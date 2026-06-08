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WWDC 2026, presentación oficial en directo: iOS 27, la nueva Siri y más

WWDC 2026, presentación oficial en directo: iOS 27, la nueva Siri y más

Cupertino

EN DIRECTO

¡Estamos en directo!

  1. 20:02 CET

    Image Playground ahora puede hacer imágenes en condiciones (que tenga los modelos de Google de fondo es pura casualidad)

  2. 20:01 CET

    Muy bien esto Apple, esto mola un montón

  3. 20:00 CET

    Si a vosotros también os daba miedo hacer un atajo porque la app es super complicada, que sepáis que ahora podéis hacerlo de viva voz

  4. 19:59 CET

    Apple Intelligence llega a la aplicación de Casa para potenciar con IA cosa como las cámaras. Es capaz de detectar en tiempo real lo que está pasando y generar descripciones de los frames

  5. 19:58 CET

    PERO POR QUÉ ANDAN TAN RÁPIDO???? Qué prisa tienen por dios

  6. 19:58 CET

    Como está integrado a nivel de sistema, la IA puede encontrar contenido sobre la marcha

  7. 19:56 CET

    Esto mola un montón: de forma agéntica, es decir, solita, Apple Intelligence es capaz de cambiar una contraseña cuando se detecta una vulnerabilidad

  8. 19:55 CET

    Y ojo, que tiene un sistema para desarrollar tus propias extensiones

  9. 19:55 CET

    También es capaz de avisarnos cuando algo cambie en una pestaña, como avisarte de que ya puedes ponerte en la cola virtual de un concierto para, cuatro horas después, no poder comprar la entrada porque la plataforma se cae

  10. 19:54 CET

    Safari es capaz de detectar las pestañas, su contenido y organizarlas solas por temáticas

  11. 19:53 CET

    Vamos a ver cómo se integra Apple Intelligence en las apps

  12. 19:52 CET

    Han integrado Siri hasta la médula y lo han hecho con bastante elegancia. Si funciona bien, desde luego le han sacado una buena ventaja a Microsoft. Mi duda es: ¿esto llegará a Europa de primeras?

  13. 19:51 CET

  14. 19:51 CET

    Siri escribe, faltaría más

  15. 19:50 CET

    Y si tienes unas Vision Pro, Siri también funciona ahí

  16. 19:49 CET

    cerebro galáctico

  17. 19:49 CET

    Escuchame, esto me mola un montón: le enseñas una cuenta, detecta lo que hay, seleccionas lo que has pedido tú y puedes compartir gastos con Apple Pay

  18. 19:49 CET

    La cámara se actualiza con un modo Siri, que permite que la IA vea en tiempo real

  19. 19:48 CET

    Y funciona en el Apple Watch, el cacharro donde a mí, personalmente, más me gusta usar la IA

  20. 19:47 CET

    Que por supuesto, se sincroniza entre dispositivos

  21. 19:47 CET

    Todas las conversaciones se guardan en la app de Siri

  22. 19:46 CET

    Es como Claude Cowork, pero integrado en el sistema. Si funciona bien, es una chulada

  23. 19:46 CET

    Mi duda es: ¿no sería más fácil usar la voz que escribir?

  24. 19:45 CET

    Si seleccionas archivos, puedes decirle a Siri que te los analice

  25. 19:45 CET

    Siri funciona, a todos los efectos, como una app

  26. 19:44 CET

  27. 19:43 CET

    En MacOS también está disponible en Spotlight

  28. 19:43 CET

    La experiencia es clavada a Gemini, simple y llanamente

  29. 19:42 CET

    Al tener contexto, puedes tener conversaciones de diferentes temas y luego unirlos. Por ejemplo, preguntarle por unas galletas y generar un menú para ver el furbito

  30. 19:42 CET

  31. 19:41 CET

    Al deslizar hacia abajo en una respuesta, puedes ver más información y mantener una conversación vía voz o texto

  32. 19:40 CET

  33. 19:40 CET

    Al integrarse con el teclado, se puede usar en todo el sistema, CarPlay y en los AirPods

  34. 19:39 CET

    Hay una nueva voz que suena más natural, más conversacional, que se puede personalizar para ajustar la personalidad, la velocidad, el tipo de voz...

  35. 19:38 CET

    Combinándolo con el motor de Search, puedes pedirle que encuentre fotos en las que aparecen determinadas personas

  36. 19:37 CET

    Puede leer el contexto de la pantalla y le puedes preguntar por él

  37. 19:36 CET

    Ojito, que hay app independiente

  38. 19:36 CET

    Uy, esa interfaz me gusta

  39. 19:36 CET

    Por ahí las claves

  40. 19:35 CET

    Siri AI, que usa las nuevas capacidades de Apple Intelligence para interactuar con el dispositivo

  41. 19:34 CET

    Vamos con Siri, que ya toca

  42. 19:33 CET

    "La privacidad en la IA no es negociable" para Apple

  43. 19:33 CET

    Es decir, la experiencia de Gemini en Android, pero en iOS

  44. 19:33 CET

    Y cómo no, detecta el contenido en pantalla y adapta las respuestas a dicho contexto

  45. 19:32 CET

    El contexto personal es clave en Apple Intelligence

  46. 19:31 CET

    Además, es multimodal, de manera que entiende texto, imagen y vídeo

  47. 19:31 CET

    Apple y Google se han dado la mano para desarrollar los modelos fundacionales de Apple Intelligence, es decir, que en el fondo de la nueva Siri está corriendo Google Gemini

  48. 19:30 CET

  49. 19:30 CET

    "Next generation of Apple Intelligence"

