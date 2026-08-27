Xataka Xtra mejora una de sus ventajas: consigue tu eSIM de Saily con un 15% de descuento

Xataka Xtra sigue creciendo y mejorando día tras día, esta vez no con una ventaja nueva, sino mejorando una que ya había disponible y que ahora es todavía más jugosa. Y es que venimos con una muy buena noticia: el descuento en la eSIM internacional de Saily sube del 10% al 15%.

¿Eso qué significa? Que el código que ya tenías en tu área de suscriptor ahora te ahorra más de lo que te ahorraba antes, y que sirve igual que hasta ahora: para cualquier eSIM nueva que contrates, vayas a donde vayas. Si tienes un viaje a la vista para septiembre o estás pensando en una escapada navideña, ni tan mal.

Por qué nos gusta Saily

En Xataka viajamos a menudo para cubrir presentaciones y probar productos en exclusiva. Así que sí, hace tiempo que aprendimos la lección con el roaming y con las redes WiFi de los hoteles, por lo que siempre contamos con una eSIM como la que ofrece Saily. Además, la desarrolla el equipo que hay detrás de NordVPN, así que la privacidad viene de serie. Ahora bien, no es la única razón por la que nos gusta:

Se activa antes de aterrizar : tu solo eliges destino en la app (hay más de 200), contratas el plan con los GB que necesites y ya tienes datos. Ni SIMs físicas ni historias, dos clicks

: tu solo eliges destino en la app (hay más de 200), contratas el plan con los GB que necesites y ya tienes datos. Ni SIMs físicas ni historias, dos clicks Un escudo incluido: bloquea anuncios y webs peligrosas antes de que lleguen al móvil, algo que se agradece cuando navegas por páginas en un idioma que no controlas.

bloquea anuncios y webs peligrosas antes de que lleguen al móvil, algo que se agradece cuando navegas por páginas en un idioma que no controlas. Soporte 24/7: si algo falla en mitad del viaje, responden rápido por chat y por correo.

Saily eSIM en +200 destinos, prepago y con nivel extra de seguridad PVP en Saily — 3,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cómo reclamar el código

Accede a tu área de socio o pulsa en este enlace para abrirla rápidamente.

Una vez dentro, clica en "Cupones y descuentos activos en este momento".

Busca la casilla de Saily. Ahí encontrarás tu código (¡es único para ti, así que no lo compartas!) y podrás copiarlo.

Accede a la web de Saily desde el enlace que encontrarás en la casilla. El descuento se aplicará automáticamente.

Si eso no funcionase, accede a la web de Saily e introduce tu código en la pantalla de pago.

Únete a Xataka Xtra y ahorra

La suscripción a Xataka Xtra incluye esta y muchas otras ventajas exclusivas, desde un servidor de Discord para suscriptores a una línea directa con los editores a través de El Consultorio, un encuentro mensual con los editores de la casa, sorteos exclusivos y una lista cada vez mayor de descuentos y ventajas en servicios digitales.

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Puedes sumarte desde tan solo 30 euros al año y aprovechar este descuento, además de todos los que ya hay disponibles y todo lo que está por venir:

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