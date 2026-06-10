Por una vez, la NASA no ha retrasado un lanzamiento sino que ha hecho todo lo contrario: de 2027 a 2026

La NASA ya tiene fecha para el lanzamiento del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman. Si bien inicialmente este se había fechado para mayo de 2027, finalmente partirá hacia su lugar de trabajo este mismo verano, el 30 de agosto de 2026. Esto es algo bastante poco habitual. Las agencias espaciales suelen poner fechas muy optimistas a sus lanzamientos, de modo que después deben posponerlos. En esta ocasión, ha pasado lo contrario: se ha adelantado.

Primero se habló de septiembre de 2026 y finalmente se ha adelantado un pelín más, hasta esta fecha definitiva. Aun así, es algo que, en realidad, se veía venir, ya que la NASA ha trabajado en todo momento optimizando sus recursos y acelerando los procesos para poder salir al espacio cuanto antes.

Una esperada cita con el espacio. El 30 de agosto, el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman partirá hacia el punto de Lagrange 2 impulsado por un cohete Falcon Heavy de SpaceX. Su posición no será muy lejana a la del James Webb, que se encuentra en su mismo vecindario. Es un buen lugar porque el Sol, la Luna y la Tierra quedan justo detrás, de manera que los instrumentos del telescopio se mantengan frescos y estables. Así, podrá llevar a cabo mucho mejor una misión cuya duración prevista será de 5 años, prorrogables a otros cinco si todo va bien y se considera necesario.

Un complemento para el Hubble y el James Webb. Los telescopios espaciales James Webb y Hubble se caracterizan por observar áreas reducidas del cielo con una gran sensibilidad. El primero trabaja en el infrarrojo y el segundo en la luz visible y el ultravioleta, pero en general sí que tienen ese punto en común. En cambio, el Roman analizará simultáneamente áreas mucho más grandes del cielo, gracias a un campo de visión 100 veces mayor que el del Hubble. No es tan preciso, por una menor profundidad de campo, pero puede hacer barridos mucho más grandes del espacio. Si encuentra algo que haya que analizar en detalle, sí sería necesario que entren en acción alguno de los otros dos telescopios. Se trata de un trabajo en equipo.

Por otro lado, el Roman está capacitado para procesar los datos que recoja a una gran velocidad. Se calcula que el Hubble tardaría 2.000 años en procesar lo que el Roman procesará en uno solo.

Exoplanetas y materia oscura. Gracias a su capacidad para rastrear grandes regiones de cielo, se espera que el Roman detecte 100.000 exoplanetas y 1.000 millones de galaxias. Al poder observar muchos exoplanetas de una vez, es más fácil hacer averiguaciones como la proporción de planetas similares a la Tierra que hay más allá de nuestro sistema solar. Además, gracias a esa misma capacidad, también podrá analizar de un solo vistazo el espacio equivalente a muchos años de historia cósmica, por lo que podría entender mucho mejor la expansión del Universo y, con ella, el posible papel de la materia oscura y la energía oscura.

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El telescopio se llamó así en honor a la astrónoma Nancy Grace Roman

Trabajo a contrarreloj. Desde el primer momento, la NASA ha buscado lanzar el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman lo antes posible. Urge tener en el cielo un telescopio que pueda echar una mano al Hubble y el James Webb y que, de paso, pueda analizar la información muchísimo más rápido que ellos. Por eso, muchas piezas se fueron fabricando y sometiendo a pruebas simultáneamente, con el fin de ahorrar tiempo. También se llevaron a cabo técnicas de ensamblaje modular, que permitían ajustar todavía más los plazos. Por otro lado, se ha recurrido a una colaboración público-privada, con el fin de perder menos tiempo en busca de financiación gubernamental.

De todos modos, han sido necesarios 10 años y millones de horas de trabajo para que el telescopio esté listo para su lanzamiento. Ha pasado todas las pruebas pertinentes, no se ha acelerado nada de forma peligrosa. Simplemente, esta vez las predicciones fueron más conservadoras que optimistas, de modo que el resultado final ha sido mucho más positivo.

Habrá que esperar al gran día. Sea como sea, que se haya adelantado la fecha no quiere decir que el lanzamiento se vaya a hacer sí o sí el 30 de agosto. Muchos lanzamientos se acaban abortando por diversos motivos, ya sea antes de llegar a ponerse en marcha o durante la cuenta atrás. Esperemos que no sea el caso de esta detective de la materia oscura, pero igualmente habrá que esperar para ver qué ocurre.

Bonus de información. Aunque se le conozca principalmente como Roman, no olvidemos que el nombre completo del telescopio es Nancy Grace Roman, en honor a la astrónoma considerada como “madre del Hubble”, por el papel que tuvo tanto en su desarrollo como en conseguir que el Congreso de los Estados Unidos aprobase el proyecto.

Imagen | NASA

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