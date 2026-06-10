Claude 5 Fable: lista de novedades de la nueva versión del modelo de Inteligencia Artificial de Anthropic

Vamos a decirte cuáles son las novedades de Claude Fable 5, el nuevo modelo público de Anthropic para su chat de inteligencia artificial, Se trata del primer modelo de la nueva clase Mythos, que ya cuando lanzó su versión preview hace dos meses lo hizo diciendo que era tan potente que limitarían su potencia.

Anthropic ha lanzado dos nuevos modelos, el Claude Mythos 5 que estará disponible solo para "un pequeño grupo de ciberdefensores y proveedores de infraestructura", y un Claude Fable 5 más adaptado para los usuarios convencionales. Es un modelo con todas las capacidades de Mythos Preview, pero con medidas de seguridad para que no se use para cosas malas.

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Y precisamente por ser el modelo que le está llegando a los usuarios va a ser precisamente Claude Fable 5 en el que nos vamos a centrar. Te daremos una lista con todo lo que cambia para que sepas cómo es utilizarlo en comparación con la versión anterior.

Novedades de Claude Fable 5

Capacidades de nivel Mythos para todos : Fable 5, junto a Mythos 5, es el modelo de IA más potente de la historia. Sus capacidades son enormes, con un rendimiento que les hace liderar los bancos de pruebas. Es el primero que permite utilizar las capacidades de Mythos 5, y el salto desde Claude Opus 4.8 es realmente sorprendente, dejando muy atrás a GPT-5.5 y a Gemini 3.1 Pro.

: Fable 5, junto a Mythos 5, es el modelo de IA más potente de la historia. Sus capacidades son enormes, con un rendimiento que les hace liderar los bancos de pruebas. Es el primero que permite utilizar las capacidades de Mythos 5, y el salto desde Claude Opus 4.8 es realmente sorprendente, dejando muy atrás a GPT-5.5 y a Gemini 3.1 Pro. Trabajo autónomo más largo : Fable 5 pueden trabajar de forma autónoma durante más tiempo que sus predecesores. Esto hace que pueda afrontar tareas más largas y complejas que antes no se podían sostener.

: Fable 5 pueden trabajar de forma autónoma durante más tiempo que sus predecesores. Esto hace que pueda afrontar tareas más largas y complejas que antes no se podían sostener. Un gran salto en programación : La programación es otro de los aspectos donde más ha mejorado este modelo. Anthropic destaca el caso de Stripe, que durante las pruebas iniciales realizó en un día una migración completa de una base de código de 50 millones de líneas en Ruby, un trabajo que a un equipo humano le habría llevado más de dos meses.

: La programación es otro de los aspectos donde más ha mejorado este modelo. Anthropic destaca el caso de Stripe, que durante las pruebas iniciales realizó en un día una migración completa de una base de código de 50 millones de líneas en Ruby, un trabajo que a un equipo humano le habría llevado más de dos meses. Más eficiencia : Fable 5 también es más eficiente en consumo de tokens que los modelos Claude anteriores, una buena noticia para los equipos que quieran sacarle el máximo provecho.

: Fable 5 también es más eficiente en consumo de tokens que los modelos Claude anteriores, una buena noticia para los equipos que quieran sacarle el máximo provecho. Mejoras en trabajo del conocimiento : Fable 5 muestra un rendimiento sólido en tareas analíticas complejas. Anthropic asegura que supera a la competencia en el razonamiento de nivel sénior, con mejoras notables en razonamiento sobre documentos, interpretación de gráficos y tablas y resolución de problemas.

: Fable 5 muestra un rendimiento sólido en tareas analíticas complejas. Anthropic asegura que supera a la competencia en el razonamiento de nivel sénior, con mejoras notables en razonamiento sobre documentos, interpretación de gráficos y tablas y resolución de problemas. Gran mejora en tareas de visión : Este nuevo modelo puede extraer cifras concretas de figuras científicas detalladas y reconstruir el código fuente de una web a partir únicamente de capturas de pantalla. Por poner un ejemplo, incluso fue capaz de pasarse el Pokémon Rojo Fuego basándose solo en la visión, mientras modelos anteriores tenían problemas para jugar incluso con herramientas de ayuda.

: Este nuevo modelo puede extraer cifras concretas de figuras científicas detalladas y reconstruir el código fuente de una web a partir únicamente de capturas de pantalla. Por poner un ejemplo, incluso fue capaz de pasarse el Pokémon Rojo Fuego basándose solo en la visión, mientras modelos anteriores tenían problemas para jugar incluso con herramientas de ayuda. Mejor memoria y contexto largo : El modelo es capaz de no perderse a lo largo de millones de tokens, manteniendo el foco en el contexto, y mejorando la memoria. Algo perfecto para las tareas más largas y complejas.

: El modelo es capaz de no perderse a lo largo de millones de tokens, manteniendo el foco en el contexto, y mejorando la memoria. Algo perfecto para las tareas más largas y complejas. Mantiene sus barreras frente al mal uso : Anthropic también dice que su nuevo modelo mantiene el nivel de comportamiento desalineado. Esto quiere decir que engañarle o intentar que coopere para realizar malos usos sigue siendo igual de difícil.

: Anthropic también dice que su nuevo modelo mantiene el nivel de comportamiento desalineado. Esto quiere decir que engañarle o intentar que coopere para realizar malos usos sigue siendo igual de difícil. Salvaguardas con reenvío a Opus 4.8 : Fable 5 está basado en Mythos 5, del que Anthropic dijo que era tan potente que daba miedo. Por eso viene bastante capado y con muchas medidas de seguridad. Por ejemplo, si detecta que estamos preguntando algo "peligroso", esquiva la pregunta y hasta fuerza el uso de un modelo inferior, Claude Opus 4.8.

: Fable 5 está basado en Mythos 5, del que Anthropic dijo que era tan potente que daba miedo. Por eso viene bastante capado y con muchas medidas de seguridad. Por ejemplo, si detecta que estamos preguntando algo "peligroso", esquiva la pregunta y hasta fuerza el uso de un modelo inferior, Claude Opus 4.8. Nueva política de retención de datos : Para los modelos de clase Mythos, entre los que se incluye Fable 5, Anthropic exige una retención de datos de 30 días con fines de monitorización de seguridad, tanto en sus superficies como en las de terceros. Eso sí, dicen que no usarán esos datos para entrenar nuevos modelos ni para nada que no esté relacionado con la seguridad. Pasados 30 días, borrará todos los datos de nuestras conversaciones en casi todos los casos.

: Para los modelos de clase Mythos, entre los que se incluye Fable 5, Anthropic exige una retención de datos de 30 días con fines de monitorización de seguridad, tanto en sus superficies como en las de terceros. Eso sí, dicen que no usarán esos datos para entrenar nuevos modelos ni para nada que no esté relacionado con la seguridad. Pasados 30 días, borrará todos los datos de nuestras conversaciones en casi todos los casos. Precio y disponibilidad: Fable 5 cuesta 10 dólares por millón de tokens de entrada y 50 dólares por millón de salida, menos de la mitad de lo que costaba Claude Mythos Preview. Los desarrolladores pueden usarlo en la Claude API con el identificador claude-fable-5. Además, se incluye sin coste extra hasta el 22 de junio para suscriptores Pro, Max, Team y Enterprise. Eso sí, a partir del 23 de junio requerirá créditos de uso hasta que las capacidades de los servidores de la empresa permitan incorporarlo como estándar en los planes de pago en un futuro.

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