Nueva ventaja en Xataka Xtra: ahora puedes conseguir un 5% de descuento adicional en la tienda online oficial de OPPO

Xataka Xtra sigue creciendo y mejorando día tras día. Si hace apenas unas semanas trajimos un descuento exclusivo en los seguros Intermundial, hoy nos hace mucha ilusión compartir una nueva ventaja. Desde hoy, todos los miembros de la Comunidad Xtra podrán disfrutar de un 5% de descuento adicional en la tienda online oficial de OPPO.

¿Eso qué significa? Que si un producto de OPPO no tiene descuento, podrás conseguirlo un 5% más barato; pero si tiene descuento, gracias al código exclusivo disponible en el área de suscriptor, lo podrás conseguir a un precio todavía más bajo. Y sí, se puede usar con cualquier producto de la tienda: móviles, relojes, tablets, auriculares, etc.

La tecnología de OPPO, a un mejor precio

OPPO Find X9 Ultra | Imagen: Xataka

OPPO es una de las marcas de tecnología chinas que mejor trabajo están haciendo en lo que a móviles y wearables se refiere. La compañía tiene su haber dispositivos como el Find X9 Ultra, cuya cámara nos ha encantado en todos y cada uno de sus aspectos, y el OPPO Watch X3, que también es uno de nuestros smartwatches favoritos.

La firma ha apostado fuerte por la fotografía uniéndose a Hasselblad, así como por una tecnología que no deja de darnos alegrías: las baterías de silicio-carbono. Sus últimos móviles han saltado directos al podio de la gama alta a base de cámara, pantalla, autonomía y carga rápida, mientras que sus relojes han demostrado que se puede tener Wear OS y buena batería.

Utilizando el código descuento que está disponible desde ya en el área de suscriptor, los miembros de Xtra podrán conseguir cualquier producto disponible en la tienda online de OPPO más barato. Por poner algunos ejemplos:

OPPO Find X9 Ultra : 1.699 euros 1.614,05 euros

: 1.614,05 euros OPPO Find X9 Pro : 1.299 euros, aunque ahora mismo está rebajado a 1.199 euros y con unos auriculares Enco X3s de regalo. Usando el código de Xataka Xtra se quedaría en 1.139,05 euros.

: 1.299 euros, aunque ahora mismo está rebajado a 1.199 euros y con unos auriculares Enco X3s de regalo. Usando el código de Xataka Xtra se quedaría en 1.139,05 euros. OPPO Watch X3 : 379 euros 360,05 euros

: 360,05 euros OPPO Enco Clip2 Open Earbuds: 179 euros 170,05 euros

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