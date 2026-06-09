Hoy en Lidl (y por menos de 7 euros) este invento de Xiaomi para que tu WiFi llegue mejor a cada rincón de casa

Que el WiFi no llegue bien a todo tu piso puede ser un horror. Esto no ocurre solo en viviendas grandes, sino también en otras que, pese a ser de tamaño pequeño o medio, tienen una distribución alargada y el router está en una de las puntas. Hay muchas formas de ponerle remedio a esto, pero pocas (o ninguna) tan barata como esta de Lidl: se trata de un extensor WiFi de Xiaomi que solo cuesta 6,99 euros.
Repetidor WiFi Xiaomi RD10 N300 2x2 Antenas Externas 300Mbps 2.4GHz Hasta 16 Dispositivos Blanco
Si no llegas a este ofertón o simplemente estás buscando una alternativa, te dejamos a continuación dos opciones que también nos gustan:
- Amplificador WiFi Mercusys MW300RE por 13,04 euros: un poco más caro, pero muy parecido tanto en velocidad como en diseño.
- Repetidor TP-Link RE500X por 39,99 euros: una opción más cara, pero que ofrece más velocidad de conexión y WiFi 6.
Un repetidor barato y eficaz de Xiaomi
Este repetidor de Xiaomi es una solución muy económica para mejorar la señal de WiFi en casa. Es un dispositivo muy fácil de instalar: basta con que lo enchufes en un punto intermedio de tu piso y escanees su código QR para instalar la app de Xiaomi y configurarlo. No llevará más de unos minutos tenerlo funcionando y en tus dispositivos no tendrás que hacer nada.
Ofrece una velocidad de transmisión de hasta 300 Mbps y admite hasta 16 dispositivos de forma simultánea. Ahora bien, dos cosas a tener en cuenta: solo ofrece 2,4 GHz (que llega más lejos que los 5 GHz, pero con menor velocidad) y tiene WiFi 4, una tecnología que ya tiene unos años (ahora ya empezamos a ver routers con WiFi 7), pero que es suficiente para navegar por Internet o redes sociales.
|
⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi Mi WiFi Range Extender
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALO SI... Buscas extender el alcance de tu red WiFi, vives en un piso pequeño (o alargado) y quieres gastar lo mínimo posible.
|
⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una alternativa que ofrezca mayor velocidad o tecnologías modernas como el WiFi 6
También te puede interesar
TP-Link RE500X - WiFi 6 Repetidor, AX1500 WiFi, Puerto Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbos, Compatible con Todos los Routers, Negro, AX1500
Mercusys ME1500X Wi-Fi 6 Amplificador WiFi, Repetidor de Doble Banda con 1201 Mbps 5 GHz + 300 Mbps 2,4 GHz, Puerto Gigabit, 2 × Antenas de Alto Rendimiento, Botón WPS, Modo Punto de Acceso
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Lidl, Xiaomi, Compradicción
En Xataka | Seis repetidores Wi-Fi para tener Internet por toda la casa
En Xataka | Cómo mejorar la señal de tu WiFi en siete sencillos pasos
Ver 0 comentarios