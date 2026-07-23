Carrefour tiene este aire acondicionado portátil sin obras para que puedas sobrellevar mejor las olas de calor este verano

Las olas de calor veraniegas no dan tregua y pasar noches en vela o trabajar en casa con las altas temperaturas puede llegar a ser algo muy fastidioso y desesperante. Para quienes viven de alquiler o simplemente no quieren meterse en reformas e instalaciones de pared, los equipos portátiles o pingüinos siguen siendo la vía más rápida y efectiva para mantener fresca la habitación.

Si buscas una solución inmediata sin realizar un gran desembolso, Carrefour cuenta en su catálogo con este aire acondicionado portátil Carrefour Home HMAC9JT-25, un modelo pensado para enfriar estancias medianas sin complicaciones y que puedes comprar por 249 euros.

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Un aire acondicionado portátil bueno, bonito y barato

El gran equilibrio de este aire acondicionado portátil Carrefour Home radica en su equilibrio entre capacidad de refrigeración y facilidad de uso. Cuenta con una capacidad de refrigeración de 2.250 frigorías (unos 9.000 BTU), una potencia más que suficiente para climatizar estancias de entre 15 y 20 metros cuadrados, como dormitorios, salones pequeños o zonas de teletrabajo.

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Al ser un equipo de tipo pingüino, su puesta en marcha no requiere instalación profesional. Basta con situarlo cerca de una ventana, colocar el tubo de evacuación de aire caliente mediante su kit básico y enchufarlo a la red.

Incorpora ruedas multidireccionales y asa de transporte para que puedas moverlo cómodamente entre el salón durante el día y el dormitorio antes de irte a dormir. Además, incluye un mando a distancia para regular la temperatura y la velocidad del ventilador sin levantarte del sofá, así como una función de temporizador programable para que el equipo se apague automáticamente durante la noche.

⚡ EN RESUMEN: aire acondicionado portátil Carrefour Home HMAC9JT-25 ✅ LO MEJOR Sin obras ni instalaciones: no requiere permisos ni modificaciones en la vivienda; se desembala, se coloca el tubo hacia la ventana y empieza a enfriar en minutos.

no requiere permisos ni modificaciones en la vivienda; se desembala, se coloca el tubo hacia la ventana y empieza a enfriar en minutos. Fácil de mover: gracias a sus ruedas multidireccionales y asas integradas, permite climatizar el salón durante el día y moverlo al dormitorio por la noche. ❌ LO PEOR Nivel sonoro... Como ocurre con todos los aires acondicionados portátiles monobloque (con el compresor dentro del aparato), el ruido puede resultar incómodo si tienes un sueño muy ligero.

Como ocurre con todos los aires acondicionados portátiles monobloque (con el compresor dentro del aparato), el ruido puede resultar incómodo si tienes un sueño muy ligero. Eficiencia de la ventana... Al requerir sacar un tubo al exterior, si no usas un kit de sellado adecuado en la ventana, se puede colar parte del calor de la calle. 💡 CÓMPRALO SI... Vives de alquiler es la solución perfecta para sobrellevar el verano sin tener que taladrar la pared ni invertir en una instalación fija que no te podrás llevar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Pretendes climatizar un salón de más de 20 metros cuadrados o una estancia con techos muy altos este modelo se te quedará corto.

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Imágenes | Webedia y Carrefour

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