Tras años de dictadura del degradado, Cucurella, Ferrán y Haaland confirman algo: vuelve el pelo largo entre los hombres

La melena masculina nunca llegó a decir adiós del todo, cierto, pero a lo largo de los últimos años (más de una década) la moda que ha reinado entre los hombres ha sido su antónimo: los cortes fade. Cabelleras cortas y degradados imposibles que en muchos casos incluían nucas y sienes rasuradas. Se pedían (se piden aún) a millares en las barberías y su imagen se repetía por doquier: gimnasios, bares, oficinas y por supuesto en teles y redes (de Llados a Ibai), donde el degradado en sus múltiples formas fue cuajando poco a poco como parte de la imagen del hombre de aspecto varonil, productivo y exitoso. El modelo a seguir.

El Mundial nos ha recordado que eso está cambiando.

El otro protagonista del Mundial: Si hablamos de selecciones, España ha sido la gran protagonista del Mundial, pero la cosa cambia cuando nos centramos en los jugadores. En ese caso la 'foto' es bastante más diversa. Y no siempre por razones deportivas. Hay dos futbolistas que (más allá de sus méritos en el campo) se han vuelto virales por su aspecto: Erling Haaland y Marc Cucurella.

El primero es un noruego de casi dos metros que bien podría ilustrar un artículo sobre vikingos; el segundo, nacido en Barcelona, es moreno y no llega a los 1,8 m. Ambos comparten, eso sí un rasgo, en común: una cabellera que (aunque con diferencias evidentes en ambos casos) luce orgullosamente larga.

En el caso de Haaland la hemos visto sobre todo recogida en una coleta. Cucurella suele llevar su melena rizada suelta, con una discreta diadema, lo que le confiere tanto volumen que ha protagonizado uno de los memes más virales del Mundial: un gato con una peluca rizada que recuerda a la del lateral español.

¿Es importante? Sí. Cierto que en los estadios de EEUU, México y Canadá hemos visto a otros muchos jugadores con cabezas rasuradas o cabellos cortos; pero es igualmente cierto que futbolistas como Haaland, Cucurella, Alisson Becker, Darwin Núñez, Dominik Szoboszlai, David Raya o Marcos Llorente demuestran que algo está cambiando en los patrones de estilo masculino.

No lo decimos nosotros. A lo largo de las últimas semanas lo han señalado varios analistas que coinciden en que, cuestiones deportistas o de geopolítica aparte, la gran ganadora del Mundial 2026 ha sido la melena masculina. No tanto porque fuera la opción estética mayoritaria sino porque la cita de la FIFA nos ha recordado que el pelo largo, en cierto modo, se ha resignificado.

¿Un nuevo significado? Así es. Los cortes de pelo son solo eso: cortes de pelo. Pero no quiere decir que no acaben cargados de significado. En los últimos años los cortes con degradados se convirtieron en parte de la tarjeta de presentación de una masculinidad asociada a ciertas ideas, como explicaba hace unos días Álvaro Fernández-Espina en ICON: mostraban corrección, eficacia, limpieza.

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También cierto estatus. Y es normal. Uno no puede llevar un degradado si no acude a su peluquería cada pocas semanas para retocarlo, lo cual denota a su vez dinero, tiempo y una preocupación y cuidado conscientes de la propia imagen.

No ocurre solo con los corte fade. Cabezas rapadas, peinados pin up, melenas bob, pelo 'de brócoli', patillas largas, cortes de caballero en capas con flequillo hacia adelante, cabellos teñidos… A menudo cuando la gente escoge una forma concreta de llevar su pelo no solo lo hace guiándose de criterios estrictamente estéticos o por comodidad, también transmite (de forma deliberada o no) un mensaje. Y esa lectura de fondo está cambiando en las melenas masculinas.

Más allá de surfistas y rockeros. Lo que nos ha demostrado el Mundial es que poco tienen que ver las melenas masculinas de 2026 con las de los 80 o 90. Ni siquiera con las de los primeros 2000. Las luengas cabelleras ya no son cosa de surfistas, rockeros o rebeldes desaliñados; han pasado a convertirse en una muestra de sofisticación y estatus. Exactamente igual que los degradados.

Marc Cucurella, Erling Haaland, Dominik Szoboszlai o Alisson Becker comparten otra característica en común, más allá de ser futbolistas de élite que más o menos coinciden en su opción capilar: muestran cabellos perfectamente cuidados.

La importancia de los detalles. No es una cuestión menor. Lleva cortes fade quien puede permitirse el tiempo y los recursos que requiere un buen degradado. Lo mismo es aplicable a las pieles bronceadas, los cuerpos musculados en el gym, las prendas planchadas y… (exacto) las cabelleras largas, brillantes y sanas.

Si algo sorprende cuando vemos correr a Cucurella con su mata de rizos no es solo su melena, es cómo la lleva. Con ella muestra una elección personal, pero también una dedicación y trabajo de fondo que poco tiene que ver con la idea de despreocupación o rebeldía que asociábamos con los rockeros de los 80.

¿Ocurre solo en el fútbol? No. El Mundial de la FIFA ha sido el gran espectáculo de masas del verano año y eso hace que veamos con lupa a sus protagonistas y tendencias, pero la melena masculina hidratada y cuidada con mascarillas, tratamientos y horas de dedicación, lleva tiempo abriéndose paso también en otros ámbitos, como el cine o la música.

Ahí están (o estuvieron hace no tanto) Jared Leto, Keanu Reeves, Jeremy Allen White, Johnny Depp, Brad Pit, Harry Styles, Orlando Bloom o Jason Mamoa, por citar únicamente un puñado de ejemplos. También algunas estrellas del K-pop.

Los matices. Lo más interesante de las modas es que no son excluyentes ni juegos de suma cero. Que el pelo largo recupere terreno no significa que no pueda convivir con otras tendencias radicalmente opuestas, como rapados, cortes que siguen jugando con los degradados o sencillamente permiten que el pelo crezca para ganar volumen pero sin llegar a la melena, algo que llevamos años viendo en el famoso “pelo brócoli” que tanto éxito está teniendo en la Generación Z.

De telón de fondo, una masculinidad que cada vez muestra de forma más desacomplejada la preocupación por el autocuidado y su aspecto, algo que puede perfectamente queda claro en nuevas tendencias, como el looksmaxxing.

Imágenes | Bryan Berlin (Wikipedia), Dunk (Flickr)

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