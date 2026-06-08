WWDC 2026, presentación oficial en directo: iOS 27, la nueva Siri y más

¡Estamos en directo!
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20:02 CET
Image Playground ahora puede hacer imágenes en condiciones (que tenga los modelos de Google de fondo es pura casualidad)
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20:01 CET
Muy bien esto Apple, esto mola un montón
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20:00 CET
Si a vosotros también os daba miedo hacer un atajo porque la app es super complicada, que sepáis que ahora podéis hacerlo de viva voz
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19:59 CET
Apple Intelligence llega a la aplicación de Casa para potenciar con IA cosa como las cámaras. Es capaz de detectar en tiempo real lo que está pasando y generar descripciones de los frames
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19:58 CET
PERO POR QUÉ ANDAN TAN RÁPIDO???? Qué prisa tienen por dios
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19:58 CET
Como está integrado a nivel de sistema, la IA puede encontrar contenido sobre la marcha
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19:56 CET
Esto mola un montón: de forma agéntica, es decir, solita, Apple Intelligence es capaz de cambiar una contraseña cuando se detecta una vulnerabilidad
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19:55 CET
Y ojo, que tiene un sistema para desarrollar tus propias extensiones
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19:55 CET
También es capaz de avisarnos cuando algo cambie en una pestaña, como avisarte de que ya puedes ponerte en la cola virtual de un concierto para, cuatro horas después, no poder comprar la entrada porque la plataforma se cae
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19:54 CET
Safari es capaz de detectar las pestañas, su contenido y organizarlas solas por temáticas
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19:53 CET
Vamos a ver cómo se integra Apple Intelligence en las apps
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19:52 CET
Han integrado Siri hasta la médula y lo han hecho con bastante elegancia. Si funciona bien, desde luego le han sacado una buena ventaja a Microsoft. Mi duda es: ¿esto llegará a Europa de primeras?
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19:51 CET
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19:51 CET
Siri escribe, faltaría más
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19:50 CET
Y si tienes unas Vision Pro, Siri también funciona ahí
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19:49 CET
cerebro galáctico
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19:49 CET
Escuchame, esto me mola un montón: le enseñas una cuenta, detecta lo que hay, seleccionas lo que has pedido tú y puedes compartir gastos con Apple Pay
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19:49 CET
La cámara se actualiza con un modo Siri, que permite que la IA vea en tiempo real
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19:48 CET
Y funciona en el Apple Watch, el cacharro donde a mí, personalmente, más me gusta usar la IA
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19:47 CET
Que por supuesto, se sincroniza entre dispositivos
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19:47 CET
Todas las conversaciones se guardan en la app de Siri
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19:46 CET
Es como Claude Cowork, pero integrado en el sistema. Si funciona bien, es una chulada
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19:46 CET
Mi duda es: ¿no sería más fácil usar la voz que escribir?
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19:45 CET
Si seleccionas archivos, puedes decirle a Siri que te los analice
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19:45 CET
Siri funciona, a todos los efectos, como una app
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19:44 CET
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19:43 CET
En MacOS también está disponible en Spotlight
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19:43 CET
La experiencia es clavada a Gemini, simple y llanamente
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19:42 CET
Al tener contexto, puedes tener conversaciones de diferentes temas y luego unirlos. Por ejemplo, preguntarle por unas galletas y generar un menú para ver el furbito
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19:42 CET
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19:41 CET
Al deslizar hacia abajo en una respuesta, puedes ver más información y mantener una conversación vía voz o texto
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19:40 CET
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19:40 CET
Al integrarse con el teclado, se puede usar en todo el sistema, CarPlay y en los AirPods
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19:39 CET
Hay una nueva voz que suena más natural, más conversacional, que se puede personalizar para ajustar la personalidad, la velocidad, el tipo de voz...
