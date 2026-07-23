Ryanair parecía haber condenado al aeropuerto de Santiago con su salida. Solución: vuelos a Nueva York

El año 2025 estuvo marcado por la retirada de aviones de Ryanair de los aeropuertos regionales españoles. La compañía, quejándose de las supuestas tasas desmedidas que cobra Aena, eliminó rutas y redujo frecuencias. El resultado ha sido una caída enorme en algunos de estos aeropuertos. Uno de ellos es el de Santiago de Compostela.

Pero los gallegos ya miran más allá del Atlántico.

La retirada. Contábamos hace unos meses que Galicia es la Comunidad Autónoma que más pasajeros ha perdido desde que Ryanair redujera frecuencias y cancelara rutas en los aeropuertos regionales españoles.

Durante el primer trimestre del año, sólo el aeropuerto de A Coruña creció dentro de la región. La actividad en Vigo cayó ligeramente, con un 3,4% menos de pasajeros. Pero fue la marcha de Santiago de Compostela la que más daño hizo. Respecto a dos años atrás, la actividad de la compañía es un 80% inferior y el volumen de pasajeros se ha hundido.

En el primer trimestre, los datos de Aena dicen que el tráfico se redujo en casi un 25%. Es una cifra importante pero es grave porque el año pasado ya cayó otro 14% en ese mismo periodo. Y el descenso se ha consolidad en el primer semestre del año, hundiéndose su actividad en un 40%, recogen en Preferente.

Un matiz. Hay que tener en cuenta que en la primera mitad del año, Aena ha estado realizando labores de mejora en el asfalto de las pistas del aeropuerto de Santiago de Compostela, por lo que la actividad ha estado parada durante algo más de un mes en días alternos desde enero hasta mayo.

Una solución inesperada. Lo curioso es que la caída del tráfico se ha amortiguado en los últimos meses. Las conexiones que utilizaba Ryanair en este aeropuerto mantenía rutas entre Sevilla y Valencia con Galicia. Una solución que, pese a la mejoría en el tráfico ferroviario, sigue siendo mucho más rápida.

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Pero explican en El Español que desde Santiago de Compostela esperan paliar parte de la caída con dos nuevas conexiones. Una de ellas a Ámsterdam, la otra al aeropuerto de Nueva York/Newark. Y es que United Airlines ya opera una línea con tres frecuencias semanales para conectar los dos lados del Atlántico.

Más allá de España. Desde que Ryanair diera la espalda al aeropuerto, el número de destinos internacionales ha ido creciendo. La primera ciudad con conexión directa en sumarse a esta nueva etapa fue Marrakech, explican en El Correo Gallego.

La oferta se amplía con Ámsterdam o Cork, en Irlanda. Todas estas rutas se operan en días alternos pero potencian la imagen internacional del aeropuerto para rutas a las que, anteriormente, había que acudir a otras comunidades autónomas.

Cubriendo huecos. Otra de las buenas noticias para Santiago de Compostela es la conexión con Jerez gracias a Vueling. Al menos durante el verano, la actividad ha ido en aumento tanto en los destinos nacionales (Baleares, Canarias, Barcelona o Bilbao) e internacionales (Londres, París o Dublín).

Esos huecos que ha ido dejando Ryanair están siendo absorbidos, al menos parcialmente con un aumento de frecuencias, por empresas rivales. Y es que la compañía irlandesa ha perdido terreno frente a Vueling y Wizz Air en los últimos compases. Aunque mantienen números casi de récord, su cuota de mercado se ha visto resentida frente a estas últimas empresas.

Foto | Nastya Dulhiier y Trevor Hayes

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