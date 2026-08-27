Microsoft está agotando su nuevo mando con el que celebra el 25 aniversario de Xbox. Aquí puedes intentar hacerte con él

No es el mejor momento para comprar hardware, mucho menos gaming, teniendo en cuenta que las principales videoconsolas del momento (PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y Xbox Series) no dejan de subir más y más de precio. Pero el hecho de que el mercado esté viviendo un auténtico caos de precios y stock no evita que las compañías sigan lanzando nuevos dispositivos a la venta... a unos precios no aptos para todos los bolsillos en muchos casos, eso sí.

En este sentido, Microsoft, que este 2026 está celebrando el 25 aniversario de Xbox, acaba de lanzar la nueva Xbox Series X25 y la X25 Edición Especial de su mando de última generación. Ambos, con un genial diseño translúcido en tonos verdes en la línea de aquellos dispositivos que vivieron una auténtica época dorada en las décadas de los noventa y los dosmil.

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Dicho mando ya está disponible en España para reservar a través de la tienda oficial de Microsoft, desde hoy mismo, aunque con un gran pero: el stock disponible vuela y la propia Microsoft remite directamente a diferentes canales de venta de distribuidores de Xbox como Amazon, MediaMarkt, Game, Fnac y xtralife, entre tantas otras tiendas, porque aparece agotado en la de Xbox.

Sin embargo, en Amazon aparece disponible desde hace unos minutos a su PVP de 79,99 euros (aunque no sabemos cuánto durará). De modo que si nos damos prisa podemos reservarlo antes de que se agote aquí también.

Con un PVP de 79,99 euros y una fecha de lanzamiento prevista en octubre

Tal y como anunció la propia Microsoft, ya están abiertas las reservas para este nuevo mando. El cual tiene un precio de 79,99 euros y una ventana de lanzamiento prevista para el 20 de octubre, fecha a partir de la que los afortunados que lleguen a hacerse con uno comenzarán a recibirlo. Por el momento, sólo podemos reservarlo.

En esencia, estamos ante un mando similar al resto de modelos básicos de Microsoft en cuando a funciones y especificaciones. Entre las que se incluye algunas mejoras respecto a generaciones pasadas en la cruceta, los gatillos o el botón share dedicado, pensado para compartir contenido al momento mientras jugamos.

Todo ello, con una compatibilidad multiplataforma entre PC, equipos Mac, tablets, teléfonos y mucho más. Además de una conectividad inalámbrica y una ergonomía que hacen del mando de Microsoft para Xbox Series uno de los mejores en relación calidad precio del mercado. Pero con claras diferencias en su diseño, como la botonera con colores originales de Xbox, el logotipo de los 25 años de la marca, el plástico translúcido y más.

⚡ EN RESUMEN: mando X25 Edición Especial ✅ LO MEJOR Su diseño, que es brutal , sobre todo para los usuarios habituales de las consolas Xbox

, sobre todo para los usuarios habituales de las consolas Xbox Su precio que, curiosamente, tiene un PVP no demasiado elevado respecto al modelo normal (tratándose de una edición especial) ❌ LO PEOR Un stock muy corto (al menos, de momento)

(al menos, de momento) Sólo disponible por ahora en reserva: será en octubre cuando se ponga a la venta 💡 CÓMPRALO SI... eres un habitual de Xbox y quieres una pieza de colección para el setup ⛔ NO LO COMPRES SI... no te van las ediciones especiales y te basta con un mando básico. En tal caso, el de Xbox (blanco, negro o cualquiera de sus otros colores) te va a salir más barato

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Imágenes | Microsoft

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