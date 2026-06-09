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Hoy en Lidl (y por menos de 7 euros) este invento de Xiaomi para que tu WiFi llegue mejor a cada rincón de casa

Es una opción muy barata si tienes problemas de conexión o estabilidad en los puntos más alejados del router

Lidl Extensor Wifi Xiaomi
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juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
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543 publicaciones de Juan Lorente

Que el WiFi no llegue bien a todo tu piso puede ser un horror. Esto no ocurre solo en viviendas grandes, sino también en otras que, pese a ser de tamaño pequeño o medio, tienen una distribución alargada y el router está en una de las puntas. Hay muchas formas de ponerle remedio a esto, pero pocas (o ninguna) tan barata como esta de Lidl: se trata de un extensor WiFi de Xiaomi que solo cuesta 6,99 euros.

Repetidor WiFi Xiaomi RD10 N300 2x2 Antenas Externas 300Mbps 2.4GHz Hasta 16 Dispositivos Blanco

Repetidor WiFi Xiaomi RD10 N300 2x2 Antenas Externas 300Mbps 2.4GHz Hasta 16 Dispositivos Blanco

PVP en Lidl — 6,99 Coolmod — 9,95 Xiaomi — 9,99 PcComponentes — 10,95
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no llegas a este ofertón o simplemente estás buscando una alternativa, te dejamos a continuación dos opciones que también nos gustan:

  • Amplificador WiFi Mercusys MW300RE por 13,04 euros: un poco más caro, pero muy parecido tanto en velocidad como en diseño.
  • Repetidor TP-Link RE500X por 39,99 euros: una opción más cara, pero que ofrece más velocidad de conexión y WiFi 6.

Un repetidor barato y eficaz de Xiaomi

Wifi Extender Xiaomi

Este repetidor de Xiaomi es una solución muy económica para mejorar la señal de WiFi en casa. Es un dispositivo muy fácil de instalar: basta con que lo enchufes en un punto intermedio de tu piso y escanees su código QR para instalar la app de Xiaomi y configurarlo. No llevará más de unos minutos tenerlo funcionando y en tus dispositivos no tendrás que hacer nada.

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Ofrece una velocidad de transmisión de hasta 300 Mbps y admite hasta 16 dispositivos de forma simultánea. Ahora bien, dos cosas a tener en cuenta: solo ofrece 2,4 GHz (que llega más lejos que los 5 GHz, pero con menor velocidad) y tiene WiFi 4, una tecnología que ya tiene unos años (ahora ya empezamos a ver routers con WiFi 7), pero que es suficiente para navegar por Internet o redes sociales.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi Mi WiFi Range Extender

 LO MEJOR

  • Económico y fácil de configurar: Es un dispositivo que no llega a 7 euros y que va genial para mejorar el alcance de tu WiFi. Además, se configura muy fácil.
  • Ideal para pisos pequeños o alargados: No es la opción que más velocidad ofrece del mercado, pero es genial si buscas extender tu WiFi en una vivienda pequeña.

❌ LO PEOR

  • WiFi 4 y 2,4 GHz: No es el repetidor más moderno que vas a encontrar en las tiendas, pero ofrece suficiente para un uso normal de la red.
  • No es la mejor opción para usos intensivos del WiFi: Su velocidad de conexión puede ser insuficiente para usos intensivos, como a la hora de jugar online.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas extender el alcance de tu red WiFi, vives en un piso pequeño (o alargado) y quieres gastar lo mínimo posible.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una alternativa que ofrezca mayor velocidad o tecnologías modernas como el WiFi 6
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