  50. 19:29 CET

    "Algunos están persiguiendo la IA por el mero hecho de seguir la IA", duras declaraciones

  51. 19:29 CET

    Vamos con la IA

  52. 19:28 CET

    Si algo nos queda claro es que Apple sabe que su próximo público está en los pequeños de la casa

  53. 19:28 CET

    Según Apple, los desarrolladores juegan un papel fundamental a la hora de limitar el acceso a los niños, así que les ha hecho unas APIs para que las implementen

  54. 19:26 CET

    Y por supuesto, qué apps pueden usar en función de la hora del día

  55. 19:26 CET

    Ahora puedes ajustar el tiempo que pueden usar un tipo de app por categoría

  56. 19:24 CET

    Sale más barato comprarle un Nokia 3310 en Wallapop, también os digo

  57. 19:24 CET

    Y han lanzado un filtro que detecta contenido desagradable, como sangre

  58. 19:24 CET

    En mensajes, tres cuartas partes de lo mismo: pueden pedir permiso para hablar con alguien

  59. 19:23 CET

    Y lo mismo con las webs, podrán preguntarle a los padres si pueden visitar o no una página

  60. 19:23 CET

    Esto mismo se aplica a la App Store. Los padres pueden aprobar la descarga de una app o no

  61. 19:22 CET

    Desde este año, los padres podrán configurar las cuentas de los niños para que solo puedan acceder a las apps y contenido que decidan

  62. 19:21 CET

  63. 19:21 CET

    Una de las primeras novedades es la cuenta para niños, que tiene limitaciones en apps, webs y contenido

  64. 19:20 CET

    Apple asegura estar trabajando con investigadores e instituciones, como la Asociación Americana de Pediatras, para ver cómo abordar la seguridad de los peques

  65. 19:19 CET

    Yo creo que el día de la grabación no cerró los anillos y estaba nervioso

  66. 19:19 CET

    Ha vuelto a salir Craig, que no deja de caminar el pobre, va a acabar hecho polvo

  67. 19:18 CET

    Vamos con la seguridad, a ver qué nos cuentan

  68. 19:17 CET

    Wow, buen lavado de cara que le han dado a la vista área

  69. 19:16 CET

    Esto es chulo: un ecualizador para los AirPods

  70. 19:16 CET

    Eh, he oído Android y Windows. Chupito

  71. 19:16 CET

    Esto lo veremos en Mail, por ejemplo. Al ser más inteligente, el sistema nos mostrará el que, probablemente, sea el correo que estamos buscando, arriba

  72. 19:15 CET

    Han reimaginado Search, el índice que hay detrás de Spotlight, para que sea más listo y rápido y tardemos menos en encontrar archivos

  73. 19:14 CET

    Ahora verás en Mensajes cuánto falta para que se mande una foto

  74. 19:13 CET

    De hecho, aquí tenéis la lista de iPhone compatibles con iOS 27

  75. 19:13 CET

    Y esto lo van a implementar hasta los iPhone 11

  76. 19:12 CET

    CPU Scheduler se asegura de optimizar los recursos en el iPhone en función de la tarea que estén haciendo

  77. 19:12 CET

    Las fotos cargan un 70% más rápido y AirDrop un 80% más rápido

  78. 19:11 CET

    Según Apple, han mejorado la velocidad un 30%

  79. 19:11 CET

    "Optimizamos las partes del sistema que realmente marcan la diferencia"

  80. 19:10 CET

    De momento, ninguna novedad más allá de lo estético

  81. 19:10 CET

    Muy guapos los nuevos iconos

  82. 19:09 CET

    Y en la barra lateral

  83. 19:09 CET

    Esto mismo lo vemos en MacOS (mirad arriba, la barra de ajustes)

  84. 19:09 CET

    De hecho, han hecho un slider para ajustar la transparencia

  85. 19:08 CET

    Han ajustado la transparencia para que sea más fácil de leer

  86. 19:07 CET

    "Hemos hecho las cosas más simples, más rápidas, incluso más fáciles de usar"

  87. 19:07 CET

    Confirman que se centran en pulir cosas, porque la clave está "en los detalles"

  88. 19:06 CET

    Vamos con los sistemas operativos, empezando con macOS

  89. 19:06 CET

    MacOS Golden Gate, he oído?

  90. 19:05 CET

    Juegan en otra liga

  91. 19:05 CET

    Han sacado una animación que parece hecha con IA?

  92. 19:05 CET

    ¡Hola a todos los xatakeros que estáis viendo esto en YouTube, por cierto!

  93. 19:04 CET

    Aparece Craig Federighi, a.k.a. la persona con el mejor pelo del mundo, que ya nos confirma el nombre de los sistemas operativos: igual, pero acabado en 27

  94. 19:03 CET

    Se vienen avances en Apple Intelligence y Siri, que ya tocaba

  95. 19:02 CET

    Aparece Tim Cook, que nos da la bienvenida

  96. 19:00 CET

    Comenzamos!

  97. 18:59 CET

    Ahora bien, ojito a iOS 27, que a lo mejor nos da alguna pista de cierto cacharro que se pliega y que se espera para este año

  98. 18:58 CET

    No se esperan demasiadas novedades, sino que todo apunta a que Apple entregará lo que lleva dos años prometiendo. A nivel de sistema operativo, es un momento un poco "Snow Leopard": pulir y pulir, más que inventar cosas nuevas

  99. 18:55 CET

    Se viene evento importante, no solo por la IA o por Siri, sino porque, salvo sorpresas, será la última Keynote de Tim Cook como CEO de Apple

  100. 18:50 CET

    ¡Hooooooola a todos, xatakeros! ¿Cómo va esa tarde? ¿Listos para la WWDC 2026? 😀

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