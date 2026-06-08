Nuevo sorteo exclusivo para suscriptores de Xataka Xtra: ¡así puedes conseguir una Nintendo Switch 2 de la mano de AliExpress!

Se viene sorteo no, sorteazo. El octavo sorteo exclusivo para suscriptores de Xataka Xtra no es, ni más ni menos, que una Nintendo Switch 2, la última consola de Nintendo. Valorada en 459 euros, la Switch 2 viene genial ahora que se acerca el verano y tenemos más tiempo libre para viciar a lo grande.

El sorteo está reservado a suscriptores de Xataka Xtra, nuestra comunidad con ventajas exclusivas. Si ya eres miembro puedes pasar al siguiente párrafo, porque ya sabes cómo funciona. Si todavía no formas parte de Xtra, por solo 30 euros al año puedes acceder a un creciente catálogo de ventajas y descuentos exclusivos, un servidor privado de Discord, resolver tus dudas en El Consultorio, eliminar la publicidad de la web y, por supuesto, acceder a este tipo de sorteos. Toda la información la puedes encontrar en este enlace.

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Cómo participar en el sorteo de una Nintendo Switch 2

Participar en este sorteazo es tan fácil como formar parte de Xataka Xtra, acceder a tu área de socio y marcar la casilla que aparece en rojo en la imagen inferior. Cuando lo hayas hecho participarás en este sorteo y en todos los que están por llegar, que no son pocos.

Asegúrate de marcar esa casilla para participar automáticamente en los sorteos exclusivos de Xataka Xtra | Imagen: Xataka

Si ya formas parte de Xataka Xtra y has participado en los sorteos anteriores no tienes que hacer nada. Participarás automáticamente en el sorteo. A modo de resumen y para las fechas queden claras, he aquí un resumen:

Requisitos : ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España (Península, Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla)

: ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España (Península, Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) Comienzo del sorteo : lunes, 8 de junio de 2026.

: lunes, 8 de junio de 2026. Fin del sorteo : viernes, 19 de junio de 2026, a las 9:00.

: viernes, 19 de junio de 2026, a las 9:00. Selección del ganador y resolución: viernes, 19 de junio de 2026.

¿Cómo se elegirá el ganador? Desde Xataka elegiremos un suscriptor al azar y dos suplentes. Si el ganador no responde en el plazo estipulado en las bases legales de cada sorteo, se pasará al primer suplente y, si este tampoco, al segundo. Ganar un sorteo no impide que puedas ganar en los siguientes. Puedes encontrar las bases legales en este enlace.

En lo que respecta al premio, la Nintendo Switch 2 necesita pocas presentaciones. La nueva consola de Nintendo, que está disponible en AliExpress por 435 euros en las ofertas de verano, permite mover juegos de Nintendo Switch, títulos de la talla de Cyberpunk 2077 y el futuro Call of Duty, y otras maravillas como Pokopia, Mario Kart World o Donkey Kong Bananza.

Es una máquina que se siente objetivamente superior en todos y cada uno de los apartados con respecto a la generación anterior. Es un premio genial para disfrutar del verano a lo grande, ya sea exprimiendo los juegos single player como compartiendo los Joy-Con.

¡Muchísima suerte a todos!

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