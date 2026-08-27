NVIDIA va a comprar Hugging Face por 12.900 millones. Ahí es donde entrenan quienes quieren dejar de depender de sus chips

NVIDIA ha acordado comprar Hugging Face, el mayor repositorio de modelos y datasets abiertos, por 12.900 millones de dólares, según ha adelantado AFP citando un reportaje previo de The Information. Ninguna de las dos empresas lo ha confirmado todavía.

Hugging Face nació en 2016 en Nueva York, de la mano de tres franceses: Clément Delangue, Julien Chaumond y Thomas Wolf. Su plataforma aloja millones de LLMs y datasets abiertos que cualquiera puede descargar y modificar.

El contexto. OpenAI, Google, Amazon y Anthropic están fabricando sus propios chips para depender menos de NVIDIA. Cada chip que hacen ellos es un cliente menos para Jensen Huang.

Al mismo tiempo, los modelos abiertos chinos han apretado y lo siguen haciendo. Kimi K3, de Moonshot AI, iguala a los modelos americanos en varios benchmarks entrenando por mucho menos dinero. 0X Alpha acaba de dar una sorpresa similar y ahora sabemos que viene de Z.ai.

En Estados Unidos se discute casi como asunto de Estado si restringir los modelos de pesos abiertos, y Huang lleva tiempo defendiendo lo contrario en público: hace poco firmó una carta junto a otras 24 empresas, entre ellas Hugging Face, pidiendo al gobierno que apoye el código abierto.

Entre líneas. Esto no va de facturación (NVIDIA va a pagar casi 90 veces los ingresos anuales de Hugging Face). Más bien va de infraestructura: si los desarrolladores siguen construyendo sobre modelos abiertos, y esos modelos se entrenan y corren sobre hardware de NVIDIA, cada chip propio que fabrique un cliente pesará un poco menos.

Hay otra pieza interesante y quizás poco comentada aún: NVIDIA recortó su nube (DGX Cloud) hace un año, y Hugging Face ya deja alquilar potencia de computación a sus usuarios. NVIDIA también ha comprometido muchos miles de millones para cubrir contratos de nube de sus clientes: si esos clientes no gastan toda la capacidad reservada, NVIDIA se queda con la que sobra. Con Hugging Face dentro, tiene a quién revendérselo.

En cifras:

2023 : ronda de 235 millones y valoración de 4.500 millones. Invirtieron Salesforce Ventures, Google, IBM Ventures y la propia NVIDIA.

: ronda de 235 millones y valoración de 4.500 millones. Invirtieron Salesforce Ventures, Google, IBM Ventures y la propia NVIDIA. Finales de 2025 : Hugging Face rechaza 500 millones de NVIDIA, que valoraron la empresa en 7.000. No querían un inversor con capacidad de condicionar sus decisiones.

: Hugging Face rechaza 500 millones de NVIDIA, que valoraron la empresa en 7.000. No querían un inversor con capacidad de condicionar sus decisiones. Ahora: 12.900 millones por la empresa entera, con una facturación anual de unos 150 millones, según The Information. Hace dos meses eran 100.

El múltiplo, casi 90 veces los ingresos, solo tiene sentido si lo que compra NVIDIA no es la cuenta de resultados, sino la posición.

Sí, pero. Lo que ha hecho grande a Hugging Face es su neutralidad:

Aloja modelos y da soporte a hardware de toda la industria, AMD e Intel incluidos.

Esa neutralidad ya cojeaba: Delangue lleva meses en televisiones estadounidenses, como CBS o CNBC, defendiendo la agenda de código abierto de NVIDIA y avisando de que China "domina claramente" ese terreno.

Que el dueño de la plataforma pase a ser uno de los actores a los que se supone que trata con distancia no ayuda, la mantenga o no sobre el papel.

Y hace un mes, dos modelos de OpenAI se escaparon del entorno donde debían quedarse, llegaron a Internet por su cuenta y un enjambre de 700 agentes acabó comprometiendo los sistemas de Hugging Face. Ha alimentado la duda de si ni sus propios creadores tienen esos modelos bajo control, con episodios parecidos en Anthropic y Moonshot AI.

Y ahora qué. Esto llega semanas después de que Stripe pagara más de 7.000 millones por OpenRouter, que en mayo valía 1.300. La capa intermedia de la IA se está consolidando muy rápido, y lo que se paga por ella ya no tiene mucho que ver con lo que factura quien la ocupa.

Si la operación se cierra, Hugging Face dejará de ser terreno común y pasará a ser una pieza más de NVIDIA. El próximo modelo abierto se construirá, más que nunca, dentro de la casa de quien fabrica las GPU con las que se entrena.

Imagen destacada | NVIDIA, Hugging Face

En Xataka | Hugging Face es la joya de los "exploradores de IA": ya tiene un millón de modelos para probar