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19:38 CET
Combinándolo con el motor de Search, puedes pedirle que encuentre fotos en las que aparecen determinadas personas
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19:37 CET
Puede leer el contexto de la pantalla y le puedes preguntar por él
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19:36 CET
Ojito, que hay app independiente
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19:36 CET
Uy, esa interfaz me gusta
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19:36 CET
Por ahí las claves
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19:35 CET
Siri AI, que usa las nuevas capacidades de Apple Intelligence para interactuar con el dispositivo
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19:34 CET
Vamos con Siri, que ya toca
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19:33 CET
"La privacidad en la IA no es negociable" para Apple
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19:33 CET
Es decir, la experiencia de Gemini en Android, pero en iOS
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19:33 CET
Y cómo no, detecta el contenido en pantalla y adapta las respuestas a dicho contexto
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19:32 CET
El contexto personal es clave en Apple Intelligence
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19:31 CET
Además, es multimodal, de manera que entiende texto, imagen y vídeo
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19:31 CET
Apple y Google se han dado la mano para desarrollar los modelos fundacionales de Apple Intelligence, es decir, que en el fondo de la nueva Siri está corriendo Google Gemini
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19:30 CET
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19:30 CET
"Next generation of Apple Intelligence"
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19:29 CET
"Algunos están persiguiendo la IA por el mero hecho de seguir la IA", duras declaraciones
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19:29 CET
Vamos con la IA
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19:28 CET
Si algo nos queda claro es que Apple sabe que su próximo público está en los pequeños de la casa
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19:28 CET
Según Apple, los desarrolladores juegan un papel fundamental a la hora de limitar el acceso a los niños, así que les ha hecho unas APIs para que las implementen
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19:26 CET
Y por supuesto, qué apps pueden usar en función de la hora del día
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19:26 CET
Ahora puedes ajustar el tiempo que pueden usar un tipo de app por categoría
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19:24 CET
Sale más barato comprarle un Nokia 3310 en Wallapop, también os digo
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19:24 CET
Y han lanzado un filtro que detecta contenido desagradable, como sangre
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19:24 CET
En mensajes, tres cuartas partes de lo mismo: pueden pedir permiso para hablar con alguien
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19:23 CET
Y lo mismo con las webs, podrán preguntarle a los padres si pueden visitar o no una página
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19:23 CET
Esto mismo se aplica a la App Store. Los padres pueden aprobar la descarga de una app o no
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19:22 CET
Desde este año, los padres podrán configurar las cuentas de los niños para que solo puedan acceder a las apps y contenido que decidan
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19:21 CET
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19:21 CET
Una de las primeras novedades es la cuenta para niños, que tiene limitaciones en apps, webs y contenido
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19:20 CET
Apple asegura estar trabajando con investigadores e instituciones, como la Asociación Americana de Pediatras, para ver cómo abordar la seguridad de los peques
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19:19 CET
Yo creo que el día de la grabación no cerró los anillos y estaba nervioso
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19:19 CET
Ha vuelto a salir Craig, que no deja de caminar el pobre, va a acabar hecho polvo
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19:18 CET
Vamos con la seguridad, a ver qué nos cuentan
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19:17 CET
Wow, buen lavado de cara que le han dado a la vista área
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19:16 CET
Esto es chulo: un ecualizador para los AirPods
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19:16 CET
Eh, he oído Android y Windows. Chupito
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19:16 CET
Esto lo veremos en Mail, por ejemplo. Al ser más inteligente, el sistema nos mostrará el que, probablemente, sea el correo que estamos buscando, arriba
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19:15 CET
Han reimaginado Search, el índice que hay detrás de Spotlight, para que sea más listo y rápido y tardemos menos en encontrar archivos
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19:14 CET
Ahora verás en Mensajes cuánto falta para que se mande una foto
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19:13 CET
De hecho, aquí tenéis la lista de iPhone compatibles con iOS 27
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19:13 CET
Y esto lo van a implementar hasta los iPhone 11
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19:12 CET
CPU Scheduler se asegura de optimizar los recursos en el iPhone en función de la tarea que estén haciendo
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19:12 CET
Las fotos cargan un 70% más rápido y AirDrop un 80% más rápido
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19:11 CET
Según Apple, han mejorado la velocidad un 30%
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19:11 CET
"Optimizamos las partes del sistema que realmente marcan la diferencia"
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19:10 CET
De momento, ninguna novedad más allá de lo estético
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19:10 CET
Muy guapos los nuevos iconos
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19:09 CET
Y en la barra lateral
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19:09 CET
Esto mismo lo vemos en MacOS (mirad arriba, la barra de ajustes)
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19:09 CET
De hecho, han hecho un slider para ajustar la transparencia
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19:08 CET
Han ajustado la transparencia para que sea más fácil de leer
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19:07 CET
"Hemos hecho las cosas más simples, más rápidas, incluso más fáciles de usar"
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19:07 CET
Confirman que se centran en pulir cosas, porque la clave está "en los detalles"
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19:06 CET
Vamos con los sistemas operativos, empezando con macOS
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19:06 CET
MacOS Golden Gate, he oído?
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19:05 CET
Juegan en otra liga
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19:05 CET
Han sacado una animación que parece hecha con IA?
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19:05 CET
¡Hola a todos los xatakeros que estáis viendo esto en YouTube, por cierto!
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19:04 CET
Aparece Craig Federighi, a.k.a. la persona con el mejor pelo del mundo, que ya nos confirma el nombre de los sistemas operativos: igual, pero acabado en 27
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19:03 CET
Se vienen avances en Apple Intelligence y Siri, que ya tocaba
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19:02 CET
Aparece Tim Cook, que nos da la bienvenida
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19:00 CET
Comenzamos!
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18:59 CET
Ahora bien, ojito a iOS 27, que a lo mejor nos da alguna pista de cierto cacharro que se pliega y que se espera para este año
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18:58 CET
No se esperan demasiadas novedades, sino que todo apunta a que Apple entregará lo que lleva dos años prometiendo. A nivel de sistema operativo, es un momento un poco "Snow Leopard": pulir y pulir, más que inventar cosas nuevas
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18:55 CET
Se viene evento importante, no solo por la IA o por Siri, sino porque, salvo sorpresas, será la última Keynote de Tim Cook como CEO de Apple
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18:50 CET
¡Hooooooola a todos, xatakeros! ¿Cómo va esa tarde? ¿Listos para la WWDC 2026? 😀
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