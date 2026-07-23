Carrefour tiene este aire acondicionado portátil sin obras para que puedas sobrellevar mejor las olas de calor este verano

Las olas de calor veraniegas no dan tregua y pasar noches en vela o trabajar en casa con las altas temperaturas puede llegar a ser algo muy fastidioso y desesperante. Para quienes viven de alquiler o simplemente no quieren meterse en reformas e instalaciones de pared, los equipos portátiles o pingüinos siguen siendo la vía más rápida y efectiva para mantener fresca la habitación.
Si buscas una solución inmediata sin realizar un gran desembolso, Carrefour cuenta en su catálogo con este aire acondicionado portátil Carrefour Home HMAC9JT-25, un modelo pensado para enfriar estancias medianas sin complicaciones y que puedes comprar por 249 euros.
Aire Acondicionado Portátil Carrefour Home HMAC9JT-25
Un aire acondicionado portátil bueno, bonito y barato
El gran equilibrio de este aire acondicionado portátil Carrefour Home radica en su equilibrio entre capacidad de refrigeración y facilidad de uso. Cuenta con una capacidad de refrigeración de 2.250 frigorías (unos 9.000 BTU), una potencia más que suficiente para climatizar estancias de entre 15 y 20 metros cuadrados, como dormitorios, salones pequeños o zonas de teletrabajo.
Al ser un equipo de tipo pingüino, su puesta en marcha no requiere instalación profesional. Basta con situarlo cerca de una ventana, colocar el tubo de evacuación de aire caliente mediante su kit básico y enchufarlo a la red.
Incorpora ruedas multidireccionales y asa de transporte para que puedas moverlo cómodamente entre el salón durante el día y el dormitorio antes de irte a dormir. Además, incluye un mando a distancia para regular la temperatura y la velocidad del ventilador sin levantarte del sofá, así como una función de temporizador programable para que el equipo se apague automáticamente durante la noche.
|
⚡ EN RESUMEN: aire acondicionado portátil Carrefour Home HMAC9JT-25
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALO SI... Vives de alquiler es la solución perfecta para sobrellevar el verano sin tener que taladrar la pared ni invertir en una instalación fija que no te podrás llevar.
|
⛔ NO LO COMPRES SI... Pretendes climatizar un salón de más de 20 metros cuadrados o una estancia con techos muy altos este modelo se te quedará corto.
También pueden interesarte
EVVO Clima Silent - Aire Acondicionado Portátil hasta14000 BTU con Bomba de Calor
DREO Aire Acondicionado Portátil de 10000 BTU
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Webedia y Carrefour
En Xataka | Ventilador de techo silencioso: ¿cuál comprar? Consejos y recomendaciones
En Xataka | Mejores aires acondicionados portátiles 2026. Cuál comprar y seis pingüinos recomendados
Ver 0 comentarios