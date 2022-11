Mejores consolas y otras réplicas de hardware retro para gamers nostálgicos: cuál comprar y modelos recomendados

Juegos: 60 , 12 de la fallida comercialmente pero muy memorable Mega-CD y 7 juegos especiales (nuevos títulos exclusivos de la máquina, inéditos, adaptaciones de recreativas y demakes). After Burner II, Alien Soldier, Atomic Runner, Bonanza Bros., ClayFighter, Crusader of Centy, Desert Strike: Return to the Gulf, Earthworm Jim 2, Elemental Master, Fatal Fury 2, Gain Ground, Golden Axe II, Granada, Hellfire, Herzog Zwei, Lightening Force: Quest for the Darkstar, Midnight Resistance, OutRun, OutRunners, Phantasy, Star II, Populous, Rainbow Islands - Extra, Ranger-X, Ristar, Rolling Thunder 2, Shadow Dancer: The Secret of Shinobi, Shining Force II, Shining in the Darkness, Sonic 3D Blast, Splatterhouse 2, Streets of Rage 3, Super Hang-On, Super Street Fighter II - The New Challengers, The Ooze, The Revenge of Shinobi, ToeJam & Earl in Panic on Funkotron, Truxton, VectorMan 2, Viewpoint, Virtua Racing, Warsong, Ecco the Dolphin (CD Ver.), Ecco: The Tides of Time (CD Ver.), Final Fight CD, Mansion of Hidden Souls, Night, Striker, Night Trap, Robo Aleste, Sewer Shark, Shining Force CD, Silpheed, Sonic The Hedgehog CD, The Ninja Warriors, Juegos Especiales, Devi & Pii (juego inédito), Fantasy Zone (nuevo port de M2 para Mega Drive Mini), Space Harrier II + Space Harrier (port mejorado con zoom de sprites), Spatter (nuevo port de M2), Star Mobile (inédito), Super Locomotive (nuevo port de M2) y VS Puyo Puyo Sun (demake)