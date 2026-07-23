"Es como tener una central nuclear bajo tierra": Reino Unido ha encontrado oro energético con la geotermia

Si hay un motivo por el que es conocido Cornualles (aparte de por el sorprendente boom de telefilmes románticos de sobremesa) es por su larga tradición minera. Ahora, la industria córnica se reinventa con un proyecto revolucionario en geotermia profunda que, además de sumarse a la red nacional y generar energía para 10.000 hogares ingleses, también es capaz de extraer litio aprovechando este mismo recurso geotérmico.

Una planta pionera. El pasado mes de febrero se puso en marcha en la localidad de Redruth en Cornualles la primera central geotérmica del Reino Unido con el pozo más caliente y profundo del país. Se trata del proyecto United Downs, de la energética Geothermal Engineering Ltd (GEL), una iniciativa innovadora cuyo objetivo es generar electricidad y calor empleando las rocas de granito caliente entre los abundantes recursos subterráneos que esconde este condado inglés.

Como aseguró el director ejecutivo de GEL Ryan Law a The Guardian, “es como si alguien hubiera construido una enorme central nuclear bajo tierra, simplemente estamos aprovechando el calor que se genera”.

Energía limpia 24/7. Además, esta planta, como todas las centrales geotérmicas, tiene el potencial de proveer electricidad y calor de forma constante desde una mínima superficie de terreno en comparación con otras instalaciones renovables. Según los datos de la web de la empresa, un proyecto de este tipo puede llegar a producir 5 MW con apenas una huella de carbono de entre 5 y 15 g de CO2 por kW.

Pero esto no va solo de energía. Además de suministrar energía, esta planta también podrá extraer altas concentraciones de litio del agua tan rica en minerales que utiliza. Y es que, curiosamente, como explica The Guardian, durante el proceso el calor del agua usada desciende hasta los 50º C, una temperatura perfecta para poder separarla de este recurso que hoy en día está tan solicitado para baterías de vehículos eléctricos y de almacenamiento de energías renovables.

Este método se llama extracción directa de litio y se trata de un proceso físicoquímico que evita las balsas de evaporación ni minería a cielo abierto, reduciendo de forma significativa el impacto ambiental de la extracción convencional. Por eso, estaríamos ante una tecnología revolucionaria que impulsaría a Reino Unido hacia un horizonte más verde y sostenible (y, por supuesto, menos dependiente de las importaciones).

¿Y cómo funciona? La geotermia es una energía renovable que aprovecha el calor que produce la Tierra de forma natural. Como explica la propia empresa GEL, ya sea a través de entornos volcánicos o de fallas naturales bajo el suelo, las plantas geotérmicas acceden a esas zonas de altas temperaturas a través de perforaciones de distintas longitudes que crean pozos de agua caliente natural.

Por un lado, el pozo de producción bombea ese recurso hasta la superficie, donde el vapor a presión que se crea impulsa una turbina que se utiliza para generar electricidad, tal y como hace la energía nuclear, pero sin los riesgos ni los residuos de esta. Es en este momento cuando la temperatura del agua permite realizar la extracción del litio.

Por otro lado, un segundo pozo de inyección, algo menos profundo, se encarga de devolver el agua ya utilizada a la falla y reintroducirla en el yacimiento geotérmico para que pueda emplearse de nuevo y el ciclo pueda empezar otra vez, como apunta GEL en su web.

El resto del mundo (y España) también mira al subsuelo. En un contexto tan fluctuante como el actual, en el que enclaves como Europa buscan su independencia energética, la geotermia con extracción de litio resulta una opción más que interesante para el mundo. Algunos países ya están siguiendo los pasos del Reino Unido, como muestran los proyectos geotérmicos de litio de Vulcan Energy Resources en Alemania y Eramet y Électricité de Strasbourg en Francia, clasificados como estratégicos por la Unión Europea.

Sin embargo, en nuestro país tocará esperar. En lugares como el antiguo pueblo minero de Villasrubias en Salamanca o el yacimiento en la zona rural de Cañaveral en Cáceres, gestionado por la empresa Lithium Iberia, se esconde una alta presencia de este oro blanco, pero los proyectos de extracción contemplan la minería convencional. Además, aunque España cuenta con algunos recursos geotérmicos, especialmente en Canarias, por ahora no hay ningún proyecto que combine esta energía renovable con la extracción directa de litio. Por eso, queda pendiente ver si centrales geotérmicas de litio como la de Cornualles consiguen demostrar su viabilidad y convertirse en un referente para que nuestro modelo energético avance en esta dirección.

Nada nuevo bajo el sol de Cornualles. Para este pequeño condado costero, la industria de extracción de minerales, especialmente de estaño y cobre, lleva siglos siendo parte indiscutible de su identidad. Tras el declive de su minería, que llegó a dominar el mercado mundial en el siglo XIX, hoy empresas como GEL están reactivando el sector en la zona gracias a la demanda mundial de elementos tan cruciales en la transición energética como el litio.

“La gente de aquí está orgullosa de su tradición minera”, confesó a The Guardian Greg Foxwell, miembro del consejo parroquial de Gwennap, cerca de Redruth. Según datos a los que ha accedido el diario británico, hasta ahora la planta geotérmica córnica ha creado 100 puestos de trabajo, entre los que destacan ingenieros, químicos y geólogos, y ha contratado proveedores, contratistas y materias primas apostando especialmente por el talento y los recursos locales.

Imagen | GEL

Xataka | La Tierra lleva millones de años dando calor y ahora Google lo quiere para algo muy distinto a la calefacción



