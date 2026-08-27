Hemos creído que hacer "micropausas" en el trabajo nos hace más productivos. La ciencia tiene malas (y buenas) noticias

Existe una creencia muy arraigada en la cultura laboral moderna que nos dice que cuantas más horas pasemos sentados frente a la pantalla sin despegar la vista, más productivos y más cosas sacaremos adelante. De esta manera, trabajar sin parar se ha convertido en el falso sinónimo de la productividad máxima, pero hay estudios que tratan de contrarrestar esta idea que tenemos arraigada.

Lo estudiado. Para combatir este mito, un equipo de investigación llevó a cabo un experimento con un grupo de profesionales que se juegan la vida de sus 'clientes' literalmente, que son los cirujanos. En este caso, los investigadores pidieron a los cirujanos hacer "micro pausas" guiadas de estiramiento, de entre 1,5 y 2 minutos, cada 20 o 40 minutos durante una intervención quirúrgica.

Los resultados dejaron ver que el 57% de los participantes tuvieron una mejoría en su rendimiento físico y el 38% una mayor concentración mental, además de reportar menor dolor de cuello, hombros y espalda. Lo mejor es que un segundo estudio del mismo grupo fue aún más optimista, con el 100% de los participantes comunicando que su rendimiento físico había mejorado o al menos no había empeorado.

La realidad de los datos. Cuando la ciencia empezó a medir parámetros más objetivos, la euforia se matizó y un ensayo aleatorizado que evaluó micropausas durante apendicectomías laparoscópicas no encontró beneficios reales en la resistencia muscular, la precisión manual o el agotamiento. Tampoco lo hizo otro estudio de laboratorio que simulaba procedimientos de 90 minutos.

En la mesa de la oficina. Si no eres cirujano, lo más probable es que tu desgaste venga de teclear, mirar hojas de cálculo o atender llamadas. Y aquí es donde un trabajo publicado en 2022 analizó a 2.300 personas que trabajan en una oficina o son estudiantes. Y los resultados arrojaron un jarro de agua fría sobre la necesidad de estar ocho horas sin parar de trabajar para ser mucho más productivos.

Los datos aquí apuntaron a que las micropausas producen una mejora pequeña pero constante en la energía y el vigor. En lo que a fatiga respecta, también logran reducir la sensación de cansancio de forma significativa para lograr una mejor calidad laboral.

Hay un matiz. Este mismo estudio apunta a que, si tu trabajo consiste en tareas mecánicas o poco exigentes cognitivamente, una micropausa sí te ayudará a rendir mejor. Pero si estás realizando un esfuerzo mental intenso, un descanso de un par de minutos no sirve de nada para mejorar el desempeño. De hecho, los investigadores sugieren que el cerebro necesita pausas de más de diez minutos para recuperarse de tareas verdaderamente demandantes.

Esto concuerda con un experimento clásico con oficinistas que sufrían dolores de cuello, a los que se les instaló un software que les obligaba a parar 7 segundos cada 5 minutos y 5 minutos cada media hora. Y aunque el 55% sintió que se había recuperado mejor de sus molestias (frente al 34% del grupo de control), los cambios reales y objetivos en la intensidad de sus síntomas no variaron, ni tampoco se redujeron las bajas laborales.

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