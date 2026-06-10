En silencio, Rusia ha desplegado una sofisticada red de satélites con una misión: dejar sin GPS a toda Europa

Tres investigadores han descubierto que los satélites rusos fueron la causa de que se produjeran interferencias de varios segundos en la cobertura GPS en Europa. El hallazgo desata las suspicacias sobre si esto es una prueba rusa para prepararse para la guerra electrónica... o si está usando dichos experimetnos como un canal oculto de comunicación.

¿Qué le está pasando al GPS? El profesor Todd Humphreys y su alumno Zach Clements, de la Universidad de Texas en Austin,y Argyris Kriezis de la Universidad de Stanford publicaron hace unos días una versión preliminar de un estudio inquietante. Recolectaron y analizaron datos públicos de estaciones de recepción de navegación (GNSS) y luego aislaron los pulsos de alta potencia de menos de 10 segundos que afectaron al mismo tiempo a receptores en diversos puntos del globo. Tras triangular las señales, ya tienen culpable: la constelación militar rusa de alerta temprana, llamada Edinaya Kosmicheskaya Sistema (EKS).

Triangulando que es gerundio. El rastro de estos misteriosos fenómenos electromagnéticos se detectó inicialmente en registros que recolectaron varias estaciones terrestres entre enero de 2019 y abril de 2026. Allí se detectaron al menos 75 días en los que se produjeron interferencias en la banda L1 de GPS. Al analizar el problema, calcularon que el emisor de la interferencia estaba operando a una altitud mínima de 1.200 km. Tras añadir datos crudos del 11 de febrero de 2026 recolectados en Trondheim (Noruega) y Ámsterdam (Países Bajos), lograron llegar al probable culpable con un margen mínimo de error.

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Hola, Kosmos 2546. Con esos datos, los investigadores "cruzaron" las órbitas que correspondían a todos los resultados previos y todo acabó apuntando a un único sospechoso: el satélite militar ruso Kosmos 256. Dicho satélite forma parte de la red EKS, una constelación de seis satélites diseñados teóricametne para detectar el lanzamiento de misiles intercontinentales. La red opera en órbitas elípticas de tipo Mólniya, lo que hace que se mantengan a gran altura durante largos periodos de tiempo sobre el hemisferio norte, y garantizando que al menos de ellos está visible sobre el horizonte de todas las estaciones europeas afectadas durante las interferencias.

El dilema de la frecuencia. Hay un detalle que hace dudar a los investigadores. El pulso detectado no está justo en el centro de la frecuencia principal de GPS, sino que se produce con un ligero desplazamiento. Humphreys sostiene que Moscú puede estar ejecutando pruebas de calibración para comprobar la cobertura de sus sistemas de guerra electrónica desde el espacio sin provocar un gran incidente diplomático. Si su hipótesis es cierta, los operadores de la red satelital rusa simplemente tendrían que ajustar sus transmisores para lanzar un ataque que neutralizaría la navegación GPS en todo el continente europeo.

De accidente, nada. Puede que Rusia alegara que esto se trata simplemente de un accidente, pero los investigadores descubrieron que los satélites EKS no solo emiten este pulso para "atacar" el sistema GPS de EEUU, sino que también lanzaron de forma paralela una ráfaga de interferencias en una banda de frecuencias que precisamente se usa en el sistema de posicionamiento chino, BeiDou. Estamos teóricamente pues ante unas pruebas claras de generación de interferencias para "tumbar" los sistemas de posicionamiento de potencias rivales.

Otra posibilidad. Richard Bowden, responsable de la división de posicionamiento en la firma GMV, explica que puede haber otra alternativa: que esos pulsos cortos y potentes sean en realidad mensajes de comunicación con fines militares y que se podrían enviar a bases o submarinos rusos. Al usar frecuencias cercanas a las que usan receptores civiles, Rusia lograría garantizar que dichas señales penetren la atmósfera y sea recibida sin problemas en antenas ya existentes... aunque el efecto secundario sea provocar pequeñas caídas en los GPS de vehículos que transitan por Europa.

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