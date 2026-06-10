Los astrobiólogos no coinciden sobre la vida extraterrestre: "Tratar la opinión científica como a favor o en contra es simplificar demasiado"

¿Existe vida extraterrestre? ¿Sí o no?. A menudo pensamos que la ciencia evoluciona a base de afirmaciones rotundas y sólidas. Tenemos la percepción de que existe un acuerdo absoluto entre todos los científicos del mundo. “Lo dice la ciencia”. Así, como si todos los científicos tuviesen una mente-colmena. Sin embargo, quienes se apoyan en afirmaciones rotundas, sin hacerse preguntas, son personajes como Marcos Llorente, con sus gafas amarillas y su miedo al vapor de agua. El conocimiento científico, en cambio, evoluciona a través de incertidumbre y consensos que pueden cambiar a medida que se sigue investigando.

Esto es lo que estudia un equipo de científicos de la Universidad de Durham con su proyecto C-SCOPE (Centro para la Encuesta y Evaluación de la Opinión de la Comunidad Científica). Su objetivo es justamente comprender cuánto consenso hay en algunas de las disciplinas más importantes de la ciencia. La astrofísica suele ser de las que más dudas generan entre sus propios investigadores, como bien se vio en un estudio publicado recientemente. Por eso, ellos han querido ir más allá y analizar la opinión de cientos de astrobiólogos en torno a la idea de que exista vida extraterrestre.

Dos hitos sobre la vida extraterrestre. Estas encuestas se realizaron en 2025, después de que se publicasen dos importantes estudios en los que se señala un posible descubrimiento de vida extraterrestre. El primero de estos estudios se llevó a cabo con datos del exoplaneta K2-18b, en el que se encontraron rastros de dimetilsulfuros y dimetildisulfuros, ambas sustancias que en la Tierra se relacionan con la actividad biológica.

El segundo, en cambio, se llevó a cabo mucho más cerca, en Marte. En una roca del planeta rojo llamada Cheyava Falls se identificaron unas estructuras conocidas como manchas de leopardo, que en nuestro planeta se relacionan con la actividad microbiana. Al preguntar a cientos de astrobiólogos sobre cada uno de estos estudios, la opinión estuvo muy dividida. Eso sí, parecía que había algo menos de dudas con el segundo.

Los datos. Sobre la vida extraterrestre en K2-18b, el 6,6% de los encuestados estuvieron de acuerdo en hacer esta hipótesis, mientras que el 65,4% se mostró en desacuerdo y el 28% apuntó a la neutralidad. Con respecto a la roca marciana, un 15,1% de los astrobiólogos mostró acuerdo, un 44,6% desacuerdo y un 40,3% neutralidad. Dentro de quienes mostraron desacuerdo, también se les preguntó si era un desacuerdo rotundo o con algunas reticencias. En el primer caso hubo un 35,1% de desacuerdo rotundo, pero en el segundo solo un 11,1%.

Posibles motivos. Según ha explicado en The Conversation uno de los autores de este estudio, Peter Vickers, posiblemente ese mayor acuerdo en el caso de Marte tenga una explicación. Y es que, si bien las biofirmas del planeta se calcularon con métodos indirectos a distancias interestelares, la roca de Marte pudo analizarla el rover Perseverance directamente in situ. También puede haber errores, pero no tan fácilmente como con K2-18b.

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Es imposible saberlo. Si hay algo en lo que sí que están de acuerdo todos los científicos es en que muchas de las características que en la Tierra se suelen considerar biológicas pueden ser también el resultado de procesos geológicos. Por eso, es imposible saber con seguridad si hay vida extraterrestre solo con el análisis de estas biofirmas. Los datos deben leerse siempre con cautela. Solo el hallazgo de un organismo vivo sería concluyente en este aspecto.

No nos confundamos. La ciencia se sostiene en evidencias, no en opiniones. Cuando hay evidencia de algo, como de que las vacunas salvan vidas, no hay cabida a las opiniones. Sin embargo, en temas más complejos de estudiar, como lo relacionado con el espacio, sí que puede haber opiniones, que a su vez se sostienen en evidencias. Justamente, eso es lo que han visto los científicos de C-SCOPE con este nuevo estudio.

No debemos simplificar. “Tratar la opinión científica como a favor o en contra conlleva el riesgo de simplificar demasiado”. Esto es lo que veíamos al principio de este texto. La respuesta a si hay vida extraterrestre no puede ser simplemente un sí o un no. Hay muchos matices que se deben investigar y unas evidencias que seguro que evolucionarán con el tiempo.

Por desgracia, como también indica Vickers, a menudo “los debates públicos invocan el consenso científico”. Los consensos científicos existen y son necesarios, pero las opiniones individuales, siempre que estén bien fundamentadas, son igual de útiles. Así es como crece y se enriquece la ciencia. A base de datos, preguntas y revisiones. No deberíamos fiarnos de un científico que contesta a la pregunta sobre la vida más allá de la Tierra con un simple sí o un no, porque la ciencia no está tan polarizada. Eso, aunque a veces pueda frustrarnos un poco, es parte de lo que la hace tan fascinante.

Imagen | Katrin Hauf (Unsplash)

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