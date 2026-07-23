Los mejores chollos que hemos encontrado en Amazon hoy, 23 de julio

Queda poco para el final de julio y si aún no te has ido de vacaciones y estás pensando en cambiar algunos de tus dispositivos, Amazon es ese sitio en el que encontrar buenas ofertas (ya no solo en verano, sino durante todo el año). Estos son los mejores chollos que hemos encontrado hoy, 23 de julio.

Pack de tres gafas para eclipse solar por 5,99 euros: bloquean los rayos ultravioletas e infrarrojos.

por 5,99 euros: bloquean los rayos ultravioletas e infrarrojos. Smartphone Realme GT 8 Pro por 701,20 euros: de 6,78 pulgadas y con 256 GB de almacenamiento.

por 701,20 euros: de 6,78 pulgadas y con 256 GB de almacenamiento. Auriculares inalámbricos Amazfit Up OWS por 26,90 euros: con reducción de ruido y diseño tipo clic.

por 26,90 euros: con reducción de ruido y diseño tipo clic. Altavoz Bluetooth Ultimate Ears Miniroll por 39,99 euros: con protección IP67 y muy compacto.

por 39,99 euros: con protección IP67 y muy compacto. Smart TV Sony Bravia II por 699 euros: Direct LED de 55 pulgadas y con Google TV.

Pack de tres gafas para eclipse solar

El próximo 12 de agosto podremos disfrutar del eclipse solar, uno de los acontecimientos del año. Eso sí, debes contar con la protección adecuada para tus ojos. Ahora, en Amazon, tienen rebajado este pack de gafas para eclipse Efekol. Han pasado de costar 11,99 a 5,99 euros. Cumplen con el estándar EN ISO 12312-2 y el Reglamento (UE) 2016/425 y bloquean el 100% de los rayos ultravioletas (UV) e infrarrojos (IR) perjudiciales, así como el 99,99% de la luz visible intensa.

efekol 3/6/12/25/50 Gafas Eclipse Solar Homologadas Hoy en Amazon — 5,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Smartphone Realme GT 8 Pro

Si quieres cambiar de móvil y estás pensando en una opción top, este Realme GT 8 Pro está rebajado ahora en Amazon y puedes comprarlo por 701,20 euros. Cuenta con pantalla de 6,78 pulgadas con 144 Hz de refresco. Su cerebro es el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Además, incorpora un sistema de cámaras RICOH GR con una lente principal de 200 MP con teleobjetivo.

Auriculares inalámbricos Amazfit Up OWS

Parece que con la llegada de los Huawei FreeClip, los auriculares de clic se han puesto de moda. Si estás buscando un modelo económico, estos de Amazfit tienen ahora un 46% de descuento y te los puedes llevar en Amazon por 26,90 euros. Estos auriculares cuentan con protección IPX4 (por lo que son resistentes al agua), reducción de ruido con IA y controles táctiles. Además, se conectan mediante Bluetooth 5.3 y son perfectos para hacer deporte.

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Altavoz Bluetooth Ultimate Ears Miniroll

Si estás buscando un altavoz Bluetooth para el verano, este Ultimate Ears Miniroll es un modelo muy compacto que ahora tiene más del 50% de descuento (lo puedes comprar por 39,99 euros). Este modelo es perfecto incluso para ponerlo en el manillar de la bicicleta y cuenta con protección IP67 a prueba de polvo y presenta un radio de acción de 40 metros.

Smart TV Sony Bravia II

Si estás buscando una tele nueva para tu hogar y quieres tecnología de última generación, este modelo de 2026 de Sony está ahora con 400 euros de descuento. Estamos hablando de la Sony Bravia II Direct LED de 55 pulgadas, que puedes comprar por 699 euros. Ofrece resolución 4K y viene con Google TV como sistema operativo. Es compatible con Dolby Atmos y DTS:X y está pensada para exprimir al máximo tu PS5.

Sony BRAVIA 2 II 55 Pulgadas TV 4K Smart TV (Google TV) Hoy en Amazon — 699,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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