según su antigüedad o ganar dinero fuera de las misiones principales. La policía también reaccionará de forma diferente según cómo actuemos. La idea, explicó Rob Nelson, es trasladar la fidelidad interactiva de ‘Red Dead Redemption 2’ a un entorno moderno mucho más denso.
Los casi 27 minutos dejan además una impresión difícil de ignorar: GTA VI parece obsesionado con el detalle a gran escala. Vemos habitaciones repletas de elementos, calles concurridas, multitud de NPC, vegetación, agua y escenarios que conservan una enorme cantidad de detalle incluso cuando la cámara se abre. Esa percepción tiene detrás cifras claras: más de 600.000 animaciones y una Vice City que duplica el tamaño de Los Santos. La combinación de tamaño y densidad parece ser una de las grandes apuestas técnicas del proyecto.
Si algo deja claro este vistazo es que Rockstar parece querer que GTA VI se reconozca al instante y, al mismo tiempo, se sienta mucho más profundo. No hemos visto una ruptura con la saga, sino una evolución construida alrededor de más densidad, más interactividad y una relación entre Jason y Lucia que atraviesa tanto la narrativa como el juego.
Imágenes | Rockstar Games
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